Nhà khoa học Việt và cộng sự phát hiện loài rắn độc quý hiếm

Một loài rắn lục mới, được mệnh danh là "rắn lục báu vật" (Trimeresurus pretiosus), vừa được các nhà khoa học phát hiện tại vùng núi phía nam Tây Tạng.

Phát hiện này là kết quả của một dự án khảo sát bò sát và lưỡng cư tại khu vực, vốn nổi tiếng về đa dạng sinh học nhưng còn nhiều bí ẩn do địa hình hiểm trở.

Trong chuyến đi thực địa vào tháng 6, nhóm nghiên cứu đã bắt gặp và thu thập 3 cá thể rắn có hình dáng lạ. Sau quá trình phân tích kỹ lưỡng, các nhà khoa học xác nhận đây là một loài rắn hoàn toàn mới thuộc chi Trimeresurus.

Thạc sĩ Nguyễn Văn Tân, thành viên nhóm nghiên cứu từ Đại học Duy Tân (Đà Nẵng), cho biết loài rắn này được đặt tên khoa học là Trimeresurus pretiosus, với tên Việt Nam là rắn lục báu vật.

Cái tên "Pretiosus" (quý giá) phản ánh màu sắc rực rỡ và sự hiếm có của chúng, được ví như "một viên ngọc xanh ẩn giấu trong rừng nguyên sơ".

Rắn lục báu vật có màu xanh lục đặc trưng, đôi mắt đỏ rực nổi bật và chiều dài khi trưởng thành khoảng 60cm. Chúng sở hữu đầu hình tam giác và đuôi tương đối dài với chóp đuôi màu đỏ.

Đặc biệt, có sự khác biệt về màu sắc giữa rắn đực và rắn cái: rắn đực có mắt nâu đỏ và sọc đỏ trắng dọc thân, trong khi rắn cái có mắt vàng cam và chỉ có một sọc trắng.

Loài rắn này sinh sống trong các khu rừng ở độ cao khoảng 1.800m, thường ẩn mình trong thảm cỏ hoặc gần các tảng đá được bao quanh bởi thực vật dày đặc, gần sông. Màu sắc cơ thể giúp chúng ngụy trang hiệu quả trong môi trường sống.

Một cá thể rắn lục báu vật bị bắt giữ đã nôn ra một con chuột chưa tiêu hóa, cho thấy chế độ ăn chủ yếu của chúng là các loài động vật có vú nhỏ, bao gồm động vật gặm nhấm. Là loài thuộc họ rắn lục, chúng sở hữu nọc độc nguy hiểm, tuy nhiên độc tính cụ thể vẫn chưa được nghiên cứu.

Những hình ảnh về rắn lục báu vật trong môi trường sống tự nhiên (Ảnh: Yuhao Xu).

Hiện tại, rắn lục báu vật chỉ được tìm thấy tại huyện Á Đông, phía nam Tây Tạng, Trung Quốc, giáp với Ấn Độ và Bhutan, do đó chúng còn được gọi là rắn lục Á Đông. Mặc dù các cuộc khảo sát lưỡng cư và bò sát đã diễn ra tại huyện Á Đông từ những năm 1970, đây là lần đầu tiên loài rắn này được ghi nhận, cho thấy sự hiếm có của chúng trong tự nhiên.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Văn Tân, phát hiện này đã nâng tổng số loài rắn lục Trimeresurus lên 56 loài trên toàn cầu và số lượng rắn được phân bố tại Tây Tạng lên 67 loài.

Thông tin chi tiết về loài rắn lục báu vật đã được công bố trên tạp chí khoa học Herpetozoa, chuyên về phân loại học, sinh thái học, tiến hóa và bảo tồn các loài bò sát và lưỡng cư.