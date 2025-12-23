35 năm “thắp sáng mọi khoảnh khắc” cuộc sống hàng triệu gia đình Việt của Nanoco

Bước sang giai đoạn phát triển mới, Nanoco cho hay sẽ tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, đưa sản phẩm Việt tham gia thị trường quốc tế thông qua hợp tác sản xuất, đồng thời lan tỏa tinh thần “Sáng mọi khoảnh khắc, tỏa khắp năm châu” bằng những hoạt động cộng đồng, đặc biệt là chương trình hỗ trợ tái thiết sau bão lũ tại miền Trung.

Nanoco - thương hiệu thiết bị điện và chiếu sáng quen thuộc của hàng triệu gia đình Việt.

Hành trình 35 năm của một thương hiệu Việt bền bỉ

Nanoco Group khởi đầu năm 1991 với Công ty Phước Thạnh, bắt đầu từ lĩnh vực phân phối thiết bị điện dân dụng. Xuyên suốt trong gần 35 năm, doanh nghiệp từng bước mở rộng hệ thống phân phối, đầu tư kho bãi và chuẩn hóa quy trình vận hành, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài.

Năm 2011 đánh dấu cột mốc quan trọng khi thương hiệu Nanoco ra đời, tiếp nối và bổ trợ vai trò phân phối, chủ động phát triển các dòng sản phẩm chiếu sáng và điện gia dụng phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Việt.

Từ năm 2015-2025, Nanoco tập trung đầu tư vào hệ thống sản xuất với nhà máy quạt và nhựa tại Tây Ninh, nhà máy đèn và điện tử tại Biên Hòa, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu - phát triển (R&D), cải tiến công nghệ nhằm nâng cao độ ổn định, độ bền và hiệu suất chiếu sáng của sản phẩm.

Song song đó, Nanoco xây dựng mạng lưới 1.300 nhà phân phối, hơn 7.000 điểm bán khắp cả nước, đưa các sản phẩm thiết bị điện, chiếu sáng và điện gia dụng đến gần hơn với người tiêu dùng, trở thành một phần quen thuộc trong đời sống sinh hoạt của nhiều gia đình Việt.

Vươn mình ra thị trường quốc tế

Nanoco từng bước xuất khẩu qua các thị trường Đông Nam Á, tiến bước vào thị trường Âu Mỹ thông qua hình thức hợp tác sản xuất với các đối tác nước ngoài. Công ty đáp ứng tốt các tiêu chí về độ bền, an toàn điện, hiệu suất chiếu sáng, bảo vệ lao động và tuân thủ tiêu chuẩn môi trường, đạt chuẩn ETL của Intertek để đưa lên kệ chuỗi bán lẻ Walmart tại Mỹ.

Năng lực sản xuất được xây dựng từ những yếu tố cốt lõi, với định hướng làm chủ nhiều công đoạn quan trọng trong chuỗi sản xuất.

Tự thiết kế sản phẩm: Các bộ phận quan trọng như mô-đun LED và bộ nguồn do đội ngũ R&D Nanoco trực tiếp thiết kế; các sản phẩm luôn được đảm bảo độ chống nước, chống thấm đáp ứng sự phân hóa nhiệt độ nóng - lạnh, độ ẩm cho từng vị trí địa lý khác nhau.

Ứng dụng công nghệ hiện đại: Đẩy mạnh đầu tư các dòng SMT hơn 40 tỷ đồng với tốc độ cao hơn 155.000 điểm dán LED/giờ, tăng độ chính xác, giảm thiểu sai sót và tăng độ bền linh kiện.

Nanoco chủ động làm chủ công nghệ và sản xuất, từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

Kiểm soát chất lượng đa tầng: Bên cạnh việc tuân thủ hệ thống quản lý ISO 9001 và ISO 14001, mỗi sản phẩm còn được kiểm định nghiêm ngặt theo chứng chỉ ETL và tiêu chuẩn RoHS, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật, an toàn và môi trường khắt khe của thị trường Mỹ và châu Âu.

Số hóa quản lý sản xuất: Ứng dụng PanaCIM và SAP S/4HANA hỗ trợ truy xuất linh kiện, kiểm soát kho và theo dõi chất lượng.

Từ nền tảng này, “chất Việt” của Nanoco dần lan tỏa ra thị trường quốc tế bằng nội lực sản xuất và uy tín tích lũy qua nhiều năm.

Lan tỏa giá trị thương hiệu qua hoạt động thiện nguyện

Cuối năm 2025, bão lũ tại miền Trung gây thiệt hại lớn về cơ sở vật chất và đời sống. Trong bối cảnh đó, ánh sáng và các thiết bị điện thiết yếu là nhu cầu cấp thiết giúp người dân sớm ổn định sinh hoạt.

Nanoco triển khai dự án hỗ trợ tái thiết sau bão lũ, cung cấp thiết bị chiếu sáng và quạt dân dụng cho người dân tại miền Trung.

Ngày 2/12, Nanoco triển khai dự án hỗ trợ tái thiết với tổng giá trị hơn 4 tỷ đồng, gồm hai gói hỗ trợ chính.

Gói tái thiết giáo dục - hỗ trợ 40 trường học: Nanoco cung cấp thiết bị chiếu sáng thiết yếu và quạt dân dụng như đèn LED T8, máng đèn, các loại quạt, đèn bàn và phụ kiện điện; gói hỗ trợ bao gồm chi phí lắp đặt hoàn thiện, giúp phòng học sớm sẵn sàng đưa vào sử dụng.

Các thiết bị điện gia dụng được Nanoco trao tặng đến các trường học nhằm giúp các em sớm ổn định việc học.

Gói hỗ trợ sinh hoạt - hỗ trợ 1.000 hộ dân: Dự án trao tặng 1.000 nồi cơm điện 1,8 lít và 1.000 bình đun siêu tốc inox, góp phần giúp các gia đình nhanh chóng ổn định sinh hoạt sau bão trở lại nhịp sống thường ngày.

Dự án được Nanoco phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nhằm đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu, thể hiện tinh thần trách nhiệm cộng đồng mà doanh nghiệp theo đuổi bền bỉ.

Các thiết bị điện gia dụng như nồi cơm điện và bình đun siêu tốc được trao tận tay người dân sau thiên tai.

Trải qua gần 35 năm phát triển, Nanoco đã khẳng định vị trí thương hiệu, năng lực sản xuất và kiểm soát chất lượng theo chuẩn quốc tế trong lĩnh vực thiết bị điện, chiếu sáng và điện gia dụng. Song song hoạt động kinh doanh, Nanoco tiếp tục theo đuổi trách nhiệm cộng đồng thông qua các chương trình hỗ trợ thiết thực, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn và tinh thần tương thân tương ái.

Thông tin thêm về Nanoco:

Website: nanoco.com.vn

Facebook: facebook.com/nanoco.com.vn