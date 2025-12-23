Hành trình 18 năm phát triển của trung tâm tổ chức hội nghị - sự kiện White Palace

Bước tiến tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp dịch vụ sự kiện - hội nghị

Năm 2007, White Palace - thương hiệu phát triển bởi tập đoàn IN Hospitality - đi vào hoạt động, tiên phong trong mô hình trung tâm tổ chức hội nghị - sự kiện chuyên biệt tại Việt Nam.

Trong bối cảnh thị trường lúc bấy giờ còn hạn chế về địa điểm tổ chức, khi phần lớn các sự kiện đều diễn ra tại nhà hàng tiệc cưới, hội trường khách sạn, trung tâm triển lãm hoặc nhà thi đấu, White Palace đã mở ra một mô hình mới - nơi không gian và dịch vụ được thiết kế để phục vụ các sự kiện quy mô lớn một cách chuyên nghiệp.

White Palace Hoàng Văn Thụ - Chi nhánh đầu tiên của White Palace (Ảnh: White Palace).

Trung tâm đầu tiên là White Palace Hoàng Văn Thụ đã trở thành địa điểm được ưa chuộng bởi nhiều doanh nghiệp và tổ chức lớn.

Với kiến trúc châu Âu sang trọng, thiết kế sảnh “không cột” tối ưu tầm nhìn và công suất phục vụ lên đến hàng nghìn khách, White Palace tạo lợi thế vượt trội trong việc tổ chức các sự kiện, hội nghị, chương trình nghệ thuật và yến tiệc cao cấp.

Không chỉ nổi bật về thiết kế không gian, White Palace còn chú trọng chất lượng dịch vụ với thực đơn Fusion kết hợp tinh hoa ẩm thực Đông - Tây, đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản, đáp ứng tiêu chuẩn phục vụ trong các sự kiện trang trọng và chuyên nghiệp.

Kiến trúc duy mỹ và công trình được đề cử giải thưởng quốc tế

Được thiết kế với tinh thần duy mỹ, 3 trung tâm sự kiện do White Palace phát triển đều là những công trình kiến trúc đương đại nổi bật của TPHCM. Trong đó, White Palace Hoàng Văn Thụ sau khi được nâng cấp toàn diện vào cuối năm 2018 với kiến trúc mái vòm đậm tính nghệ thuật.

White Palace Phạm Văn Đồng được đề cử tại Giải thưởng Kiến trúc Thế giới năm 2021 (Ảnh: White Palace).

White Palace Phạm Văn Đồng được đề cử tại Giải thưởng Kiến trúc Thế giới năm 2021 (World Architecture Festival – WAF). Tọa lạc trên khuôn viên rộng hơn 20.000m2, công trình được lấy ý tưởng từ hình ảnh thương cảng sầm uất với những cánh buồm trắng giương cao, nơi những khát vọng lớn của doanh nghiệp cùng hội tụ và kết nối.

Nếu White Palace Phạm Văn Đồng đánh dấu đợt mở rộng sang khu vực phía Bắc TPHCM thì White Palace Võ Văn Kiệt là công trình đánh dấu bước tiến chiến lược xuống khu vực phía Nam thành phố, thể hiện tầm nhìn tiên phong của White Palace.

Với quy mô gần 15.000m², cơ sở hạ tầng được đầu tư toàn diện về kiến trúc, công năng và dịch vụ tiêu chuẩn thương hiệu White Palace, White Palace Võ Văn Kiệt nâng tầm trải nghiệm hội nghị, sự kiện. Công trình này nổi tiếng với kiến trúc lấy cảm hứng từ áng mây trắng - hình ảnh tượng trưng của khát vọng vươn tầm cao mới.

White Palace Võ Văn Kiệt ra mắt vào tháng 10/2023 (Ảnh: White Palace).

Năm 2025 ghi dấu cột mốc 18 năm phát triển của White Palace. Từ bước tiến góp phần nâng tầm ngành dịch vụ hội nghị - sự kiện vào năm 2007, White Palace trở thành điểm đến của hàng loạt sự kiện kết nối cộng đồng doanh nghiệp như Diễn đàn Kinh tế TPHCM, Hội nghị Công nghệ Tech Summit, Hội nghị Nhân sự Việt Nam (HR Summit), chương trình “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025”, Ngày hội kết nối giao thương Việt - Hàn (Mega US Expo), Triển lãm Quốc tế thiết bị ngành Hàng không, Triển lãm công nghệ Tech Awards.

White Palace là điểm đến được nhiều doanh nghiệp, tổ chức lớn ưa chuộng (Ảnh: White Palace).

Bên cạnh đó, White Palace cũng là điểm đến của các lễ vinh danh, sự kiện văn hóa nghệ thuật có tầm ảnh hưởn như Lễ trao giải TikTok Awards Việt Nam, Gala Ngôi Sao, chương trình “Không bao giờ bỏ cuộc” năm 2013 với sự góp mặt của diễn giả Nick Vujicic - một trong những nhân vật truyền cảm hứng hàng đầu thế giới.

Khách hàng có nhu cầu, liên hệ để tìm hiểu thêm về dịch vụ tại White Palace:

194 Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, TPHCM

588 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, TPHCM

59 Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, TPHCM

Hotline: 1900 088 850

Email: info@whitepalace.com.vn