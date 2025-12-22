Gấu chó 2 tháng tuổi được cứu khỏi taxi, sống tự do trong khu bán hoang dã

Điểm dừng “định mệnh”

Trong không gian chật hẹp, cá thể gấu con với thể trạng nhỏ bé co rúm vì hoảng sợ, bị tách khỏi môi trường rừng tự nhiên, rơi vào trạng thái căng thẳng và mất phương hướng.

Khi lực lượng chức năng phát hiện, cơ thể gấu con đã trở nên gầy yếu và gần như không còn sức cử động.

Sự việc xảy ra tại bến xe buýt TP Thanh Hóa ngày 25/11/2024. Bên trong taxi, lực lượng chức năng phát hiện một cá thể gấu chó 45-60 ngày tuổi trong tình trạng suy kiệt, mất nước nặng.

Kết quả điều tra cho thấy, cá thể gấu này nhiều khả năng được vận chuyển lậu từ Lào vào Việt Nam, rồi trung chuyển qua tỉnh Thanh Hóa để đưa tiếp vào miền Nam hoặc nước ngoài nhằm bán ra thị trường.

Sau khi kịp thời ngăn chặn hành vi buôn lậu, lực lượng chức năng đã bàn giao cá thể gấu con cho đơn vị chuyên trách chăm sóc.

Gấu con ngay sau đó được chuyển về Cơ sở Bảo tồn Gấu Ninh Bình, nơi được ví như "ngôi nhà bình yên" của hàng chục cá thể gấu ngựa từng thoát khỏi các cơ sở nuôi nhốt gấu lấy mật và đường dây buôn bán động vật hoang dã trái phép khắp Việt Nam.

Gấu Anuk leo trèo trên cây trong khu bán hoang dã (Ảnh: Thanh Bình).

Tại nơi ở mới, chú gấu chó duy nhất được đặt tên là "Anuk".

Anuk có nghĩa là "gấu" trong tiếng Greenland, được đặt cho con gấu chó duy nhất tại cơ sở như một lời chào mừng đến với cuộc sống mới, nơi không có sự giam cầm.

"Cá thể gấu đến cơ sở trong tình trạng nguy kịch và bị mất nước nghiêm trọng. Bị tách khỏi mẹ từ nhỏ, gấu Anuk đặc biệt dễ bị tổn thương vì hệ miễn dịch chưa phát triển hoàn chỉnh", quản lý tại cơ sở cho biết.

Được đội ngũ thú y chăm sóc, sức khỏe của gấu Anuk dần hồi phục. Hơn một năm sau, con gấu từng run rẩy trong taxi giờ đã trở thành một cá thể gấu khỏe mạnh, hiếu động và thích khám phá.

Một mình trong khu đất rộng, Anuk được cho ăn 5 lần mỗi ngày, với khẩu phần bao gồm sữa, trái cây, rau củ và cả côn trùng món ưa thích của loài gấu chó trong tự nhiên.

“Lâu đài” thiết kế riêng cho loài gấu quý hiếm

Gấu chó (Helarctos malayanus) là loài gấu nhỏ nhất thế giới, đồng thời cũng là một trong những động vật hoang dã của rừng Việt Nam đang đứng trước nguy cơ mai một.

Gấu chó có thân hình béo tròn, trán rộng, tai tròn (Ảnh: FOUR PAWS).

Theo Danh lục Đỏ Việt Nam và Sách Đỏ Việt Nam, Gấu chó sống ở rừng thường xanh, rừng khộp, chủ yếu ở những khu rừng có diện tích lớn và rừng trên núi đá vôi.

Gấu chó là loài leo trèo và bơi lội thành thạo, thích tắm nước và thường nghỉ ngơi trong hốc cây hoặc trên cành cao thay vì có tổ cố định.

Chúng chủ yếu ăn các loại quả và hạt như hạt dẻ, quả sung, vả, quả cọ, chuối, ngô, măng tre hay nứa, đôi khi bổ sung thêm cá, mật ong, trứng chim hoặc thịt động vật nhỏ.

Gấu chó sống khá độc lập, chỉ ghép đôi trong mùa sinh sản và khi nuôi con. Thời gian mang thai kéo dài khoảng hơn 3 tháng, mỗi năm sinh một lứa 2-4 con, thường là 2 con.

Gấu con sống cùng mẹ khoảng 2 năm trước khi tự lập.

Loài gấu chó từng xuất hiện dày đặc ở nhiều tỉnh miền Trung và Nam Bộ, nhưng đến nay đã suy giảm nghiêm trọng trong tự nhiên vì săn bắt, buôn bán và nuôi nhốt phục vụ khai thác mật.

Những cá thể gấu bị nuôi lấy mật thường phải sống trong các lồng sắt chật hẹp, bị chọc hút mật nhiều lần bằng kim tiêm mà không được gây mê, dẫn đến tổn thương gan, nhiễm trùng, và đau đớn suốt đời.

Gấu chó là loài nhỏ nhất của họ Gấu, trung bình nặng không quá 65kg, thân dài khoảng 1,2m, chiều cao khoảng 0,7m (Ảnh: FOUR PAWS).

"Anuk là nạn nhân của nạn buôn bán động vật hoang dã ở Việt Nam khi chỉ mới vài tháng tuổi. Cá thể gấu con khó có thể sống sót trong tự nhiên nếu không có mẹ", Đại diện của cơ sở chia sẻ.

Trong môi trường sống được thiết kế gần gũi với tự nhiên, phù hợp đặc tính loài, cá thể gấu chó có không gian leo trèo, hồ nước và thảm cây rừng, đáp ứng các nhu cầu vận động và tập tính sinh học tự nhiên.

Đồng thời, có "hồ sơ y tế riêng" và được theo dõi hằng ngày bởi đội ngũ bác sĩ thú y quốc tế và Việt Nam.

Đặc biệt, Anuk là cá thể duy nhất của loài gấu chó tại cơ sở, được bố trí sinh hoạt một mình trong khu vực rộng rãi và được chăm sóc đặc biệt.

Hành trình của Anuk là một trong 46 câu chuyện về những cá thể gấu từng bị nuôi nhốt hoặc buôn bán trái phép trên khắp Việt Nam, trước khi được giải cứu và được đưa về một nơi phù hợp với điều kiện sống của chúng.