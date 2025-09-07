Nổi bật tuần qua: Cô gái bị rắn biển cực độc bơi lại gần khi đang lặn

Cô gái bị rắn biển cực độc bơi đến gần khi đang lặn

Cô gái trong khi đi lặn biển đã phải đối mặt với tình huống thót tim khi bị một con rắn biển bơi sát về phía mình. May mắn cô gái đã giữ được bình tĩnh, không làm cho con rắn kích động nên con vật đã không tấn công và bơi đi nơi khác.

Tất cả các loài rắn biển đều sở hữu nọc độc nguy hiểm chết người, thậm chí còn độc hơn rắn sống trên cạn. Tuy nhiên, các loài rắn biển đều rất hiền lành và thường chỉ tấn công con người nếu bị khiêu khích hoặc dồn vào đường cùng.

Theo các chuyên gia, phần lớn các trường hợp bị rắn biển cắn xảy ra khi ngư dân vô tình kéo chúng lên cùng lưới cá. Bị mắc kẹt và hoảng loạn, rắn có thể phản ứng phòng vệ bằng cách tấn công.

Cô gái bị rắn biển cực độc bơi đến gần khi đang lặn (Video: Instagram).

Cá sấu liều lĩnh giành bữa ăn với đàn sư tử

Các du khách có mặt tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Kruger, Nam Phi, đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng một con cá sấu đang thản nhiên thưởng thức bữa ăn cùng bầy sư tử.

Dù cá sấu là kẻ săn mồi đáng sợ dưới nước, khi ở trên bờ, cá sấu có thể bị bầy sư tử bao vây, tấn công và trở thành con mồi cho chính sư tử.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, bầy sư tử quá mải mê ăn uống và con mồi kích thước lớn vẫn còn dư dả nên chúng dường như cũng không bận tâm đến “vị khách không mời”, nhờ vậy cá sấu mới có thể tận hưởng bữa ăn một cách ngon lành.

Cá sấu liều lĩnh giành bữa ăn với đàn sư tử (Video: Kruger).

Báo hoa mai hốt hoảng leo lên cây để trốn tê giác

Báo hoa mai là một trong những loài động vật săn mồi mạnh mẽ trên thảo nguyên châu Phi. Dĩ nhiên, báo hoa mai thua kém hoàn toàn cả về thể hình lẫn sức mạnh so với tê giác, đó là lý do báo hoa mai luôn phải tìm cách bỏ chạy khi đối mặt với tê giác.

Báo hoa mai hốt hoảng leo lên cây để trốn tê giác (Video: Roaring Earth).

Nhân viên kiểm lâm bình tĩnh khi đối mặt trực tiếp với sư tử

Một con sư tử đực trẻ tuổi đã tò mò tiếp cận nhân viên kiểm lâm đang ngồi trên chiếc xe chở du khách tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kruger, Nam Phi.

Với nhiều người, đây là tình huống khiến họ phải hét lên hoảng sợ và có thể khiến con sư tử kích động. Tuy nhiên, nhân viên kiểm lâm trong tình huống này đã có quá nhiều kinh nghiệm nên hoàn toàn không thể hiện bất kỳ thái độ hoảng sợ nào.

Nhân viên kiểm lâm bình tĩnh khi đối mặt trực tiếp với sư tử (Video: Kruger).

Voi con “mách mẹ” vì trượt ngã trong khi đang chơi đùa

Voi con thích thú rượt đuổi những chú chim xung quanh, nhưng không may bị trượt ngã. Sau cú ngã đau, voi con lập tức chạy về phía mẹ của mình như thể để “mách” lại chuyện vừa xảy ra. Voi mẹ cũng bước về phía con mình, thể hiện sự lo lắng.

Voi con “mách mẹ” vì trượt ngã trong khi đang chơi đùa (Video: X).

Đàn hổ con tinh nghịch không cho mẹ nghỉ ngơi

Đoạn video là minh chứng cho thấy bà mẹ của bất kỳ loài động vật nào cũng rất vất vả khi phải chăm con nhỏ và không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi.

Đàn hổ con tinh nghịch không cho mẹ nghỉ ngơi (Video: Jukin).

Người đàn ông thức dậy nửa đêm vì rắn hổ mang bò lên giường ngủ

Một người đàn ông sống tại ngôi làng ở thành phố Puri, Ấn Độ, đã tỉnh dậy vào lúc nửa đêm khi cảm thấy thứ gì chuyển động dưới chân.

Mò mẫm trong đêm tối để tìm hiểu xem đó là thứ gì, người này nghe thấy tiếng thở phì phò rất lớn. Theo bản năng, người này lập tức nhảy ra khỏi giường và bật đèn để kiểm tra thì kinh hãi nhận ra một con rắn hổ mang cỡ lớn đang nằm trên giường.

Con rắn cực độc bị mắc kẹt trong màn đã cố gắng vùng vẫy để tìm cách thoát ra ngoài.

Người đàn ông lập tức gọi điện cho lực lượng cứu hộ để nhờ giúp đỡ.

Một chuyên gia bắt rắn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Người này đã không mất quá nhiều thời gian để bắt giữ con rắn vì con vật bị mắc kẹt trong màn.

Chuyên gia bắt rắn này cho biết chủ nhà đã rất may mắn khi không bị con rắn cắn trúng, vì hành động mò mẫm trong đêm tối của ông có thể khiến con rắn cảm thấy đe dọa và sẵn sàng tấn công.

Con rắn sau đó được trả tự do về môi trường sống tự nhiên, ở vị trí cách xa khu dân cư.

Người đàn ông thức dậy nửa đêm vì rắn hổ mang bò lên giường ngủ (Video: NDTV).

Thanh niên nhảy xuống ruộng để trốn bò điên rượt đuổi

Camera giám sát tại một ngôi làng ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đã ghi lại được khoảnh khắc một nam thanh niên hốt hoảng nhảy xuống ruộng để trốn con bò đang đuổi theo ngay sau lưng mình.

Con bò cũng đã nhảy xuống ruộng để đuổi theo, nhưng do cơ thể nặng nề, con vật đã bị mất đà và ngã xuống, điều này giúp nam thanh niên có cơ hội để trốn thoát.

Chủ nhân của con bò sau đó đã tìm cách kéo con vật lên khỏi ruộng. Người dân cho biết con bò đã trở nên hung hăng vì thời tiết quá nóng.

Sự việc may mắn không khiến ai bị thương.

Thanh niên nhảy xuống ruộng để trốn bò điên rượt đuổi (Video: Newsflare).

Khỉ con âu yếm hôn vào má khỉ mẹ

Đoạn video được một du khách ghi lại khi đến thăm công viên thiên nhiên tại núi Càn Lăng, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, cho thấy khoảnh khắc khỉ con đã bất ngờ đứng dậy và trao cho mẹ của mình một nụ hôn đầy âu yếm vào má.

Đáp lại màn thể hiện tình cảm của khỉ con, khỉ mẹ cũng đã ôm con mình vào lòng đầy ân cần, sau đó cho khỉ con bú sữa.

Các du khách đã rất thích thú khi được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc thể hiện tình mẫu tử của 2 mẹ con khỉ.

Khỉ con âu yếm hôn vào má khỉ mẹ (Video: Weibo).

Voi bị cá sấu mai phục tấn công khi đang bơi qua sông

Đoạn video được du khách ghi lại trên sông Luangwa, Nam Phi, cho thấy một con voi đang bơi qua dòng sông chảy xiết. Khi bơi qua gần đến bờ bên kia, con voi bỗng chững lại và vùng vẫy, như thể bị đuối nước.

Chỉ khi voi đi sát lên bờ, mọi người mới nhận ra voi đang bị một con cá sấu đã cắn chặt vào đuôi, khiến con vật to lớn tỏ ra rất đau đớn.

Voi đã cố gắng vùng vẫy và tìm cách giẫm lên con cá sấu đang cắn vào đuôi mình. Cuối cùng, những nỗ lực này cũng đã được đền đáp khi cá sấu buộc phải nhả đuôi của voi ra, nếu không cá sấu hoàn toàn có thể bị voi giẫm chết.

Cá sấu thường nhắm đến những con mồi vừa tầm như linh dương, ngựa vằn… Dường như con cá sấu trong đoạn clip đã lầm tưởng voi là con mồi yêu thích nên tấn công. Dĩ nhiên, khả năng để cá sấu có thể hạ gục voi và ăn thịt là hầu như không thể xảy ra.