ESG 2025: Tối ưu đòn bẩy khoa học trong chuyển đổi kép
(Dân trí) - Khoa học công nghệ đang trở thành thước đo mới trong thực hành ESG, khi doanh nghiệp không chỉ cần cam kết mà phải chứng minh được hiệu quả bằng dữ liệu và khả năng nhân rộng.
ESG đang bước sang một giai đoạn mới, khi các yêu cầu “xanh” không còn dừng ở cam kết hay báo cáo đẹp mà buộc doanh nghiệp phải chứng minh bằng số liệu, bằng quy trình và bằng năng lực thực thi.
Trong bức tranh đó, khoa học công nghệ nổi lên như chiếc đòn bẩy quyết định cho “chuyển đổi kép”: chuyển đổi số tạo nền dữ liệu, công cụ đo lường và quản trị, còn chuyển đổi xanh biến những con số ấy thành hành động giảm phát thải, tối ưu tài nguyên, nâng chuẩn vận hành.
Các thành viên Hội đồng Thẩm định Vietnam ESG Awards 2025 đã có những phân tích sâu cách khoa học công nghệ đang được sử dụng như một công cụ dẫn dắt ESG, từ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, IoT đến blockchain.
Những góc nhìn này cũng cho thấy ESG và công nghệ không thể tách rời, khi chuyển đổi xanh chỉ có thể đi xa nếu được nâng đỡ bởi chuyển đổi số, và vai trò của người đứng đầu doanh nghiệp trở thành yếu tố quyết định để biến công nghệ thành lợi thế cạnh tranh bền vững.
Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2025 chủ đề "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững" do báo Dân trí tổ chức sẽ diễn ra vào 13h30 ngày 22/12 tại khách sạn Pullman (Hà Nội) quy tụ đông đảo chuyên gia, doanh nghiệp cùng cộng đồng quan tâm đến thực thi ESG, phát triển bền vững.
Diễn đàn quy tụ các thành viên Hội đồng Thẩm định Vietnam ESG Awards 2025 với những phân tích về vai trò của khoa học công nghệ trong dẫn dắt ESG.
Trong khuôn khổ chương trình, Lễ vinh danh Vietnam ESG Awards 2025 sẽ là điểm nhấn tôn vinh những tổ chức, doanh nghiệp tiên phong và tiêu biểu trong thúc đẩy phát triển bền vững.
Sự kiện hướng tới góp phần tạo nền tảng cho một tương lai bền vững và thịnh vượng của Việt Nam.