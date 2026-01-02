Những hình ảnh khoa học nổi bật nhất trong năm 2025

Khoa họcNhững hình ảnh khoa học nổi bật nhất trong năm 2025T.Thủy Thứ sáu, 02/01/2026 - 07:18 (Dân trí) - Cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ của giới khoa học trong năm 2025 qua chùm ảnh dưới đây.Những hình ảnh này được bình chọn và đăng tải bởi các tạp chí khoa học uy tín, các trang web khoa học lớn và các cơ quan hàng không vũ trụ trên thế giới.Bức ảnh một người nhảy dù với phông nền là Mặt Trời đang tỏa sáng, tạo nên hình ảnh như một người đang lơ lửng trên Mặt Trời. Nhà thiên văn học Andrew McCarthy và vận động viên nhảy dù Gabriel Brown đã mất nhiều tháng để lên kế hoạch và tính toán thời gian tỉ mỉ để thực hiện bức ảnh ấn tượng này bằng kính viễn vọng Mặt Trời đặc biệt do McCarthy thiết kế (Ảnh: Andrew McCarthy).Hình ảnh được chụp bằng kính hiển vi bởi kỹ sư hóa học người Đức Jan Rosenboom, cho thấy các cụm tảo Volvox trôi nổi bên trong một giọt nước. Mỗi cụm tảo Volvox được tạo thành từ hàng trăm đến hàng ngàn tế bào riêng lẻ, hoạt động phối hợp với nhau, mang đến cái nhìn thoáng qua về hình dạng của sự sống đa bào thời kỳ đầu (Ảnh: Jan Rosenboom).Trăng máu, kết quả của hiện tượng nguyệt thực toàn phần, đang ló dạng phía sau tháp truyền hình Skytree, Tokyo (Nhật Bản) vào hồi tháng 9/2025. Hiện tượng nguyệt thực toàn phần vào năm 2025 là lần xuất hiện thứ 24 trong tổng số 85 lần nguyệt thực toàn phần sẽ xảy ra trong thế kỷ này (Ảnh: Getty).Vào tháng 7/2025, một nhóm nghiên cứu từ Trung Quốc và New Zealand đã công bố những hình ảnh 3D sắc nét về hệ thần kinh của một con chuột, chứng minh sức mạnh kỹ thuật quét tốc độ cao mới được nghiên cứu. Ở đây, các dây thần kinh sọ của chuột được hiển thị màu xanh lam và các mạch máu màu đỏ (Ảnh: Cell).Một con ong đang nằm nghỉ ngơi bên trong một bông hoa hướng dương. Con vật dường như đã ngủ quên sau một ngày dài thụ phấn cho cây. Loài ong này thường làm tổ ở gốc cây hướng dương và thụ phấn cho loài cây này (Ảnh: Karine Aigner).Vào tháng 10/2025, 3 nhiếp ảnh gia người New Zealand đã ghi lại được hiện tượng hiếm gặp "tia lửa đỏ" trên bầu trời New Zealand. Hiện tượng này do các luồng năng lượng điện trong khí quyển phóng lên trên, tạo ra những hình dạng kỳ lạ, lởm chởm và phát sáng chỉ trong vài mili-giây. Đây được xem là một trong những hiện tượng quang học hiếm gặp nhất trên thế giới (Ảnh: Dan Zafra).Cận cảnh một con sên biển cừu lá, có tên khoa học Costasiella kuroshimae. Đây là loài sên biển ăn tảo và tích trữ lục lạp vào tế bào của chính nó, giúp chúng thu nhận ánh sáng Mặt Trời và tạo ra năng lượng thông qua quá trình quang hợp như thực vật. Loài sên biển này được đặt tên cừu lá vì cơ quan cảm giác ở hai bên đầu của nó trông giống như tai của loài cừu. Bức ảnh do nhiếp ảnh gia Giancarlo Mazerese chụp lại cho thấy con sên biển đang đẻ trứng theo hình xoắn ốc (Ảnh: Giancarlo Mazerese).Cấu trúc "thận nhân tạo" được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm này là một bước tiến hướng tới việc tạo ra thận nhân tạo để cấy ghép cho con người. Trong cấu trúc thận nhân tạo này, các đơn vị lọc nhỏ đã hình thành xung quanh một ống dẫn trung tâm, tương tự như cấu trúc của một quả thận thật. Khi được cấy ghép vào chuột, các cấu trúc này có thể lọc máu và hấp thụ protein như một quả thận thực thụ (Ảnh: Pedro Medina).Các nhà khoa học đã xây dựng một “cỗ máy thời gian” trong rừng tại Brazil, có chức năng bơm khí carbon dioxide (CO2) vào các tán rừng để mô phỏng điều kiện khí quyển trong tương lai. Dự án này nhằm mục đích nghiên cứu cách hệ sinh thái sẽ thích nghi như thế nào với biến đổi khí hậu (Ảnh: Lalo de Almeida).Bức ảnh tuyệt đẹp chụp Tinh vân Trifid (phải) và Tinh vân Lagoon (trái) được ghép từ hàng trăm bức ảnh chụp bởi máy ảnh kỹ thuật số lớn nhất thế giới, có độ phân giải 3.200 megapixel, được đặt tại Đài quan sát Vera C. Rubin ở Chile, được đưa vào hoạt động từ năm 2025 (Ảnh: Đài quan sát Vera C. Rubin).Hai đám mây tròn trịa được chiếu sáng trong đêm bởi dung nham phun trào từ núi lửa Villarrica ở Chile vào hồi tháng 1/2025 (Ảnh: Francisco Negroni).Khoảnh khắc các nhân viên kiểm lâm Kenya đang thả tự do cho một con tê giác đen Kenya. Loài tê giác này đã phục hồi từ bờ vực tuyệt chủng nhờ những nỗ lực bảo tồn. Dù vậy, cuộc chiến chống lại những kẻ săn trộm để bảo vệ loài tê giác này vẫn còn rất khó khăn và nhiều thách thức (Ảnh: Ami Vitale).Bức ảnh chụp cận cảnh một cặp nhện cua đang tán tỉnh nhau, cho thấy sự khác biệt lớn về kích thước giữa con đực và con cái. Ở một số loài động vật, những con cái có kích thước lớn hơn con đực gấp 60 lần (Ảnh: Sandip Guha).Phi hành gia người Mỹ Victor Glover đang tập luyện cho sứ mệnh Artemis II kéo dài trong 10 ngày. Đây là sứ mệnh lịch sử của NASA để đưa con người đến phía xa của Mặt Trăng, đạt khoảng cách 50.000 km so với Trái Đất, điểm xa nhất mà con người từng đạt được. Glover cùng hai phi hành gia Reid Wiseman và Christina Koch dự kiến sẽ thực hiện sứ mệnh này trong quý I/2026 (Ảnh: Micaiah Carter).Ảnh chụp một thiết bị stellarator được tạo ra bên trong phòng thí nghiệm tại Đức. Stellarator là một thiết bị nghiên cứu năng lượng nhiệt hạch sử dụng từ trường để giam giữ plasma, dùng để nghiên cứu và phát triển năng lượng nhiệt hạch an toàn, sạch và gần như vô tận (Ảnh: Paolo Verzone).