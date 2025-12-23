Hà Nội: Cô gái rối loạn tâm thần vì áp lực "lương nghìn USD"

So với nhiều bạn bè cùng trang lứa, N.T.T. (29 tuổi, Hà Nội) từng được xem là hình mẫu của một người trẻ độc lập, có thu nhập cao.

Thế nhưng, phía sau mức lương “nghìn USD” từng khiến nhiều người ngưỡng mộ là áp lực tài chính kéo dài, đẩy cô rơi vào rối loạn lo âu và trầm cảm.

T. phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương (Hà Nội) sau thời gian dài sống trong trạng thái căng thẳng, mệt mỏi triền miên vì áp lực chi tiêu và nợ nần.

Thu nhập cao không đồng nghĩa với cuộc sống dễ thở

Trước đây, ngay sau khi tốt nghiệp, T. nhanh chóng tìm được công việc với mức thu nhập hơn 1.000 USD mỗi tháng.

Hình ảnh một cô gái trẻ thành đạt, tự chủ tài chính khiến gia đình và người xung quanh tin rằng T. đang có cuộc sống dư dả, ít phải lo nghĩ về tiền bạc.

BS Thu thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Tuy nhiên, khoảng 3 năm trở lại đây, khi kinh tế gặp nhiều biến động, công việc của T. dần trở nên bấp bênh. Thu nhập sụt giảm trong khi các khoản chi cố định vẫn không thay đổi, thậm chí ngày càng tăng.

Ngoài khoản trả góp mua nhà lên tới hàng chục triệu đồng mỗi tháng, T. còn phải gánh trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ già ở quê. Áp lực tài chính khiến cô không dám nghĩ đến chuyện lập gia đình.

“Chỉ sống một mình mà tôi đã phải xoay xở đủ thứ. Nếu có thêm gia đình riêng, tôi không biết mình sẽ chịu đựng thế nào”, T. chia sẻ với bác sĩ.

Vòng xoáy nợ nần và kiệt sức tinh thần

Trong những thời điểm bế tắc, không thể vay mượn bạn bè hay người thân, T. lựa chọn rút tiền từ các thẻ tín dụng để chi tiêu, chấp nhận mức lãi suất cao. Điều này khiến vòng xoáy nợ nần ngày càng nặng nề, áp lực tâm lý theo đó cũng tăng lên.

Để bù đắp thu nhập, cô thường xuyên làm việc khuya, ngủ không đủ giấc. T. gần như luôn sống trong trạng thái căng thẳng, đầu óc chỉ xoay quanh câu hỏi làm thế nào để có tiền trang trải các khoản chi.

Dần dần, cô xuất hiện hàng loạt biểu hiện bất thường như chán ăn, mệt mỏi kéo dài, tâm trạng thất thường, dễ cáu gắt, bồn chồn và khó chịu.

Áp lực tài chính còn khiến T. nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực. Cô nhiều lần than phiền rằng gia đình ở quê trở thành “gánh nặng”, bởi mọi người đều mặc định cô kiếm được nhiều tiền và có thể lo liệu tất cả.

Khoảng hai tháng gần đây, T. thường xuyên xuất hiện các cơn đau tức ngực, khó thở. Dù đã đi khám tại nhiều cơ sở y tế, các bác sĩ không phát hiện bệnh lý thực thể.

Theo tư vấn, cô quyết định đến khám sức khỏe tâm thần. Kết quả trắc nghiệm tâm lý khiến T. bất ngờ khi được chẩn đoán mắc rối loạn lo âu kèm trầm cảm.

Theo BS Trần Thị Hồng Thu, Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương, trong những năm gần đây, số lượng bệnh nhân trẻ đến khám và điều trị các rối loạn lo âu, trầm cảm có xu hướng gia tăng.

BS Thu cho biết, nhiều người trẻ hiện nay dễ bị chi phối bởi áp lực tài chính, đặc biệt khi họ đánh đồng thu nhập và khả năng kiếm tiền với giá trị bản thân.

Áp lực này càng lớn trong bối cảnh mạng xã hội thường xuyên phô bày những hình ảnh thành đạt, giàu có, nhưng không phản ánh đầy đủ thực tế đời sống phía sau.

Theo BS Thu, việc trì hoãn đối diện với các khoản nợ, cùng sự hạn chế về kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, khiến không ít người rơi vào trạng thái mất kiểm soát chi tiêu. Điều này dẫn tới những quyết định tài chính thiếu cân nhắc, làm gia tăng căng thẳng tâm lý và tạo ra vòng xoáy áp lực kéo dài.

Dù chưa có thống kê chuyên biệt về các rối loạn tâm thần xuất phát từ lo âu tài chính ở người trẻ, một số nghiên cứu trước đây cho thấy khoảng 14% dân số đang gặp các vấn đề như lo âu, trầm cảm. Trong đó, gánh nặng kinh tế và áp lực mưu sinh được xem là một trong những yếu tố thúc đẩy chính.

BS Thu nhấn mạnh, nếu tình trạng căng thẳng tài chính kéo dài không được nhận diện và can thiệp kịp thời, người trẻ có nguy cơ cao rơi vào trầm cảm nặng hoặc rối loạn lo âu mạn tính, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần và chất lượng cuộc sống lâu dài.