AI thông minh, hiệu suất mạnh mẽ, giải trí sống động trên Galaxy Tab A11+

AI dẫn dắt trải nghiệm thông minh và đa nhiệm

Không chỉ là một thiết bị màn hình lớn, Galaxy Tab A11+ còn mở ra cho người dùng trải nghiệm máy tính bảng trực quan, thông qua các tính năng AI cùng nhiều công cụ hữu ích như Gemini hay Khoanh tròn để tìm kiếm trên Google.

Mọi thắc mắc trong cuộc sống, từ công thức nấu nướng, cách sửa chữa đồ gia dụng hay tóm tắt nội dung một cuốn sách… nay đã có thể hỏi đáp dễ dàng thông qua hội thoại với Gemini.

Trải nghiệm thông minh và trực quan trên Galaxy Tab A11 được dẫn dắt bởi AI

Đây cũng là mẫu máy tính bảng hiếm hoi trong tầm giá sở hữu trải nghiệm máy tính Samsung DeX, tối ưu hiệu suất và giúp người dùng xử lý công việc thuận tiện hơn. Samsung DeX cho phép người dùng kết nối Galaxy Tab A11+ với màn hình ngoài hoặc làm việc đa cửa sổ, dễ dàng nghiên cứu tài liệu, gửi email, xem Youtube cùng lúc.

Kết hợp cùng khả năng hỗ trợ mạng 5G biến mẫu máy tính bảng mới của Samsung trở thành lựa chọn tuyệt vời cho cả học sinh, sinh viên, người làm văn phòng lẫn các freelancer yêu thích nhỏ gọn, cơ động.

Hiệu năng mạnh mẽ, phục vụ mọi nhu cầu sử dụng

Hiệu năng vượt trội trong tầm giá là điểm sáng giúp Galaxy Tab A11+ chinh phục đại đa số người dùng. Thiết bị có nhiều tùy chọn cấu hình lên đến 8GB RAM và 256GB bộ nhớ trong, giúp đa nhiệm mượt mà và chơi game ổn định.

Các tác vụ quen thuộc như lướt web, xem phim, streaming… đều mượt mà với bộ xử lý mạnh mẽ.

Hiệu năng cải tiến là yếu tố mang đến sự mượt mà, ổn định cho thiết bị

Trang Nhi, một khách hàng ở TPHCM, cho biết: “Nhu cầu của tôi là muốn tìm một thiết bị cân bằng giữa giải trí và học tập nên đã lựa chọn Galaxy Tab A11+. Máy có dung lượng RAM lớn, bộ nhớ trong lớn, còn có thể mở rộng dung lượng lưu trữ tối đa 2TB qua thẻ microSD nên tôi có thể thỏa thích download tài liệu học tập, video, phim 4K mà không cần lo nghĩ nhiều về dung lượng”.

Trải nghiệm giải trí không gián đoạn

Tín đồ giải trí sẽ tìm thấy cho mình thiết bị ưng ý khi Galaxy Tab A11+ sở hữu gần như mọi yếu tố mà họ đang tìm kiếm. Màn hình 90Hz cho hình ảnh mượt mà, sắc nét, nhất là khi xem phim hay lướt web. Viên pin 7.040mAh giúp người dùng duy trì kết nối và giải trí xuyên suốt cả ngày dài.

Trọn ngày dài trải nghiệm cùng dung lượng pin ấn tượng trên Galaxy Tab A11+

Để hạn chế gián đoạn, thiết bị hỗ trợ sạc nhanh 25W, rút ngắn đáng kể thời gian chờ sạc để người dùng có thêm thời gian tận hưởng các hoạt động yêu thích. Bên cạnh đó, hệ thống 4 loa chuẩn Dolby Atmos mang lại âm thanh sống động và đầy đặn, là bí quyết để thưởng thức nội dung theo cách sống động hơn.

Hoàng Nguyễn (21 tuổi, TPHCM) nhận xét: “Tôi có ra tận cửa hàng để test loa của nhiều dòng máy tính bảng và khá ưng ý với chất âm trên Galaxy Tab A11+. Không chỉ rõ ràng mà còn là âm thanh nổi, xem phim rất tốt”.

Thiết kế hiện đại, nâng tầm phong cách

Galaxy Tab A11+ cũng là lựa chọn được nhiều tín đồ thời trang nhắm đến. Máy sở hữu ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng Galaxy S Series, kết hợp cùng phần cứng bền bỉ và hệ sinh thái hỗ trợ đáng tin cậy từ Samsung.

Người dùng trẻ cho biết họ thích cách cụm camera được làm nổi, hệ thống phím bấm cạnh bên hay thiết kế loa giúp khuếch tán âm thanh hiệu quả hơn trên Galaxy Tab A11+. Tất cả đều mang đến cảm giác sử dụng thoải mái cũng như vẻ ngoài tinh tế cho thiết bị.

Thiết kế thanh lịch vượt thời gian của Galaxy Tab A11+

Được cam kết cập nhật phần mềm đến 7 thế hệ, Galaxy Tab A11+ mang đến sự yên tâm xuyên suốt quá trình sử dụng về cả hiệu năng lẫn bảo mật Samsung Knox chuẩn doanh nghiệp.

Do đó, việc sở hữu Galaxy Tab A11+ được xem là một khoản đầu tư ý nghĩa về lâu dài, phù hợp cho người trẻ muốn tìm một thiết bị phục vụ học tập suốt 4 năm đại học hoặc nhân viên mới đang bắt đầu chinh phục sự nghiệp của mình.

Nổi bật ở nhiều khía cạnh, Galaxy Tab A11+ là lựa chọn tối ưu cho nhu cầu học tập, làm việc nhẹ nhàng và giải trí đa phương tiện. Với mức giá dễ tiếp cận, dòng sản phẩm này hứa hẹn chinh phục nhiều đối tượng người dùng khác nhau trong thời gian tới.