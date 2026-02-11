Tổng Bí thư Tô Lâm: Học để thoát nghèo, làm giàu và xây dựng đất nước

Ngày 11/2, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng phối hợp UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ea Rốk.

Dự án Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS xã Ea Rốk có tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng, diện tích khoảng 6ha, do Bộ Tổng Tham mưu làm chủ đầu tư. Công trình có quy mô 18 lớp học, được đầu tư đồng bộ, hiện đại với các hạng mục như phòng học, nhà hiệu bộ, nhà nội trú cho giáo viên và học sinh, bếp ăn.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương tham dự lễ khởi công trường nội trú liên cấp tại xã biên giới Ea Rốk (Ảnh: Uy Nguyễn).

Sau khi đi vào hoạt động, ngôi trường mới sẽ tạo điều kiện cho hơn 630 học sinh xã Ea Rốk và khu vực lân cận được học tập, rèn luyện, sinh hoạt. Qua đó, góp phần tạo bước chuyển quan trọng trong phát triển giáo dục khu vực biên giới, gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, tạo nguồn nhân lực cho địa phương và củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh.

Đây là công trình chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, là món quà của Bộ Quốc phòng tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Ea Rốk.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định giáo dục là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt cho sự phát triển bền vững của đất nước (Ảnh: Thúy Diễm).

Phát biểu tại lễ khởi công, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng và Nhà nước luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, việc xây dựng những ngôi trường ở vùng biên, không chỉ để các cháu có điều kiện học tập tốt hơn, mà còn nhằm nâng cao chất lượng đời sống nhân dân vùng biên giới, giữ gìn chủ quyền lãnh thổ. Công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ea Rốk thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với con em đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh vùng biên giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu nhấn nút khởi công dự án trường nội trú liên cấp tại Đắk Lắk (Ảnh: Thúy Diễm).

Đối với công tác chuẩn bị, hoàn thiện các thủ tục để thực hiện dự án, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao Bộ Quốc phòng đã có sự chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Lắk.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu phải xem đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, phải làm cho thật tốt, thật nhanh và thật hiệu quả để dự án sớm hoàn thiện, đi vào hoạt động phục vụ các em học sinh trong năm học mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tặng quà đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ea Rốk (Ảnh: Thúy Diễm).

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị nhân dân các dân tộc sinh sống trên địa bàn đồng hành, ủng hộ để công trình được triển khai suôn sẻ. "Đây là ngôi trường của con em mình, của bà con mình nên phải cùng nhau giữ gìn, cùng nhau vun đắp", Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ.

Gửi gắm đến các học sinh xã Ea Rốk nói riêng và học sinh tỉnh Đắk Lắk nói chung, Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn các em nỗ lực trong học tập để thoát nghèo, học tập vì khát vọng vươn lên làm giàu cho bản thân, cho gia đình và góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

Học sinh đồng bào các dân tộc tại xã Ea Rốk chụp hình lưu niệm cùng Tổng Bí thư và các đại biểu (Ảnh: Thúy Diễm).

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác tặng quà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc xã Ea Rốk và tặng quà đến các học sinh vượt khó cùng các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Nhân chuyến công tác tại Đắk Lắk, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác của Trung ương đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H'leo.