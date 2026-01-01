Mua bán vàng miếng trên 20 triệu không chuyển khoản sẽ bị phạt đến 20 triệu

Theo đó, Nghị định 340 của Chính phủ lần đầu tiên đưa ra mức phạt cụ thể với giao dịch vàng miếng bằng tiền mặt. Người dân sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng nếu mua bán vàng miếng giá trị 20 triệu đồng trở lên mà không chuyển khoản.

Trước đó, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, bắt buộc chuyển khoản khi mua bán vàng miếng từ 20 triệu trở lên (áp dụng từ ngày 10/10/2025). Quy định này nhằm đảm bảo yêu cầu về xác thực thông tin khách hàng và tăng tính công khai, minh bạch trong giao dịch mua, bán vàng.

Cá nhân mua bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có giấy phép, cũng sẽ bị phạt cảnh cáo. Nếu hành vi này lặp lại nhiều lần, mức phạt áp dụng từ 10 đến 20 triệu đồng.

Quy định mới khi mua bán vàng miếng (Ảnh: DT).

Bên cạnh đó, hành vi mang theo vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh không đúng quy định của pháp luật, trừ các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, bị phạt tiền 80-100 triệu đồng.

Hành vi sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu không đúng theo giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu; thực hiện kinh doanh mua, bán vàng miếng thông qua các đại lý ủy nhiệm trong trường hợp tái phạm, bị phạt tiền 200-250 triệu đồng.

Một trong các hành vi vi phạm như sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng miếng nhưng không có giấy phép sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng miếng; thực hiện xuất khẩu hoặc nhập khẩu vàng nguyên liệu, vàng miếng không có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật; hoạt động kinh doanh vàng khác khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định của pháp luật bị phạt tiền 300-400 triệu đồng.