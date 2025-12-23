14 đối tượng đá gà trực tuyến trong quán cà phê

Chiều 23/12, Công an xã Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà trực tuyến tại ấp Trung Hòa. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã lập biên bản và tạm giữ 14 đối tượng đang tham gia sát phạt.

Trước đó cơ quan công an nhận được tin báo từ người dân về việc nhiều đối tượng tụ tập đá gà trực tuyến tại một quán cà phê thuộc tổ 9, ấp Trung Hòa, xã Phú Tân, nên xuống hiện trường kiểm tra.

14 đối tượng làm việc lại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại quán cà phê nói trên, lực lượng công an đã bắt giữ 14 đối tượng liên quan, thu giữ 7 điện thoại di động, trong đó có 2 điện thoại di động đang kết nối trực tuyến đến các trận đá gà, 15 xe mô tô và hơn 41 triệu đồng trên người các đối tượng.

Qua làm việc ban đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi tham gia đánh bạc.