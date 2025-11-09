Xây dựng trường nội trú nơi vùng biên là nhiệm vụ trọng tâm

Cả nước hướng về biên cương

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công tại điểm cầu chính: Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Khương, Thanh Hóa. Các Phó Thủ tướng Chính phủ cùng một số thành viên Chính phủ dự và chỉ đạo lễ khởi công tại các điểm cầu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Khương, Thanh Hóa (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần "Cả nước hướng về biên cương, vì tương lai con em đồng bào các dân tộc".

Thủ tướng nêu rõ, Đảng, Nhà nước ta luôn coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là yếu tố quyết định đảm bảo sự thành công trong thực hiện đột phá phát triển nguồn nhân lực phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã xác định rõ chuyển đổi tư duy từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; với quan điểm nhà trường là nền tảng, học sinh là trung tâm và thầy cô giáo là động lực.

Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận 81, thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền.

Kết luận đã xác định rõ việc xây dựng các trường nội trú nơi biên giới đất liền là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhằm nâng cao dân trí, chất lượng nhân lực, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc địa phương và nơi vùng sâu, vùng xa để góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào ở biên giới và góp phần củng cố quốc phòng, an ninh.

Trước mắt, thí điểm đầu tư và hoàn thành xây mới hoặc cải tạo 100 trường trong năm 2025, sau đó tiếp tục triển khai diện rộng, hoàn thành mục tiêu đầu tư xây dựng 248 trường trong 2-3 năm tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu khởi công Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Khương, Thanh Hóa (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Tri ân sâu sắc những thầy cô ở vùng biên giới, Thủ tướng cho rằng, bằng tất cả tấm lòng và tinh thần trách nhiệm, mỗi thầy cô cắm bản đều mang sứ mệnh đặc biệt.

Đối với học sinh, Thủ tướng mong các em có hoài bão, ước mơ, có cống hiến xứng đáng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.

Với tinh thần đã nói là làm và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, xã hội và cả toàn dân, các địa phương, Thủ tướng tin tưởng chương trình này sẽ đạt kết quả, để tất cả trẻ em vùng biên cương đều được nuôi dưỡng trong môi trường giáo dục tốt đẹp, qua đó góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Những ngôi trường này góp phần gieo con chữ, giúp ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ, hiện thực hóa khát vọng của các cháu. Đây là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc, là tình cảm của Đảng, Nhà nước và nhân dân với đồng bào và tổ quốc.

Học sinh tại điểm cầu Lai Châu sáng nay (Ảnh: Moet).

Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai

Từ điểm cầu Lai Châu, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, chủ trương xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền là đáp ứng tốt nhất, đầy đủ nhất cho việc học tập, rèn luyện, sinh hoạt và phát triển toàn diện của học sinh…

Với hệ thống cơ sở vật chất khang trang, đồng bộ, hiện đại, bền vững và an toàn cao, Đảng, Nhà nước và Bộ GD&ĐT kỳ vọng đây sẽ là bước đột phá, thay đổi căn bản, toàn diện đối với giáo dục vùng biên giới; khẳng định sự quan tâm, chăm lo đặc biệt của Đảng, Nhà nước cho những vùng còn nhiều khó khăn, thu hẹp khoảng cách chênh lệch vùng miền, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn tại buổi lễ (Ảnh: Moet).

Theo người đứng đầu ngành giáo dục, ngày 18/7, Bộ Chính trị có kết luận số 81-TB/TW về chủ trương đầu tư xây dựng các trường học nội trú tại các xã biên giới, đây là quyết sách lớn, có ý nghĩa chính trị - xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào ở vùng biên giới của Tổ quốc, đặc biệt là đối với thầy cô giáo và học sinh.

Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách trong phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, được sự chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Tô Lâm.

Trong danh sách 100 trường khởi công năm nay, hiện đã có 28 trường khởi công và đang khẩn trương thi công.

Đây là dự án có quy mô lớn, được xây dựng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng đồng thời các nhu cầu học tập, sinh hoạt ăn ở nội trú, bán trú cho học sinh và nhà ở công vụ cho giáo viên; có môi trường giáo dục và rèn luyện toàn diện. Tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách của Trung ương.

Cùng với việc đầu tư xây dựng trường, Bộ GD&ĐT đang chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng các văn bản quy định về chế độ chính sách cho học sinh, giáo viên; chính sách ưu đãi, tuyển dụng, trọng dụng giáo viên…, bảo đảm các trường là hình mẫu tại các xã biên giới.