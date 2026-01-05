Công an phát hiện lượng lớn hàng cấm khi kiểm tra xe tải trên quốc lộ

Ngày 5/1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận đã bắt quả tang Lâm Ngọc Hoa (SN 1982, trú tại tỉnh Gia Lai) về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Hoa là tài xế xe tải biển kiểm soát 89C-053.25, chở 12.500 bao thuốc lá nhãn hiệu JET không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Lâm Ngọc Hoa, tài xế xe tải chở hàng cấm bị bắt quả tang (Ảnh: Trần Khôi).

Tài xế Hoa bị công an phát hiện khi điều khiển xe chở thuốc lá lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thôn Phú Mỹ Kiên, xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị đã tạm giữ toàn bộ tang vật nói trên để tiếp tục làm rõ.