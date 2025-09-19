Một đoạn video được du khách ghi lại tại Vườn quốc gia Kruger, Nam Phi, cho thấy bầy chó hoang châu Phi đang thưởng thức thành quả sau chuyến đi săn thì bất ngờ một con linh cẩu lao ra từ bụi rậm, quyết liệt xua đuổi để chiếm đoạt con mồi.

Linh cẩu, vốn nổi tiếng là những kẻ săn mồi cơ hội, thường xuyên tìm cách cướp con mồi từ các loài khác thay vì tự mình đi săn. Chúng thậm chí còn liều lĩnh đối đầu với sư tử hay báo hoa mai để giành giật thức ăn.

Trong tình huống này, dường như sự tự tin vào thể hình và sức mạnh đã khiến con linh cẩu đầu tiên lao thẳng vào giữa bầy chó hoang. Không lâu sau, một con linh cẩu thứ hai cũng xuất hiện, tham gia vào cuộc tranh giành.

Tuy nhiên, chó hoang châu Phi, dù có kích thước nhỏ bé và kém hơn về sức mạnh so với linh cẩu, lại không phải là những kẻ dễ bị bắt nạt. Đàn chó hoang lập tức bao vây linh cẩu, phối hợp nhịp nhàng để giành lại bữa ăn của mình.

Sự đoàn kết và chiến thuật tấn công theo đàn đã khiến linh cẩu không thể chống đỡ, buộc phải bỏ lại con mồi và chạy thoát thân.

Các chuyên gia nhận định, nếu linh cẩu liều lĩnh chống trả, nó hoàn toàn có thể phải trả giá bằng mạng sống.

Linh cẩu suýt trả giá đắt vì ỷ mạnh, cướp con mồi của kẻ yếu (Video: Kruger).

Cả linh cẩu và chó hoang châu Phi đều là những kẻ săn mồi đáng gờm trên thảo nguyên. Linh cẩu vượt trội về kích thước và sức mạnh, trong khi chó hoang châu Phi lại có lợi thế về tốc độ và khả năng phối hợp đồng đội khi săn mồi hoặc đối đầu.

Chó hoang châu Phi, còn được gọi là sói linh hay sói vằn, là loài động vật có tính xã hội cao, sống theo bầy đàn với phân cấp thống trị rõ ràng.Chúng được mệnh danh là bậc thầy của nghệ thuật săn mồi theo đàn, với tỷ lệ thành công lên đến 75% cho mỗi chuyến đi săn nhờ vào ý thức kỷ luật và khả năng đoàn kết.

Chó hoang châu Phi sở hữu lực cắn mạnh mẽ, có thể xé toạc thịt linh dương hay thậm chí trâu rừng. Sau khi săn mồi, những con non trong đàn luôn được ưu tiên thưởng thức bữa ăn trước.

Nhờ sự phối hợp ăn ý, chó hoang châu Phi có thể hạ gục những con mồi to lớn như trâu rừng, và thậm chí bao vây, giết chết những kẻ săn mồi hung dữ như sư tử hay báo hoa mai.

Linh cẩu cũng có khả năng săn mồi theo bầy đàn hiệu quả, có thể bao vây voi con, trâu rừng hay sư tử đơn độc. Tuy nhiên, khi đi săn một mình, chúng thường tận dụng cơ hội để cướp con mồi từ các loài khác.

Thông thường, linh cẩu và chó hoang châu Phi sẽ tìm cách tránh mặt nhau nếu số lượng cá thể trong đàn đủ lớn. Tuy nhiên, nếu một cá thể của loài này lạc vào đàn của loài kia, cơ hội sống sót để thoát thân là gần như không có.