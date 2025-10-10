Thủ tướng: Kinh tế tư nhân cần "3 tiên phong, 2 lớn mạnh" để bứt phá

Phát biểu kết luận Hội nghị Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ nhất (ViPEL 2025) diễn ra chiều 10/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết kinh tế tư nhân góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nói chung và huy động nguồn lực kinh tế lớn, đảm bảo an sinh xã hội… Đây là lực lượng đóng góp quan trọng cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước.

Càng áp lực, càng nỗ lực

Thủ tướng nhìn lại chặng đường 40 năm đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đã phát triển dựa trên ba trụ cột căn bản là xóa bỏ cơ chế quan liêu bao cấp, phát triển nền kinh tế nhiều thành phần với trọng tâm là khu vực kinh tế tư nhân, và chủ động hội nhập quốc tế.

Những định hướng này đã mang lại thành quả to lớn: nông nghiệp trở thành bệ đỡ giúp đất nước thoát nghèo, Việt Nam vươn lên trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, khoa học - công nghệ và dòng vốn đầu tư nước ngoài đã góp phần giúp Việt Nam vượt qua ngưỡng thu nhập trung bình, tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành nước công nghiệp hiện đại.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chiều ngày 10/10 (Ảnh: Hải Long).

Theo Thủ tướng, giai đoạn tiếp theo - với nền tảng là chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học, công nghệ - sẽ là đòn bẩy chiến lược giúp Việt Nam vươn lên nhóm nước phát triển, thu nhập cao, qua đó khẳng định vị thế và niềm tự hào dân tộc trên trường quốc tế.

Theo Thủ tướng, tăng trưởng là chỉ số đo lường quan trọng nhất trong phát triển kinh tế. Quý III rất khó khăn, thách thức khi đất nước hứng chịu cảnh “bão chồng bão, lũ chồng lũ”. “Song với sự quyết tâm cao nỗ lực lớn, tinh thần Đảng chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, doanh nghiệp đồng hành, nhân dân ủng hộ, tổ quốc mong đợi, chúng ta chỉ có bàn làm, không bàn lùi”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Về mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm, nếu không có biến động nhiều, khả năng quyết tâm với sức bật và sự đột phá cao thì tăng trưởng kinh tế có thể đạt trên 8%. “Nói phải đi đôi với làm, nói không làm được thà không nói thì hơn”, Thủ tướng nêu.

Theo Thủ tướng, chúng ta càng đặt ra mục tiêu nặng nề hơn, kinh nghiệm cho thấy chúng ta sẽ nỗ lực hơn, hành động mạnh mẽ hơn. Đây là văn hoá cốt lõi dân tộc, được chứng minh trong các phong trào. "Chúng ta sẽ đạt được mục tiêu với tinh thần càng áp lực càng nỗ lực. Hôm nay, tôi cảm nhận được khí thế như vậy tại hội nghị”, Thủ tướng nêu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện 3 tiên phong, 2 lớn mạnh và một mục tiêu xuyên suốt (Ảnh: Hải Long).

"3 tiên phong, 2 lớn mạnh và một mục tiêu xuyên suốt"

Tại sự kiện, Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện "3 tiên phong, 2 lớn mạnh và một mục tiêu xuyên suốt".

Về "3 tiên phong", thứ nhất là tiên phong trong góp phần thực hiện 2 “mục tiêu trăm năm” là năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghệ hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 là nước phát triển thu nhập cao.

Tiên phong thứ 2 là tiên phong trong phong trào thi đua yêu nước. Mỗi người dân, doanh nghiệp, doanh nhân mỗi năm có một sản phẩm cân đong đo đếm được, lượng hoá được, góp phần làm cho đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Thứ 3 là tiên phong trong thực hiện công bằng xã hội, thực hiện an sinh xã hội để không ai bị bỏ lại phía sau.

Về "2 lớn mạnh", Thủ tướng nêu lớn mạnh thứ nhất là vượt qua chính mình, vượt qua giới hạn bản thân mình để phát triển nhanh, mạnh hơn nữa, đi vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đi vào phát triển xanh, phát triển số, phát triển sáng tạo… để góp phần phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế sáng tạo, kinh tế tuần hoàn. “Càng áp lực thì lại càng nỗ lực”, Thủ tướng nói và nhấn mạnh nỗ lực sẽ giúp đất nước phát triển nhanh, xanh, bền vững.

Thứ 2 là lớn mạnh trong hội nhập quốc tế để cạnh tranh bình đẳng, sòng phẳng với doanh nghiệp trên thế giới. “Chúng ta sẵn sàng tham gia hiệu quả và chuỗi giá trị toàn cầu với tinh thần đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, chuỗi cung ứng để góp phần vượt qua khó khăn trong bối cảnh tình hình chính trị, an ninh quốc tế quyết liệt”, Thủ tướng nêu tại hội nghị.

Về mục tiêu xuyên suốt, Thủ tướng nói kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế quốc gia, kết hợp hài hòa với kinh tế Nhà nước để góp phần đưa đất nước vào kỷ nguyên mới: giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

“Tôi mong các doanh nghiệp, doanh nhân đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo phát triển bền vững, phát huy vai trò của mình, không chỉ làm giàu cho ngành mình mà còn làm giàu cho đất nước, nhân dân, đảm bảo bình đẳng, công bằng, tiến bộ xã hội, không bị ai bỏ lại phía sau”, Thủ tướng nhấn mạnh.