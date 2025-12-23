Chủ mưu dàn cảnh bán "dự án ma" ở Đồng Nai lĩnh 18 năm tù

Ngày 23/12, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Huỳnh Hữu Tường (34 tuổi, ngụ TPHCM, chủ mưu vụ dàn cảnh bán "dự án ma" ở Đồng Nai) 18 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh trên, Nguyễn Văn An (29 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty TNHH đầu tư môi giới bất động sản Lộc Phúc) bị phạt 16 năm tù; 86 bị cáo khác bị phạt từ 2 đến 14 năm tù.

Theo HĐXX, qua tài liệu thu thập, lời khai tại tòa, có đủ căn cứ xác định các bị cáo phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Huỳnh Hữu Tường là chủ mưu cầm đầu với thủ đoạn lừa đảo tinh vi, có tổ chức, các bị cáo còn lại với vai trò giúp sức.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Hoàng Bình).

Hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm tài sản hợp pháp của người dân, gây mất an ninh trật tự, nên cần áp dụng mức án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung. Trong quá trình điều tra và xét xử, phần lớn các bị cáo ăn năn về hành vi sai trái của mình, tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính, gia đình có công với cách mạng.

Một số bị cáo nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ, người lao động tự do có nhận thức pháp luật về bất động sản còn hạn chế nên HĐXX đã xem xét giảm nhẹ khi lượng hình.

Về mặt dân sự, HĐXX tuyên các bị cáo có trách nhiệm hoàn trả lại hơn 155 tỷ đồng cho các bị hại. HĐXX yêu cầu gia đình bị cáo Huỳnh Hữu Tường phải nộp lại hơn 8 tỷ đồng, đây là số tiền thu của bị hại trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo, một số thửa đất đứng tên ba mẹ của vợ Tường cũng buộc kê biên để phục vụ thi hành án.

Toàn cảnh phiên tòa (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến 2023, Huỳnh Hữu Tường thuê Nguyễn Văn An đứng tên thành lập các công ty bất động sản. An đứng tên làm tổng giám đốc, nhưng thực tế các công ty đều do Tường bỏ vốn thành lập và trực tiếp điều hành. An được giao làm đầu mối tìm nơi có nguồn đất, liên kết với chủ đất hoặc mua lại. Sau đó tự lập bản vẽ dự án, đặt tên, phân lô trên bản vẽ.

Sau đó, An thuê nhiều nhân viên bán hàng, diễn viên để lên kịch bản lừa khách hàng từ TPHCM về Đồng Nai mua các "dự án ma". Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 12/2021 đến tháng 8/2023 Tường và thuộc cấp đã thực hiện 159 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 165 bị hại với tổng số tiền hơn 255 tỷ đồng.

Huỳnh Hữu Tường thời điểm bị bắt năm 2023 (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Liên quan đến vụ án, trước đó Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã truy tố Huỳnh Hữu Tường, Nguyễn Văn An và 86 nhân viên bán hàng, "diễn viên" liên quan đến Công ty Lộc Phúc (quận Tân Bình cũ, TPHCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.