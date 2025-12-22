ESG đang bước sang một giai đoạn mới, khi các yêu cầu “xanh” không còn dừng ở cam kết hay báo cáo đẹp mà buộc doanh nghiệp phải chứng minh bằng số liệu, bằng quy trình và bằng năng lực thực thi.

Trong bức tranh đó, khoa học công nghệ nổi lên như chiếc đòn bẩy quyết định cho “chuyển đổi kép”: chuyển đổi số tạo nền dữ liệu, công cụ đo lường và quản trị, còn chuyển đổi xanh biến những con số ấy thành hành động giảm phát thải, tối ưu tài nguyên, nâng chuẩn vận hành.

Các thành viên Hội đồng Thẩm định Vietnam ESG Awards 2025 đã có những phân tích sâu cách khoa học công nghệ đang được sử dụng như một công cụ dẫn dắt ESG, từ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, IoT đến blockchain.

Những góc nhìn này cũng cho thấy ESG và công nghệ không thể tách rời, khi chuyển đổi xanh chỉ có thể đi xa nếu được nâng đỡ bởi chuyển đổi số, và vai trò của người đứng đầu doanh nghiệp trở thành yếu tố quyết định để biến công nghệ thành lợi thế cạnh tranh bền vững.

ESG 2025: Tối ưu đòn bẩy khoa học trong chuyển đổi kép (Video: Phạm Tiến - Thương Huyền).