Tổng hợp các báo cáo phân tích cho năm mới của các công ty chứng khoán MB, VPBankS, DNSE… có 4 nhóm ngành tiềm năng gồm: Đầu tư công, ngân hàng, chứng khoán và tiêu dùng.

Đầu tư công

Chuyên gia cho rằng đây là lĩnh vực Chính phủ có thể "làm trước và làm ngay". Dự báo, giai đoạn 2026-2030 nhiều khả năng là chu kỳ đẩy mạnh giải ngân cho hạ tầng giao thông, năng lượng và các dự án trọng điểm.

Những nhóm hưởng lợi trực tiếp gồm xây dựng, vật liệu xây dựng, hạ tầng giao thông, dầu khí và năng lượng. Dòng vốn đầu tư công không chỉ tác động lên các nhà thầu chính, mà còn lan tỏa sang nhiều ngành phụ trợ, từ logistics đến cung ứng nguyên vật liệu.

Ngân hàng

Với nhóm ngân hàng, ngành này dự báo sẽ bước vào chu kỳ mở rộng mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi định hướng tăng trưởng GDP đầy tham vọng, chính sách tiền tệ duy trì theo hướng nới lỏng và nhu cầu tín dụng cao hơn từ cả doanh nghiệp và hộ gia đình.

Giới phân tích dự báo tăng trưởng tín dụng ở mức 18-20% so với cùng kỳ, với động lực chính tới từ mảng cho vay doanh nghiệp và bất động sản. Giai đoạn này, cấu trúc vốn và danh mục tín dụng sẽ là yếu tố phân hóa then chốt, mang lại lợi thế cho những ngân hàng có sự hiện diện cao trong phân khúc khách hàng doanh nghiệp, chuỗi giá trị bất động sản và hệ số an toàn vốn (CAR) mạnh.

Song song, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) và hệ sinh thái số sẽ là yếu tố hỗ trợ trong bối cảnh thanh khoản thắt chặt.

Về rủi ro, chuyên gia lưu ý NIM của ngành ngân hàng vẫn chịu sức ép khi lãi suất huy động tăng, trong khi lãi suất cho vay khó tăng tương ứng.

4 nhóm ngành tiềm năng cho dân chơi chứng khoán năm 2026 (Ảnh: DT).

Chứng khoán

Chứng khoán cũng là ngành tiềm năng trong năm 2026, trước thông tin tích cực sẽ được chính thức nâng hạng và dòng vốn đầu tư ngoại sẵn sàng rót vào Việt Nam sau khi vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế.

Theo đó, lợi nhuận toàn ngành chứng khoán được kỳ vọng sẽ duy trì đà tăng trưởng, tuy nhiên chuyên gia cũng cảnh báo xu hướng phân hóa trở nên ngày càng rõ rệt.

VN-Index dự phóng có thể đạt 2.087 điểm vào cuối năm 2026, tương ứng mức P/E dự phóng 16,5 lần và tăng trưởng EPS toàn thị trường khoảng 14,4% so với cùng kỳ.

Tiêu dùng

Cuối cùng, ngành tiêu dùng được kỳ vọng tiếp tục xu hướng phục hồi mạnh mẽ trong năm 2026 nhờ sự khởi sắc trong niềm tin người tiêu dùng, tăng trưởng thu nhập khả dụng và các biện pháp kích cầu từ Chính phủ.

Dự báo trong năm 2025, tổng mức bán lẻ đạt 7 triệu tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ và sang năm 2026 đạt 7,8 triệu tỷ đồng, tăng 11%, tương đương 54-55% vào GDP cả nước. Trong đó, tiêu dùng sẽ tập trung vào nhóm hàng thiết yếu.

Tựu chung, năm 2026, chu kỳ nới lỏng tiền tệ toàn cầu đang tiệm cận trạng thái trung tính, mở ra giai đoạn phân hóa rõ rệt trong điều hành chính sách giữa các ngân hàng Trung ương. Trong khi thị trường vẫn kỳ vọng Fed có thể giảm thêm lãi suất trong năm 2026.

Rủi ro lớn hơn đến từ Nhật Bản khi Ngân hàng Trung ương nước này đã nâng lãi suất lên 0,75% - mức cao nhất trong ba thập kỷ và có thể tiếp tục thắt chặt. Điều này phát đi tín hiệu thời kỳ vốn giá rẻ chảy mạnh vào châu Á, trong đó có Việt Nam, đang dần khép lại. Chi phí vốn gia tăng sẽ tạo áp lực lên lãi suất và khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp.

Do đó, câu chuyện tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết, theo chuyên gia, sẽ là tăng trưởng thực chất. Sau khi loại trừ lợi nhuận bất thường, lợi nhuận toàn thị trường được ước tính đạt 15-17% trong giai đoạn 2026-2027 (giảm so với năm 2025).