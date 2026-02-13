Hành trình từ nam sinh nhút nhát đến sinh viên tiêu biểu ĐH Bách Khoa

Danh hiệu này không đơn giản chỉ là thành quả học tập, đó còn là câu trả lời cho nam sinh từng do dự trước cổng trường Đại học Bách khoa Hà Nội: “Liệu một học sinh thiên về khối xã hội có đuối sức khi theo đuổi ngôi trường nổi tiếng về kỹ thuật”?

Cuối tháng 12/2025, Nam Khánh là một trong 9 sinh viên tiêu biểu được ĐH Bách khoa Hà Nội vinh danh trong năm học 2024-2025.

“Danh hiệu này không đơn giản chỉ là giải thưởng, nó giúp em trả lời câu hỏi từng đặt ra trước đây: Lựa chọn vào Đại học Bách khoa Hà Nội là quyết định chính xác. Ngôi trường không chỉ giúp em trưởng thành hơn mà còn tạo động lực và cơ hội để em ngày càng tự tin và hoàn thiện”, nam sinh nói.

Nam Khánh tại lễ khen thưởng sinh viên xuất sắc của Đại học Bách khoa Hà Nội ngày 11/12/2025 (Ảnh: NVCC).

Nam Khánh hiện là sinh viên năm cuối ngành Tài chính - Ngân hàng (EM5), Trường Kinh tế, Đại học Bách khoa Hà Nội, với điểm trung bình chung 3,79/4,0 và điểm rèn luyện 96/100.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Nam Khánh cho biết, 4 năm trước, ở ngưỡng cửa kỳ thi vào đại học, đứng trước cổng trường Đại học Bách khoa (ĐH) trong một chương trình tư vấn tuyển sinh, cậu bé Trường THPT chuyên Chu Văn An còn nhiều do dự.

“Từ bé em đã mơ ước được vào học tại ĐH Bách khoa. Trong tâm trí em, đấy là nơi tập trung rất nhiều sinh viên có năng lực học tập giỏi.

Dù vậy em cũng từng nghe danh, ngôi trường này nổi tiếng học nặng với khối kiến thức khó như giải tích hay đại số. Liệu một học sinh thiên về khối xã hội như em có theo kịp?”, nam sinh băn khoăn tự hỏi.

Nam sinh giỏi Lý nhưng hai môn Hóa, Sinh lại không phải thế mạnh. Sau khi tìm hiểu, nam sinh chọn khối D01 (Toán, Văn, Anh) để thi vào Trường Kinh tế của ĐH Bách khoa Hà Nội.

Năm đó, Nam Khánh đỗ vào ĐH Bách khoa Hà Nội, ngành Tài chính - Ngân hàng, với hơn 26 điểm.

“Ngày công bố điểm, em và mẹ đang chở nhau đi trên đường. Hai mẹ con tấp vội xe vào lề đường để tra cứu điểm. Khi biết đỗ đúng ngành mình mong ước, em nhảy phắt ra khỏi xe, reo lên: “Mẹ ơi con đỗ rồi. Con làm được rồi”, Khánh nhớ lại.

Thời gian đầu nhập học ở trường, cậu vẫn “ngợp” bởi nhiều lẽ: Lo không theo kịp chương trình, sợ không có bạn nào cùng trường Chu Văn An học tại đây…

Mục tiêu ban đầu nam sinh đặt ra là theo kịp các bạn nhưng bất ngờ với kết quả trung bình chung 3,25/4,0, đạt học bổng loại B ngay từ năm nhất. Từ đó, Nam Khánh nhận thấy mình có thể đủ khả năng theo đến cùng ngôi trường này.

Điều này tiếp tục được khẳng định khi hai học kỳ của năm 3 em đều đạt học bổng xuất sắc với điểm trung bình chung 3,79/4,0.

Nam Khánh từ nam sinh nhút nhát đã trở thành sinh viên khác biệt sau thời gian học tập (Ảnh: NVCC).

Cùng với việc phấn đấu để đạt kết quả học tập tốt nhất, nam sinh còn tham gia hoạt động đoàn hội. Khác với tính cách nhút nhát, ngại giao thiệp thời phổ thông, cậu sinh viên Bách khoa hiện nay hoàn toàn khác biệt. Nhờ đó, Nam Khánh 3 năm liên tục đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp đại học.

Chia sẻ về bí quyết học tập, Nam Khánh cho biết, khác với thời cấp 3, vào đại học và nhất là ngôi trường xung quanh rất nhiều nhân tài, em phải có cách học tập phù hợp.

Thay vì đầu tư dàn trải, em tập trung cho tư duy và học tới đâu nắm chắc kiến thức tới đó. Khánh không học dồn, không chờ đến sát kỳ thi mới ôn tập, các kiến thức được chia nhỏ, học đều theo từng ngày.

Hiện Khánh đảm nhiệm vai trò Phó Bí thư Đoàn Thanh niên và Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Kinh tế (Ảnh: NVCC).

Với những môn có tính toán, Khánh cùng bạn bè luyện đề, chỉ ra lỗi sai cho nhau. Nhờ vậy, kiến thức được ghi nhớ lâu hơn, dành được thời gian cho bản thân và các hoạt động khác.