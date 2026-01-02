Những hình ảnh khoa học nổi bật nhất trong năm 2025

Cấu trúc "thận nhân tạo" được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm này là một bước tiến hướng tới việc tạo ra thận nhân tạo để cấy ghép cho con người. Trong cấu trúc thận nhân tạo này, các đơn vị lọc nhỏ đã hình thành xung quanh một ống dẫn trung tâm, tương tự như cấu trúc của một quả thận thật. Khi được cấy ghép vào chuột, các cấu trúc này có thể lọc máu và hấp thụ protein như một quả thận thực thụ (Ảnh: Pedro Medina).