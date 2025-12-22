Giám đốc chất lượng FPT: Dữ liệu sạch là vé thông hành cho Net Zero

Khi Net Zero không còn là một khẩu hiệu trong báo cáo, câu hỏi lớn nhất của doanh nghiệp lại quay về một điều rất “kỹ thuật” nhưng sống còn: dữ liệu.

Không có dữ liệu đủ sạch, đủ chuẩn, đủ truy xuất, mọi cam kết xanh hóa dễ rơi vào tình trạng làm nhiều, nói nhiều nhưng đo không được, quản trị không ra, minh bạch càng khó.

Trong bối cảnh đó, “chuyển đổi kép” đang nổi lên như một lối đi hiệu quả: dùng chuyển đổi số để tạo nền đo lường, rồi từ nền đó mới có thể cắt giảm phát thải một cách bài bản.

Là tập đoàn công nghệ, FPT chọn bắt đầu hành trình ESG bằng việc dựng lại “hạ tầng dữ liệu” cho chính mình, từ kiểm kê khí nhà kính đến quản trị tiêu thụ năng lượng trong vận hành, rồi mở rộng kinh nghiệm đó để đồng hành cùng đối tác.

Trong cuộc trao đổi với phóng viên báo Dân trí, bà Phạm Thị Quỳnh Vi, Giám đốc Chất lượng FPT chia sẻ cách FPT đặt mục tiêu Net Zero 2040, cách tập đoàn đo lường để giảm phát thải, ứng dụng AI và Big Data vào ESG, cùng những bài học thực tế từ các dự án chuyển đổi kép.

Dữ liệu: Yếu tố then chốt trong chuyển đổi kép

Thưa bà, FPT đã xác định “Chuyển đổi xanh” là trọng tâm chiến lược song hành cùng “Chuyển đổi số”. Bà có thể chia sẻ cụ thể hơn về lộ trình Net Zero mà FPT đã cam kết và hiện nay Tập đoàn đang ở đâu trên hành trình này?

- Từ năm 2024, FPT công bố định hướng ESG với các chương trình hành động và mục tiêu cụ thể qua bốn khía cạnh trọng yếu: quản trị xuất sắc, môi trường làm việc đẳng cấp, hoạt động vì môi trường và song hành vì sự phát triển của cộng đồng hướng tới mục tiêu NetZero vào năm 2040.

Trên lộ trình này, FPT thực hiện “chuyển đổi kép” theo nghĩa chuyển đổi số là công cụ để hiện thực hóa chuyển đổi xanh. Nếu không có nền tảng số (dữ liệu, hệ thống đo lường, quy trình chuẩn), thì chuyển đổi xanh rất dễ dừng ở khẩu hiệu hoặc các hoạt động rời rạc.

Chia sẻ của Bà Phạm Thị Quỳnh Vi trong hội thảo về Quản trị doanh nghiệp theo định hướng ESG do báo Dân trí tổ chức, TPHCM tháng 8/2024. (Ảnh: Dân trí).

Vì vậy, chúng tôi chọn cách làm song hành: số hóa để đo lường – quản trị – minh bạch các chỉ tiêu môi trường, đồng thời triển khai các chương trình giảm phát thải trong vận hành.

Một ví dụ cụ thể là việc FPT đã nỗ lực chuẩn hóa phương pháp kiểm kê dữ liệu phát thải khí nhà kính, tạo nền dữ liệu “đúng và kiểm chứng được” để bắt tay vào kiểm soát biến thiên của các chỉ số năng lượng điện được sử dụng.

Ngoài ra, FPT cũng đẩy mạnh triển khai nhiều hoạt động vì môi trường như khuyến khích sử dụng vật liệu tái chế, đầu tư hệ thống điện xanh, thực thi nghiêm túc các chính sách vì môi trường, qua đó khẳng định cam kết trong lộ trình Netzero.

Tại các hội thảo ESG do báo Dân trí tổ chức, câu chuyện “dữ liệu sạch” được coi là tấm vé thông hành cho doanh nghiệp. Với tư cách là tập đoàn công nghệ, FPT đang giải bài toán thu thập và minh bạch hóa dữ liệu ESG của chính mình như thế nào để làm gương cho các đối tác?

Trong nội bộ, FPT đã xây dựng hệ sinh thái công nghệ ESG – AI “Make in Vietnam” (Ảnh: FPT).

“Dữ liệu sạch” không phải là kết quả cuối cùng của ESG, mà là điểm khởi đầu. Vì vậy, FPT tiếp cận ESG từ góc độ công nghệ, tập trung giải quyết bài toán cốt lõi mà nhiều doanh nghiệp đang gặp phải, đó là dữ liệu ESG phân tán, thiếu chuẩn hóa và khó truy xuất.

Trong nội bộ, FPT đã xây dựng hệ sinh thái công nghệ ESG – AI “Make in Vietnam”, bao gồm các nền tảng kiểm kê và quản lý phát thải khí nhà kính, các giải pháp về IoT, các công cụ quản trị dữ liệu tập trung và các biện pháp công nghệ để đảm bảo an toàn trong thu thập, sử dụng dữ liệu…

Những nền tảng này cho phép thu thập, chuẩn hóa và kiểm soát dữ liệu theo thời gian thực, theo từng phạm vi và đơn vị vận hành, đồng thời tự động hóa khâu tổng hợp và báo cáo, giúp giảm đáng kể phụ thuộc vào nhập liệu thủ công.

Từ kinh nghiệm triển khai nội bộ, FPT mang cách tiếp cận tương tự và điều chỉnh phù hợp khi đồng hành cùng khách hàng và đối tác. Chúng tôi thường bắt đầu bằng việc khảo sát làm rõ dữ liệu ESG đang được tạo ra ở đâu, ai chịu trách nhiệm và mức độ tin cậy của dữ liệu.

Trên cơ sở đó, FPT tư vấn xây dựng nền dữ liệu ESG cho doanh nghiệp và trực tiếp chia sẻ các bài học thực tiễn. Cách làm này đã được triển khai hiệu quả tại các doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn cũng như các tổ chức tài chính, những lĩnh vực có yêu cầu rất cao về tính minh bạch và khả năng truy xuất dữ liệu.

Giảm phát thải cần có đo lường, có thể nhân rộng

Là một doanh nghiệp công nghệ lớn, việc tiêu thụ năng lượng cho các trung tâm dữ liệu và hạ tầng số là rất lớn. FPT có những giải pháp công nghệ hoặc sáng kiến cụ thể nào để tối ưu hóa năng lượng và giảm phát thải carbon trong chính hoạt động vận hành của mình?

- Đối với FPT, giải pháp tối ưu năng lượng và giảm phát thải carbon hiện tại không còn là khẩu hiệu, mà được triển khai có kế hoạch, có đo lường và có khả năng nhân rộng.

Các trung tâm dữ liệu được thiết kế và vận hành theo chuẩn LEED Certification – hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về công trình xanh (Ảnh: FPT).

Với các trung tâm dữ liệu, chúng tôi lựa chọn cách tiếp cận ESG ngay từ khâu thiết kế, xây dựng đến vận hành, thay vì chỉ tối ưu ở giai đoạn sử dụng.

Các trung tâm dữ liệu được thiết kế và vận hành theo chuẩn LEED Certification – hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về công trình xanh, giúp trung tâm dữ liệu giảm nhu cầu tiêu thụ năng lượng ngay từ đầu, tối ưu vòng đời công trình và hạn chế phát thải carbon trong suốt quá trình vận hành.

Chỉ số đo lường hiệu quả sử dụng năng lượng (PUE) theo thiết kế hiện được đánh giá ở mức cao ở trong nước và khu vực. Lựa chọn các giải pháp IoT, AI tại trụ sở, campus và văn phòng để quản lý điện, nước, ánh sáng theo từng khu vực, mật độ người và thời gian; ưu tiên lựa chọn thiết bị có hiệu suất năng lượng cao.

Sử dụng các hệ thống điều hòa hợp lý để đảm bảo khả năng vận hành và tuổi thọ của thiết bị. Áp dụng các mô hình kết hợp tại văn phòng và từ xa; triệt để áp dụng văn phòng không giấy tờ, số hóa quy trình ở mức độ cao nhất đạt mục tiêu giảm tiêu thụ tại văn phòng và tài nguyên; Đẩy mạnh áp dụng ý tưởng sáng kiến số trong quản trị vận hành.

Gần đây, chúng tôi cũng bắt đầu triển khai những hoạt động đảm bảo mua sắm bền vững, bước đầu kết hợp với các nhà cung cấp để giảm carbon trong chuỗi cung ứng.

Hiện nay, xu hướng ứng dụng AI và Big Data để thực thi ESG đang rất được quan tâm. FPT đã và đang phát triển những giải pháp nào để hỗ trợ doanh nghiệp đo lường, báo cáo và tối ưu hóa các chỉ số phát thải carbon?

FPT đã phát triển và triển khai VertZéro – nền tảng phần mềm kiểm kê và quản lý phát thải khí nhà kính, hỗ trợ doanh nghiệp đo lường phát thải đầy đủ cả ba phạm vi Scope 1, 2 và 3 theo các chuẩn mực quốc tế như GHG Protocol, ISO 14064 và CBAM của EU.

VertZéro ứng dụng Big Data để quản lý và cập nhật hàng nghìn hệ số phát thải, bao phủ dữ liệu của hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời cho phép tích hợp dữ liệu trực tiếp từ các hệ thống vận hành như ERP, mua sắm, logistics, qua đó giảm phụ thuộc vào nhập liệu thủ công.

Trên nền dữ liệu đó, AI được tích hợp để hỗ trợ ước tính và chuẩn hóa dữ liệu phát thải theo đặc thù từng ngành, phát hiện các điểm bất thường và lấp đầy khoảng trống dữ liệu. Các mô hình phân tích và dự báo giúp doanh nghiệp xây dựng kịch bản giảm phát thải, theo dõi mức độ hoàn thành mục tiêu theo thời gian thực, đồng thời tự động hóa báo cáo đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý trong nước và các chuẩn mực quốc tế.

FPT thường nhắc đến khái niệm “chuyển đổi kép”. Bà có thể chia sẻ một case study điển hình mà FPT đã hỗ trợ thành công một doanh nghiệp Việt Nam hoặc quốc tế thực hiện xanh hóa nhờ công nghệ?

Một ví dụ tiêu biểu là dự án FPT triển khai cho những doanh nghiệp sản xuất niêm yết trong các ngành CPG, F&B và Logistics, có định hướng phát triển sản phẩm xanh và mở rộng xuất khẩu sang các thị trường yêu cầu cao về ESG.

Những doanh nghiệp này tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, nên chịu áp lực đồng thời về hiệu quả vận hành, minh bạch dữ liệu và tuân thủ các tiêu chuẩn phát triển bền vững.

Trong dự án này, FPT tiếp cận theo đúng tinh thần chuyển đổi kép. Trước hết, chúng tôi tư vấn và triển khai chuyển đổi số trong quản trị và vận hành, giúp doanh nghiệp chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý chuỗi cung ứng và tạo nền dữ liệu đáng tin cậy.

Trên cơ sở đó, FPT tiếp tục hỗ trợ kiểm kê khí nhà kính, đánh giá các tác động môi trường trọng yếu và lập báo cáo ESG theo chuẩn GRI, phù hợp với yêu cầu của đối tác và thị trường xuất khẩu.

Điểm then chốt là ESG không được làm như một báo cáo độc lập, mà được gắn chặt với chiến lược kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Nhờ kết hợp chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, doanh nghiệp không chỉ đáp ứng yêu cầu tuân thủ, mà còn nâng cao uy tín thương hiệu, cải thiện quản trị rủi ro và mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế.

Mục tiêu đào tạo 10.000 kỹ sư bán dẫn vào năm 2030

Trong chữ “S” của ESG, FPT có lợi thế lớn về giáo dục và phát triển con người. Chiến lược ESG của FPT đặt trọng tâm như thế nào vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nhân lực cho công nghệ xanh và bán dẫn tại Việt Nam?

FPT đang tập trung mạnh vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho công nghệ xanh và bán dẫn, thông qua hệ thống giáo dục – đào tạo của mình, đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Chúng tôi khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng các đại học và viện nghiên cứu trong đào tạo nhân lực và phát triển công nghệ bán dẫn.

Năm 2025, FPT đã khai trương Trung tâm Ươm tạo và Phát triển Bán dẫn Việt Nam (V.S.I.C) - hợp tác với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và các đối tác nhằm tạo môi trường đào tạo nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy khởi nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn. Đồng thời chúng tôi cũng khai thác nhiều mô hình, sản phẩm để cho phép sinh viên Việt Nam có nhiều lựa chọn

Chúng tôi cũng phát triển nhiều mô hình để triển khai đào tạo phù hợp với nhu cầu của sinh viên và thị trường Việt Nam, gắn với các bài toán thực tế, chia thành nhiều tầng, và đào tạo trọng tâm, tránh dàn trải.

Đây là nền tảng để FPT hiện thực hóa mục tiêu đào tạo 10.000 kỹ sư bán dẫn vào năm 2030, góp phần vào mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn của Việt Nam.

Là tập đoàn toàn cầu với hàng chục nghìn nhân sự tại nhiều quốc gia, FPT làm thế nào để duy trì sự đa dạng, bình đẳng và hòa nhập trong môi trường làm việc, đồng thời đảm bảo sức khỏe tinh thần cho đội ngũ lập trình viên và kỹ sư công nghệ?

FPT chú trọng ban hành và triển khai nghiêm túc các chính sách hướng tới xây dựng môi trường làm việc đẳng cấp và hạnh phúc. Cụ thể như: Chính sách tôn trọng quyền con người tại FPT, Quy định chăm sóc sức khỏe cho CBNV, Quy định quản lý hiệu quả công việc, Quy định đối thoại định kỳ tại nơi làm việc .…

Để đảm bảo sức khỏe tinh thần cho đội ngũ lập trình viên và kỹ sư công nghệ: chúng tôi luôn cố gắng xây dựng hệ thống phúc lợi toàn diện, đáp ứng không chỉ nhu cầu về tài chính mà còn cả nhu cầu về sức khỏe thể chất, tinh thần, học tập và kết nối cộng đồng của nhân viên.

Những chính sách phúc lợi đó mang đến cơ hội dành cho các nhân sự lập nghiệp trên toàn cầu, trở thành công dân toàn cầu. Các hoạt động thể thao, văn hóa được tổ chức thường xuyên nhằm tăng trải nghiệm và sự gắn bó của người FPT.

Các hoạt động thể thao, văn hóa được tổ chức thường xuyên nhằm tăng trải nghiệm và sự gắn bó của người FPT (Ảnh: FPT).

Chúng tôi tự hào về văn hóa FPT, nơi sự đa dạng về văn hóa, sắc tộc, ngôn ngữ… trở thành yếu tố tạo lợi thế cạnh tranh bền vững.

Hiện FPT đã có mặt tại 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, với lực lượng nhân sự quốc tế ngày càng đông đảo và hoà nhập tốt, góp phần quan trọng vào việc triển khai chiến lược tăng trưởng toàn cầu.

- Xin cảm ơn bà về cuộc trò chuyện!