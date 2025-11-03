Báo Dân trí tổ chức hội thảo về việc thực thi ESG bằng khoa học công nghệ

Hội thảo “Thực thi ESG bằng khoa học công nghệ - Từ dữ liệu tới hành động” sẽ được báo Dân trí tổ chức vào 13h30 ngày 26/11, tại khách sạn Pullman (Hà Nội). Hội thảo nằm trong chuỗi sự kiện của Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 với chủ đề "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững".

Ứng dụng khoa học công nghệ, quản trị dữ liệu là câu chuyện được nhiều doanh nghiệp quan tâm nhưng triển khai ra sao, tích hợp thế nào trong thực thi ESG không phải câu chuyện đơn giản.

Trong bối cảnh toàn thế giới ứng dụng khoa học công nghệ, toàn nền kinh tế nói về chuyển đổi số và doanh nghiệp được cổ vũ triển khai chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57, Nghị quyết 68, câu hỏi đặt ra là nội tại các doanh nghiệp có thể làm gì để tối ưu hóa được việc thực thi ESG bằng ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động vận hành, quản trị?

Các bài tham luận và phần thảo luận của diễn giả trong hội thảo sẽ góp phần giải đáp cho câu hỏi này. Diễn giả tham gia hội thảo là các chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp uy tín tại Việt Nam.

Hội thảo dự kiến có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước, lãnh đạo nhiều doanh nghiệp lớn trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Sự kiện này hứa hẹn mang đến góc nhìn đa chiều, trao đổi thẳng thắn về thực tiễn triển khai chính sách, tháo gỡ vướng mắc và đề xuất giải pháp thúc đẩy việc thực thi ESG bằng khoa học công nghệ nói riêng cũng như phát triển bền vững nói chung.

Hội thảo “Thực thi ESG bằng khoa học công nghệ - Từ dữ liệu tới hành động” diễn ra ngày 26/11 tại Hà Nội (Ảnh: Dân trí).

Hội thảo “Thực thi ESG bằng khoa học công nghệ - Từ dữ liệu tới hành động” được tổ chức nhằm làm rõ vai trò và tác động của việc ứng dụng khoa học công nghệ và quản trị dữ liệu trong thực thi các tiêu chí ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị), phân tích cụ thể với từng cấu phần E, S, G.

Bên cạnh đó, chương trình là diễn đàn để các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) chia sẻ kinh nghiệm, công cụ và mô hình triển khai ESG hiệu quả, thông qua các case study (các mô hình, trường hợp) tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất, thương mại và dịch vụ, góp phần lan tỏa tinh thần phát triển bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp.

Hội thảo cũng hướng tới việc đề xuất các giải pháp và kiến nghị chính sách giúp doanh nghiệp tận dụng tốt hơn các nguồn vốn ưu đãi, tín dụng xanh theo tinh thần Nghị quyết 57 về phát triển khoa học - công nghệ và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, khi chứng minh được hiệu quả của việc ứng dụng khoa học công nghệ vào quá trình vận hành và quản trị doanh nghiệp.

Diễn đàn ESG Việt Nam được báo Dân trí khởi xướng từ năm 2024, là diễn đàn mở thảo luận về lý thuyết mà còn là nền tảng thực tiễn, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện và tích hợp ESG vào chiến lược kinh doanh của mình, góp phần nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thị trường và trong cộng đồng, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Sau lễ ra mắt diễn ra ngày 22/5/2024, Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2024 chủ đề "Chiến lược phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới" đã có hàng loạt sự kiện gồm 2 hội thảo tại Hà Nội, TPHCM, một cuộc thi viết, chuỗi tọa đàm online, diễn đàn lớn kết hợp lễ vinh danh Vietnam ESG Awards 2024 .

Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 lấy chủ đề là "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững" bám sát tinh thần của hàng loạt nghị quyết quan trọng. "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững" - chủ đề của Diễn đàn năm nay được đánh giá là phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị là lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực phát triển.

Trước đó, ngày 24/7, phiên họp Hội đồng cấp cao Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 đã diễn ra. Các chuyên gia trong Hội đồng cấp cao Diễn đàn ESG Việt Nam đưa ra nhiều đề xuất thiết thực, trong đó nhấn mạnh vai trò của AI, công nghệ số... với thúc đẩy thực thi ESG tại Việt Nam.

Ngày 14/8, báo Dân trí cũng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM tổ chức hội thảo chủ đề “Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?” . Nhiều mô hình ứng dụng AI thực tế đã được chia sẻ, mang lại góc nhìn mới về cách doanh nghiệp có thể tận dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu chi phí và hướng tới phát triển bền vững.