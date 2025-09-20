Loài rắn to lớn như trăn, sở hữu chiếc đầu đỏ đáng sợ và bốc mùi khó chịu

Loài rắn kích thước to lớn như trăn, nổi bật với chiếc đầu đỏ đáng sợ

Loài rắn được đề cập ở trên là rắn sọc khoanh, còn có tên gọi rắn sọc đuôi khoanh, rắn trăm hoa, rắn chuột Möllendorff (nhằm tôn vinh nhà tự nhiên học người Đức Otto Franz von Möllendorff).

Rắn sọc khoanh nổi bật với chiếc đầu và phần đuôi màu đỏ (Ảnh: Edgar Stich).

Ngoài ra, do kích thước to lớn và có chiếc đầu dài, nhọn giống như trăn, loài rắn này còn được người dân địa phương tại Việt Nam đặt cho tên gọi trăn đá hay trăn lèn, dù trên thực tế đây là loài rắn, không phải trăn.

Loài rắn này hiện chỉ được tìm thấy tại khu vực phía nam Trung Quốc và vùng trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam. Ngoài ra, loài này cũng xuất hiện ở một số tỉnh Bắc Trung Bộ như Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Rắn sọc khoanh được tìm thấy ở những khu vực núi đá vôi và núi đá, từ độ cao 30m đến 300m. Chúng sống và ẩn mình trong các hang đá lạnh và ẩm ướt nên rất khó để bắt gặp.

Rắn sọc khoanh là loài có kích thước to lớn. Những cá thể trưởng thành có thể dài đến 2,5m, trong đó con đực có kích thước lớn hơn con cái.

Rắn sọc khoanh thường được tìm thấy trong những hang đá lạnh và ẩm ướt (Ảnh: Mako Pisces).

Rắn sọc khoanh nổi bật nhờ chiếc đầu đỏ, dài và dẹp, phân biệt rõ với cổ. Phần đuôi rắn cũng có màu đỏ, kéo dài đến tận chóp đuôi. Trên cơ thể rắn có những khoanh tròn kéo dài dọc thân. Những khoanh tròn này thường có màu đỏ hoặc xám, giống như những bông hoa và chính điều này đã tạo nên tên gọi của loài rắn trăm hoa.

Ngoài ra, chính kích thước to lớn và chiếc đầu dài, khiến rắn sọc khoanh có vẻ ngoài giống với trăn, kết hợp với việc loài rắn này thường sống trong hang đá, nên chúng được người dân địa phương đặt cho tên gọi trăn đá, trăn lèn.

Cận cảnh một cá thể rắn sọc khoanh trong hang đá (Video: Ben Khoa).

Rắn sọc khoanh có độc không?

Dù sở hữu kích thước to lớn, rắn sọc khoanh là một loài thuộc họ rắn nước, không sở hữu nọc độc. Chúng sử dụng sức mạnh cơ bắp để siết chặt và giết chết con mồi trước khi nuốt chửng.

Rắn sọc khoanh chủ yếu săn mồi về đêm, khi nhiệt độ đã trở nên dễ chịu hơn. Thức ăn của chúng là dơi, chuột, chim và thằn lằn, những loài động vật có thể tìm thấy trong hang đá, xung quanh môi trường sống của chúng.

khoanh có kích thước to lớn nên thường bị nhầm lẫn với trăn (Ảnh: Rupert GL).

Dù không có nọc độc, rắn sọc khoanh lại tiết ra một mùi hôi rất khó chịu từ tuyến hậu môn. Đây là một cách tự vệ của loài rắn này để chống lại kẻ thù.

Rắn sọc khoanh là loài rắn hiền lành và hầu như không gây hại cho con người, chỉ tấn công khi cảm thấy bị đe dọa. Loài rắn này sống đơn độc và thường chỉ tiếp cận nhau trong mùa sinh sản. Rắn cái đẻ từ 7 đến 10 trứng vào khoảng tháng 6 đến tháng 8. Trứng sẽ nở sau khoảng 2 tháng.

Loài rắn quý hiếm có trong sách đỏ Việt Nam

Rắn sọc khoanh hiện rất hiếm gặp trong môi trường tự nhiên. Dù vậy, đây là loài rắn bị ráo riết săn bắt để làm vật nuôi vì sở hữu vẻ bề ngoài đẹp mắt hoặc để làm thức ăn, dược liệu theo những bài thuốc cổ truyền của người dân tộc.

Hoa văn đẹp mắt và tính tình hiền lành khiến rắn sọc khoanh bị săn bắt để làm vật nuôi (Ảnh: Zhou Hang).

Theo thông tin từ Sách đỏ Việt Nam, sinh cảnh sống của loài rắn này đã và đang bị chia cắt và suy thoái do khai thác đá, các hoạt động du lịch… khiến số lượng quần thể của loài rắn này đã bị sụt giảm khoảng 30% trong vòng 10 năm qua.

Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế và Sách đỏ Việt Nam đã xếp rắn sọc khoanh vào danh mục loài “Dễ bị tổn thương”, có nguy cơ bị tuyệt chủng trừ khi các hoàn cảnh đe dọa sự sống còn và sinh sản của loài rắn này được cải thiện.