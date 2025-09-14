Nổi bật tuần qua: Lửng mật liều lĩnh tấn công voi và cái kết

Lửng mật liều lĩnh tấn công voi và cái kết

Voi được xem là chúa tể thảo nguyên nhờ kích thước to lớn và sức mạnh vượt trội. Ngay cả những kẻ đi săn mạnh mẽ như sư tử, linh cẩu… cũng phải nhún nhường khi đối mặt với voi. Tuy nhiên, lửng mật, loài động vật nhỏ bé, lại không hề e dè trước voi.

Đoạn video được du khách ghi lại tại thung lũng Sable, Zimbabwe, cho thấy khoảnh khắc một con lửng mật đã lao thẳng đến để tấn công voi. Sự xuất hiện bất ngờ của lửng mật đã khiến voi bị giật mình, hốt hoảng bỏ chạy.

Dù bị voi liên tục giẫm đạp, lửng mật vẫn sống sót một cách khó tin và quyết tâm bám đuổi voi để tấn công. Cuối cùng, voi đã tung một cú đá mạnh, hất văng lửng mật ra xa trước khi bỏ chạy để tránh xa kẻ gây phiền toái.

Các du khách cho biết dù phải nhận đòn đau từ voi, lửng mật vẫn sống sót một cách thần kỳ. Dường như mục đích của con vật là đuổi voi ra xa để độc chiếm hồ nước. Sự lì lợm của lửng mật đã giúp con vật đạt được mục đích này.

Lửng mật liều lĩnh tấn công voi và cái kết (Video: Instagram).

Linh cẩu nhận bài học vì chọc tức hổ

Các du khách khi ghé thăm vườn thú tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã rất bàng hoàng khi chứng kiến cuộc đụng độ giữa hổ và linh cẩu.

Theo đó, chuồng nuôi của hổ và linh cẩu được bố trí cạnh nhau, chỉ cách một hàng rào thấp. Những con linh cẩu đã liên tục chồm qua hàng rào để chọc tức hổ, khiến một con hổ tức giận, leo qua hàng rào để tấn công linh cẩu.

Sau khi nhảy qua chuồng linh cẩu, hổ đã đè một con linh cẩu xuống để tấn công, khiến nhiều du khách la hét vì hoảng sợ. Con hổ sau đó nhảy trở lại chuồng của mình.

Đại diện vườn thú cho biết những con hổ và linh cẩu này vẫn còn nhỏ nên chưa đủ sức mạnh để gây tổn thương cho nhau. Người này cho biết vườn thú sẽ sửa chữa, nâng cao hàng rào để tránh trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai.

Linh cẩu nhận bài học vì chọc tức hổ (Video: Weibo).

Linh dương băng qua đường suýt bị sư tử đực tóm gọn

Sư tử đực trong lúc đang đi dạo đã suýt tóm được một con linh dương cỡ lớn, khi con vật bất ngờ lao nhanh ra từ bụi rậm, nhảy qua đầu sư tử đực.

Dường như con linh dương này đang bị sư tử cái rượt đuổi nên mới có hành động liều lĩnh như vậy. Dù sao, linh dương cũng đã may mắn thoát được khỏi những kẻ săn mồi đáng sợ.

Linh dương băng qua đường suýt bị sư tử đực tóm gọn (Video: Roaring Earth).

Cần thủ bị cá sấu rượt đuổi vì tranh giành con mồi

Cần thủ đang kéo câu mà không ngờ rằng con cá mắc lưỡi câu lại là con mồi của một con cá sấu dưới nước. Người này sau đó đã phải hốt hoảng bỏ chạy khi cá sấu rượt theo để cố gắng giành lại con mồi của mình.

Cần thủ bị cá sấu rượt đuổi vì tranh giành con mồi (Video: X).

Tinh tinh thông minh, trả lại kính bị đánh rơi cho du khách

Một du khách khi ghé thăm vườn thú tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã vô tình làm rơi kính vào chuồng tinh tinh. Nhân viên sở thú đã cột dây và thả một chiếc giỏ vào chuồng của tinh tinh. Con vật sau đó nhặt chiếc kính và nhẹ nhàng thả vào trong giỏ để trả lại cho du khách.

Hành động của chú tinh tinh nhận được nhiều sự tán thưởng của các du khách. Con vật sau đó nhận được một phần thưởng xứng đáng.

Tinh tinh thông minh, trả lại kính bị đánh rơi cho du khách (Video: Newsflare).

Chàng trai may mắn tránh được cú mổ bất ngờ của rắn hổ mang

Camera giám sát bên ngoài một quán ăn ở thành phố Betul, Ấn Độ đã ghi lại được khoảnh khắc một chàng trai đang bước vào sân của quán ăn này đã suýt giẫm trúng một con rắn hổ mang đang bò ngang qua sân.

Con rắn lập tức tung ra cú mổ để tự vệ, nhưng may mắn chàng trai đã phản ứng cực nhanh, tránh được cú mổ chết người này. Chàng trai lập tức bỏ chạy vào bên trong, còn con rắn vẫn ngóc cao đầu đầy đe dọa.

Chủ của quán ăn đã gọi điện cho lực lượng cứu hộ để nhờ bắt giữ con rắn. Con vật sau đó bị bắt giữ và được trả tự do tại một khu vực cách xa con người sinh sống.

Lợn rừng đang đi dạo trở thành mồi ngon của báo hoa mai

Đoạn video được du khách ghi lại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kruger, Nam Phi, cho thấy một con lợn rừng đang đi dạo mà không hay biết nó đang tiến về phía một con báo hoa mai đang ẩn nấp.

Báo hoa mai đã nằm mai phục trong một bụi rậm và âm thầm chờ lợn rừng đến gần. Báo hoa mai sau đó đã bất ngờ lao ra tấn công lợn rừng, khiến con mồi không có bất kỳ cơ hội nào để chống trả.

Sau khi đã giết chết lợn rừng, báo hoa mai đã tha con mồi đến vị trí an toàn để từ từ thưởng thức bữa ăn.

Lợn rừng đang đi dạo trở thành mồi ngon của báo hoa mai (Video: Kruger).

Cái kết bi thảm của trâu non lạc đàn bị sư tử rượt đuổi

Một con trâu rừng châu Phi non bị lạc đàn đã trở thành mục tiêu săn đuổi của sư tử đực. Khi nhận thấy rằng bản thân không thể chạy trốn, con trâu non này đã quay lại sẵn sàng đối đầu với sư tử.

Dĩ nhiên, sư tử đực với kinh nghiệm săn mồi dày dạn và sức mạnh vượt trội đã dễ dàng hạ gục trâu non. Sư tử đực lao đến, cắn chặt vào cổ họng của trâu non và giữ chặt, chờ đợi cho đến khi con mồi đuối sức rồi gục ngã.

Cái kết bi thảm của trâu non lạc đàn bị sư tử rượt đuổi (Video: Kruger).

Báo hoa mai suýt phải trả giá vì định cướp con mồi của linh cẩu

Báo hoa mai tiến lại gần với dự định cướp con mồi của linh cẩu, nhưng lập tức bị linh cẩu tấn công dữ dội, buộc báo phải rút lui.

Dù báo hoa mai là loài động vật ăn thịt giàu sức mạnh, chúng lại sống và săn mồi đơn độc, do vậy báo hoa mai luôn tìm cách tránh những cuộc chiến không đáng có để không bị thương, ảnh hưởng đến khả năng săn mồi của chúng.

Báo hoa mai suýt phải trả giá vì định cướp con mồi của linh cẩu (Video: X).

Voi chặn đường, húc lật nghiêng xe tải

Đoạn video được nhân chứng ghi lại trên một tuyến đường băng qua rừng ở tỉnh Chachoengsao, Thái Lan, cho thấy khoảnh khắc một con voi hoang dã bất ngờ xuất hiện, khiến các phương tiện đang lưu thông phải dừng lại để nhường đường.

Con voi sau đó nhắm đến một chiếc xe tải cỡ nhỏ. Con vật sử dụng sức mạnh để lật nghiêng chiếc xe. Những người chứng kiến sự việc xảy ra đã liên tục la hét, thể hiện sự hốt hoảng. Các phương tiện lập tức quay đầu để tránh bị voi tấn công.

Lực lượng cứu hộ đã được các nhân chứng gọi đến hiện trường, nhưng khi họ đến nơi, con voi đã rời đi. Tài xế chiếc xe tải được lực lượng cứu hộ giải thoát khỏi chiếc xe bị lật nghiêng. Người này không bị thương, nhưng rất hoảng loạn sau sự việc xảy ra.

Các chuyên gia động vật cho biết nhiều khả năng tài xế xe tải đã liều lĩnh lái xe vượt qua con voi, thay vì dừng lại để nhường đường, nên đã khiến con vật bị kích động và tấn công chiếc xe.