Những ngày qua, nhiều người dùng Zalo nhận được thông báo cập nhật điều khoản sử dụng, liên quan đến dữ liệu cá nhân. Điểm đáng chú ý, người dùng chỉ có lựa chọn "đồng ý tất cả", không thể chọn lọc từng phần. Nếu từ chối, tài khoản sẽ bị xóa sau 45 ngày.

Zalo đang hoạt động ra sao?

Ra mắt từ năm 2012, Zalo là ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí do Công ty cổ phần Tập đoàn VNG (mã chứng khoán: VNZ) phát triển.

Trong báo cáo mới nhất, Decision Lab nhận định Zalo đã vươn lên trở thành ứng dụng nhắn tin được sử dụng phổ biến nhất Việt Nam, vượt xa các “ông lớn” ngoại quốc như Facebook, Viber hay Telegram.

Theo báo cáo từ VNG đến quý III/2025, Zalo ghi nhận số người dùng hàng tháng hơn 79 triệu người, với 2,1 tỷ tin nhắn gửi đi mỗi ngày và hơn 25.000 tài khoản Zalo OA trả phí.

Dữ liệu về số người dùng và lượng tin nhắn gửi đi của Zalo. (Ảnh: Chụp màn hình từ báo cáo của VNG).

Bên cạnh việc phát triển ứng dụng nhắn tin miễn phí, Zalo tạo ra nguồn thu từ dịch vụ giá trị gia tăng và Business Services (non-ads revenue). Trong năm 2024, tỷ trọng doanh thu từ các dịch vụ này đã tăng gấp đôi so với năm 2023.

Hiện, VNG là đơn vị phát triển và nắm cổ phần chi phối tại Zalo.

Trong bối cảnh thương mại qua mạng xã hội gia tăng, tháng 2/2025, VNG thành lập thêm Công ty TNHH Zalo Platforms chuyên cung cấp giải pháp doanh nghiệp trên Zalo. Chủ sở hữu công ty này cũng là VNG.

Ai đứng sau Zalo?

VNG có tiền thân là VinaGame do ông Lê Hồng Minh làm nhà sáng lập. Năm 2014, VNG được định giá 1 tỷ USD, theo World Start-up Report, trở thành “kỳ lân” đầu tiên tại Việt Nam.

Hiện, VNG đã phát triển thành công ty công nghệ, tham gia vào nhiều lĩnh vực từ game online đến Zalo (mạng xã hội, nhắn tin), ZaloPay (thanh toán), và các giải pháp điện toán đám mây, chuyển đổi số.

Ngày 28/12/2022, cổ phiếu phổ thông của VNG được phê duyệt giao dịch trên thị trường UPCoM, ngày giao dịch đầu tiên là 5/1/2023. Trên thị trường chứng khoán, VNZ cũng là cổ phiếu đầu tiên có giá trên 1 triệu đồng/cổ phiếu. Hiện, thị giá VNZ đã giảm mạnh, chỉ còn 365.000 đồng/cổ phiếu, tương đương với mức vốn hoá 10.722 tỷ đồng.

Trong hồ sơ gửi cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) vào năm 2023, VNG lần đầu hé lộ cơ cấu cổ đông hiện hữu ở thời điểm đó. Cổ đông lớn nhất là VNG Limited nắm 49% cổ phần trực tiếp trong VNG.

Hai cổ đông sáng lập của VNG là ông Lê Hồng Minh và ông Vương Quang Khải sở hữu lần lượt 12,6 và 1,68 triệu cổ phiếu loại B, tương ứng với tỷ lệ quyền biểu quyết tại VNG Limited là 45% và 6%.

Thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tại ngày 16/7/2025, VNG Limited (trụ sở ở Cayman Islands) là cổ đông nước ngoài nắm 47,93% vốn của VNG, còn lại phần vốn tư nhân trong nước nhưng không được đề cập chi tiết.

Về kinh doanh, VNG thu về bình quân hơn 7.000 tỷ đồng doanh thu mỗi năm, tuy nhiên liên tục thua lỗ. Năm 2022 VNG lỗ 1.533 tỷ đồng. Năm 2023 lỗ 2.317 tỷ đồng, nguyên nhân lỗ theo VNG phần lớn đến từ việc thay đổi trong chính sách kế toán.

Sang năm 2024, dù doanh thu tăng mạnh lên hơn 9.000 tỷ đồng, song công ty vẫn thua lỗ nghìn tỷ.

Chủ tịch HĐQT là ông Lê Hồng Minh từng nêu, 3 năm qua là giai đoạn "thực sự thử thách" bởi thị trường game toàn cầu tăng trưởng chậm lại và sự thận trọng trong chi tiêu quảng cáo tại Việt Nam.

Trong khi đó, VNG chi đầu tư vào các mảng mới fintech, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, các mảng này đang trong quá trình chứng minh hiệu quả tài chính.

Quý III năm nay, VNG ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.894 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Công ty lỗ sau thuế hợp nhất hơn 7 tỷ đồng chủ yếu do chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 7 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, doanh thu công ty đạt 7.697 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Trò chơi trực tuyến vẫn là mảng chiếm tỷ trọng lớn nhất (64%) với 4.919 tỷ đồng. Nguồn thu còn lại từ quảng cáo trực tuyến, các dịch vụ giá trị gia tăng trên internet, nhạc chờ và bản quyền bài hát.

Tính chung 3 quý, VNG báo lỗ sau thuế hơn 7,5 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với khoản lỗ cùng kỳ 596 tỷ đồng.