Cựu binh xúc động ngắm Thủ đô đổi thay từ chuyến tàu trên cao

Ngày 31/12/1976, 2 con tàu mang tên Thống Nhất lần đầu tiên xuất phát cùng lúc từ ga Hà Nội và ga Sài Gòn. Trên chuyến tàu ấy, ông Nguyễn Minh Hưng (SN1956) một người con Hà Nội là hành khách đi từ Nam ra Bắc.

49 năm sau, khi ngồi trên một chuyến tàu khác, ông Hưng lại thấy dâng trào những cảm xúc quen thuộc, giống như niềm vui sum họp non sông năm ấy.

"Ngồi trên chuyến tàu điện rực sắc cờ đỏ sao vàng tôi được một người trẻ nhường ghế y như chuyến tàu năm 1976, vì là bộ đội ai cũng yêu quý.

Chuyến tàu ăn than năm đó phải mất hơn 3 ngày đêm mới về đến quê nhà. Không có điều hòa, ghế ngồi không êm ái, âm thanh ồn ã, nhưng lòng tôi khi ấy đầy hân hoan cho đến hôm nay, cận kề A80 cảm xúc của tôi vẫn nguyên vẹn", ông Hưng cười.

"Những con tàu điện hiện đại, êm ái và nhiều công nghệ mới khiến tôi cảm nhận được sự phát triển rõ rệt của đất nước”, ông Hưng xúc động.

Ông Hưng chia sẻ, đây mới là lần thứ hai ông đi tàu điện trên cao và cùng gia đình xuất phát từ ga Văn Khê. Cầm trên tay chiếc điện thoại, ông chậm rãi lướt lại những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cả gia đình quây quần trên chuyến tàu điện.

Cách ông Hưng một chuyến tàu (khoảng 6 phút), phóng viên Dân trí gặp ông Cao Viết Thường, cựu chiến binh ở xã Hòa Phú (Hà Nội), trên đường đi xem sơ duyệt A80.

“Chỉ mất khoảng 22 phút để đi trọn hành trình 13km từ ga Yên Nghĩa đến ga Cát Linh – điểm đầu và cuối tuyến. Đây là lựa chọn thuận tiện để người dân từ xa có thể nhanh chóng vào trung tâm dự đại lễ một cách gọn gàng, tiết kiệm thời gian”, ông Thường chia sẻ.

Ông kể thêm, những chuyến tàu hỏa năm nào là nhịp cầu nối con người từ vùng này sang vùng khác trong buổi đầu non sông liền dải, thì hôm nay, tàu điện lại tiếp tục gắn kết người dân trong nhịp sống mới đồng lòng, hân hoan, cùng nhau hướng về một ngày hội lớn của đất nước.

Trên tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông những ngày cận kề 2/9, không khó để bắt gặp những ánh mắt thích thú, ngạc nhiên của thế hệ đặc biệt là những người sống trong chiến tranh.

Từ 3h, cựu chiến binh Nguyễn Văn Bạch xuất phát từ xã An Sinh, tỉnh Quảng Ninh đi Hà Nội xem chương trình sơ duyệt ngày 27/8. Đại gia đình 16 người gồm cả ông bà thông gia cùng các cháu đi từ ga Thái Hà đến ga Cát Linh để ngắm đường phố Thủ đô từ trên cao.

“Hàng năm tôi vẫn tham gia các chương trình tri ân của tỉnh, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi xem một chương trình kỷ niệm lớn như vậy”, ông Bạch phấn khởi nói.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt (SN1967), cảm nhận rõ sự vươn mình của đất nước qua chuyến tàu hiện đại: "Tôi di chuyển từ ga Yên Nghĩa đến ga Cát Linh chỉ mất khoảng 20 phút, tàu êm, điều hòa mát lạnh. Nhìn dòng người đông đúc rực sắc cờ trên tàu tôi thấy Tổ quốc mình thật đẹp".

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông có chiều dài 13km, gồm 12 nhà ga trên cao và một khu depot rộng hơn 19ha đặt tại Hà Đông.

Tuyến tàu điện sử dụng 13 đoàn tàu, mỗi đoàn 4 toa, chế tạo bằng hợp kim nhôm nhẹ, vận hành ở tốc độ tối đa 80km/h, tốc độ khai thác bình quân 35km/h.

Mỗi đoàn tàu có sức chứa khoảng 950 người, được thiết kế cửa rộng, thuận tiện cho hành khách lên xuống nhanh. Toàn tuyến lắp đặt hệ thống tín hiệu điều khiển tập trung, camera giám sát, thang cuốn, thang máy và các thiết bị phòng cháy chữa cháy hiện đại.

Tuyến Cát Linh - Hà Đông không chỉ là công trình hạ tầng đầu tiên của Hà Nội theo chuẩn metro quốc tế mà còn là dấu mốc cho tiến trình đô thị hóa, góp phần giảm áp lực giao thông và mang lại trải nghiệm văn minh, hiện đại cho người dân Thủ đô.

Trong không khí cả nước hướng về đại lễ A80, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông đang trở thành lựa chọn thuận tiện cho nhiều người dân, đặc biệt là người cao tuổi.

Với hành trình 13km, 12 nhà ga, tàu vận hành êm ái, hiện đại, chỉ mất khoảng 20-25 phút để di chuyển từ Hà Đông vào trung tâm Thủ đô, đây là phương tiện giúp rút ngắn khoảng cách, tiết kiệm sức lực và thời gian.

Người cao tuổi, như cựu chiến binh Nguyễn Minh Hưng hay ông Cao Viết Thường, chia sẻ rằng thay vì ngồi xe buýt hay xe máy phải lo tắc đường, nắng mưa, việc đi tàu điện mang lại sự thoải mái, an toàn và có thể dành nhiều năng lượng hơn để tận hưởng trọn vẹn không khí đại lễ.

Với giới trẻ, đây cũng là cơ hội trải nghiệm một phương tiện văn minh, tiện lợi, đồng thời thể hiện trách nhiệm cùng cộng đồng khi tham gia sự kiện trọng đại của đất nước.

Ảnh: Thanh Bình, Khánh Vi, Minh Nhật