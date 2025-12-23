Cảnh sát truy tìm tài xế lái ô tô tải “đại náo” trên đường ở Lâm Đồng

Ngày 23/12, Trạm Cảnh sát giao thông Mađaguôi (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng) đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng truy tìm tài xế điều khiển ô tô tải vượt ẩu trên quốc lộ 20 để xử lý theo quy định.

Tài xế điều khiển ô tô tải va chạm với 2 xe con trên đường phố Bảo Lộc (Ảnh: Cắt từ video).

Thông tin ban đầu, lúc 16h52 ngày 20/12, một tài xế (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe tải lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng TPHCM - Đà Lạt. Khi di chuyển đến đoạn đường thuộc phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, người này tăng tốc để xe tải vượt các phương tiện lưu thông cùng chiều phía trước.

Xe tải vượt lên với tốc độ cao, gây va quẹt với 2 ô tô con, làm các phương tiện này gãy gương, hư hỏng. Tuy nhiên, tài xế không dừng xe tải, tiếp tục lái phương tiện rời khỏi hiện trường.

Việc tài xế xe tải vượt ẩu, gây va chạm giao thông được người dân quay video, trình báo cơ quan công an.