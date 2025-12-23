Thông cáo ngày làm việc thứ hai và phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 15

Chiều 23/12, Văn phòng Trung ương Đảng phát đi thông cáo về ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Bộ Chính trị điều hành nội dung thảo luận. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên bế mạc.

Trung ương và các đại biểu thảo luận tại hội trường về các nội dung đã thảo luận tại tổ chiều ngày 22/12.

Phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 15 (Ảnh: TTXVN).

Đồng thời, Trung ương cũng cho ý kiến về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV và các nội dung: Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng từ Hội nghị Trung ương 14 đến nay; Quy chế làm việc của Đại hội XIV và Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV của Đảng.

Đề án Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030) và Đề án Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, cũng được Trung ương thảo luận trong phiên làm việc tại hội trường.

Sau khi Bộ Chính trị họp, cho ý kiến về báo cáo tiếp thu, giải trình, Trung ương tiếp tục thảo luận, cho ý kiến về các nội dung trên và thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 15.

Tổng Bí thư Tô Lâm sau đó phát biểu bế mạc Hội nghị.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Trung ương cũng kêu gọi đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng, hoàn thành tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, tạo khí thế và động lực mới để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.