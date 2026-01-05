HLV Kim Sang Sik phát biểu mạnh mẽ trước giải U23 châu Á 2026

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan sẽ diễn ra lúc 23h00 tối mai (6/1), trên sân King Abdullah, tại Jeddah (Saudi Arabia).

Trước giờ bóng lăn, HLV Kim Sang Sik nói: “U23 Việt Nam đến vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026 với hành trang là tấm huy chương vàng (HCV) SEA Games 33. Đây là động lực rất lớn để chúng tôi hướng tới việc tạo nên dấu ấn ở đấu trường châu lục”.

HLV Kim Sang Sik tự tin U23 Việt Nam sẽ tạo nên bất ngờ tại giải U23 châu Á (Ảnh: VFF).

“Chúng tôi không tự mãn, các cầu thủ của tôi khiêm tốn, nhưng chúng tôi tự tin hướng đến việc tìm kiếm những kết quả tốt hơn, những mục tiêu xa hơn”, HLV Kim Sang Sik nói thêm.

Ở VCK giải U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với đội chủ nhà U23 Saudi Arabia, Jordan và U23 Kyrgyzstan, HLV Kim Sang Sik dành sự tôn trọng cho các đối thủ.

Ông Kim đánh giá cao các đối thủ thuộc bảng A, nói rằng U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và U23 Saudi Arabia đều là những đội bóng mạnh, có thể chất mạnh mẽ.

U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho giải châu Á (Ảnh: VFF).

Vị HLV người Hàn Quốc đang dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam nói: “Các đối thủ Saudi Arabia, Kyrgzystan và Jordan chắc chắn mang lại thử thách lớn cho chúng tôi, nhưng chúng tôi tự tin mình có sự chuẩn bị tốt”.

“U23 Việt Nam muốn tìm vé vào tứ kết. Chúng tôi đã có thời gian tập huấn kéo dài hai tháng, bao gồm chiến dịch SEA Games 33. Chính vì thế U23 Việt Nam là đội bóng có sự gắn kết rất cao”, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh.

Chưa hết, HLV Kim Sang Sik không quên bình luận về hành trình “Thường Châu tuyết trắng” của HLV đồng hương Park Hang Seo, cùng chiến dịch U23 châu Á năm 2018.

Ông Kim chia sẻ: “HLV Park Hang Seo đã làm rất tốt cùng với U23 Việt Nam tại giải đấu này năm 2018. Điều đó luôn là dấu ấn đáng ghi nhận. Còn bản thân tôi cũng rất tự tin có thể tạo ra dấu ấn của chính mình”.

“Chúng ta hãy chờ kết quả trên sân. Các cầu thủ của tôi sẽ thể hiện tinh thần Việt Nam tại giải U23 châu Á lần này”, vẫn là lời của HLV Kim Sang Sik.