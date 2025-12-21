Thế giới động vật: Nhân viên kiểm lâm bình tĩnh khó tin khi sư tử tiếp cận

Nhân viên kiểm lâm bình tĩnh đáng kinh ngạc khi bị sư tử tiếp cận

Một nhân viên kiểm lâm trong khi đang dẫn du khách đi tham quan Khu bảo tồn thiên nhiên Singita (Nam Phi) đã bất ngờ bị một con sư tử tiếp cận. Con vật cho thấy sự tò mò, hơn là thể hiện sự hung hăng.

Khi phải đối mặt với loài động vật săn mồi hung dữ mà không có bất kỳ biện pháp bảo hộ nào, nhân viên kiểm lâm đã cho thấy sự bình tĩnh đáng kinh ngạc, không làm cho con vật bị kích động. Chắc hẳn người này đã quá quen thuộc và nắm rõ bản tính của những con sư tử hoang dã nên có thể xử lý tình huống một cách an toàn.

Nhân viên kiểm lâm bình tĩnh đáng kinh ngạc khi bị sư tử tiếp cận (Video: WLA).

Bầy lợn rừng con thích thú chơi đùa, tắm trong bùn

Những chú lợn rừng con đang đón chào một ngày mới bằng cách chơi đùa và vùi mình trong vũng bùn.

Lợn rừng và nhiều loài động vật hoang dã thích tắm bùn vì hành động này mang lại nhiều lợi ích như làm mát cơ thể, bảo vệ da khỏi ánh nắng gay gắt, loại bỏ ký sinh trùng và côn trùng…

Bầy lợn rừng con thích thú chơi đùa, tắm trong bùn (Video: X).

Báo săn bất lực để linh cẩu cướp đi con mồi

Báo săn là loài động vật chạy nhanh nhất thế giới khi có thể đạt tốc độ tối đa lên đến 120km/h trong một khoảng thời gian ngắn để săn mồi. Tuy nhiên, trong tự nhiên, tốc độ không phải là tất cả.

Đoạn video cho thấy báo săn sau khi bắt được con mồi đã bị linh cẩu lao đến cướp mất. Do báo săn thua kém linh cẩu về sức mạnh, con vật không thể chống cự và đành chấp nhận mất bữa ăn.

Báo săn bất lực để linh cẩu cướp đi con mồi (Video: Instagram).

Ngựa vằn thoát chết trước sự săn đuổi của sư tử nhờ tốc độ

Đối với những kẻ đi săn, tốc độ không phải là tất cả, nhưng đối với những loài động vật bị săn đuổi, tốc độ lại hết sức quan trọng giúp chúng có thể chạy thoát khỏi những loài động vật ăn thịt.

Đoạn video cho thấy một con ngựa vằn bị sư tử rượt đuổi nhưng đã giữ được mạng sống nhờ phát huy lợi thế về tốc độ.

Ngựa vằn thoát chết trước sự săn đuổi của sư tử nhờ tốc độ (Video: Kruger).

Linh cẩu mẹ liều mạng chống lại bầy chó hoang châu Phi để bảo vệ con non

Đoạn video được ghi lại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kruger (Nam Phi), cho thấy đàn chó hoang châu Phi nhắm đến 4 mẹ con linh cẩu để tấn công.

Dù thua kém về số lượng, linh cẩu mẹ vẫn liều lĩnh đứng ra để ngăn chặn những kẻ săn mồi tiếp cận với 3 đứa con của mình. Một linh cẩu non khác cũng đã cùng mẹ đối mặt để chống lại bầy chó hoang châu Phi, trong khi 2 linh cẩu non nhỏ hơn nấp bên trong hố cát ven đường.

Bầy chó hoang châu Phi đã tìm cách chia rẽ linh cẩu mẹ khỏi những đứa con của mình, vì những con non là mục tiêu dễ tấn công hơn. Tuy nhiên, linh cẩu mẹ vẫn quyết tâm chống trả.

Sau một hồi vờn quanh 4 mẹ con linh cẩu nhưng không thể tiếp cận những con non, bầy chó hoang châu Phi đã chấp nhận rút lui, thay vì tiếp tục cuộc đi săn.

Quyết định rút lui của bầy chó hoang châu Phi được đánh giá bất ngờ, bởi vì chó hoang châu Phi là những kẻ săn mồi đáng sợ nhất trên thảo nguyên. Tỷ lệ săn mồi thành công của loài này thậm chí còn cao hơn sư tử, báo hoa mai hay linh cẩu… nhờ khả năng phối hợp ăn ý giữa các thành viên trong đàn.

Linh cẩu mẹ liều mạng chống lại bầy chó hoang châu Phi để bảo vệ con non (Video: Kruger).

Chuyên gia thể hiện kỹ năng dùng chai nhựa để khống chế rắn hổ mang

Một chuyên gia bắt rắn người Thái Lan đã khiến nhiều người phải thán phục khi có thể dễ dàng khuất phục con rắn hổ mang cực độc chỉ bằng một vỏ chai nhựa.

Người này đã dụ cho con rắn chui đầu vào trong chai nhựa, sau đó đóng chặt nắp chai và sử dụng dao rọc giấy để tạo lỗ hổng lưu thông không khí, giúp con rắn không bị chết ngạt. Con rắn sau đó sẽ được trả tự do tại một khu vực cách xa nơi con người sinh sống.

Nếu chỉ xem qua video có thể nhận thấy chuyên gia đã có thể khuất phục con rắn độc dễ dàng, nhưng chỉ cần một sai sót nhỏ, người này hoàn toàn có thể bị con rắn cắn vào tay. Để thực hiện điều này đòi hỏi phải trải qua quá trình huấn luyện và nắm rõ bản tính của loài rắn độc.

Chuyên gia thể hiện kỹ năng dùng chai nhựa để khống chế rắn hổ mang (Video: Newsflare).

Dù ẩn nấp kỹ càng, linh dương vẫn không thoát được móng vuốt của báo hoa mai

Dù linh dương đã ẩn nấp kỹ càng trong bụi rậm và đứng yên không hề di chuyển, chừng đó vẫn chưa đủ để giúp con vật xấu số thoát khỏi móng vuốt của báo hoa mai. Dường như con báo hoa mai đã lần theo mùi hương của con mồi để đi săn trong tình huống này.

Dù ẩn nấp kỹ càng, linh dương vẫn không thoát được báo hoa mai (Video: Wildlife).

Cụ bà bất ngờ bị gấu hoang dã lao đến tấn công ngay giữa phố

Camera giám sát đã ghi lại khoảnh khắc một con gấu hoang dã bất ngờ lao đến tấn công một cụ bà đang đi bộ trên đường tại khu vực núi Daisen (tỉnh Tottori, Nhật Bản).

Sự việc xảy ra khi một cụ bà 82 tuổi đang đi dạo vào buổi sáng trên con đường gần nhà thì con gấu hoang dã bất ngờ lao đến, nhảy chồm lên người cụ bà để tấn công.

Cụ bà đã cố gắng chống trả, nhưng vẫn bị con gấu cào vào mặt khiến bà bị thương. Sau khi tấn công cụ bà, con gấu nhanh chóng bỏ chạy trở lại rừng.

Một người đi đường khi chứng kiến sự việc đã dừng xe để đưa cụ bà đến bệnh viện. Cụ bà bị những vết trầy xước trên mặt và cơ thể, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Con gấu tấn công cụ bà dường như sống tại khu rừng gần đường. Con vật sau đó biến mất mà không để lại dấu vết gì.

Cụ bà bất ngờ bị gấu hoang dã lao đến tấn công ngay giữa phố (Video: CNA).

Cận cảnh quá trình săn mồi của ốc nón

Ốc nón là một loài ốc biển sở hữu nọc độc cực mạnh, có khả năng gây tử vong cho con người nếu bị chích trúng.

Loài ốc này ẩn náu dưới cát và chỉ đưa ống hút lên cao. Khi con mồi tới gần, ốc nón sẽ tóm chặt mục tiêu và tiêm chất độc vào cơ thể con mồi. Chất độc sẽ khiến con mồi bị tê liệt, giúp ốc nón có thể nuốt chửng một cách dễ dàng.

Cận cảnh quá trình săn mồi của ốc nón (Video: X).

Trăn cỡ lớn bất ngờ trườn lên nóc ô tô khiến chủ xe “đứng hình”

Một tài xế taxi sống tại tỉnh Nonthaburi (Thái Lan) trong khi đang đậu xe dưới gốc cây để chờ khách đã nghe thấy âm thanh lạ phát ra từ trần xe.

Người này sau đó hốt hoảng nhận ra một con trăn cỡ lớn đang trườn trên nóc xe của mình. Anh này ngồi yên trong xe và sử dụng smartphone để ghi lại hình ảnh con trăn và mô tả hình ảnh xảy ra trước mắt giống như trong một bộ phim kinh dị.

Con trăn nằm trên nóc chiếc xe taxi khoảng 3 phút trước khi quay trở lại tán cây phía trên.

Con trăn trong đoạn clip được xác định là một cá thể trăn gấm, loài trăn được phân bố rộng tại khu vực Đông Nam Á và là loài bò sát dài nhất thế giới, với chiều dài khi trưởng thành từ 6 đến 8m.