Sinh viên năm cuối mất cảm giác Tết vì nỗi lo tốt nghiệp

Những ngày cận Tết, nhiều sinh viên vẫn đang mở máy tính cá nhân tới khuya để làm khoá luận. Áp lực không chỉ đến từ học tập, mà còn từ nỗi lo tài chính, định hướng nghề nghiệp và kỳ vọng của gia đình trong giai đoạn chuyển giao từ sinh viên thành người đi làm.

Đinh Thị Hồng Nhung, sinh viên năm cuối ngành Báo chí, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, cho biết Tết năm nay của cô khác nhiều so với những năm trước.

“Khi chưa là sinh viên năm cuối, Tết với mình khá thoải mái vì chưa phải lo chuyện ra trường hay công việc. Còn năm nay thì khác hẳn, mình gần như không cảm nhận được không khí Tết”, Nhung nói.

Những ngày này, Nhung vừa đi thực tập, vừa làm công việc truyền thông - tiếp thị bán thời gian cho một thương hiệu thời trang, đồng thời phải chuẩn bị thi chứng chỉ và làm khóa luận tốt nghiệp.

Đinh Thị Hồng Nhung, sinh viên năm cuối ngành Báo chí, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Ảnh: NVCC).

Khối lượng công việc mà Nhung phải hoàn thành tăng mạnh do cao điểm mua sắm cuối năm, vừa xây dựng kế hoạch nội dung, lên kịch bản quay chụp, hỗ trợ triển khai media cho các bộ sưu tập vừa viết nội dung đăng lên các nền tảng số.

Nhiều ngày Nhung phải thức đêm liên tục để kịp tiến độ. Từ một người có thói quen đi ngủ sớm, nữ sinh dần hình thành nếp sinh hoạt không lành mạnh, đặc biệt là thức khuya.

Là sinh viên khóa đầu tiên của ngành Báo chí tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Nhung còn mang thêm nỗi lo về đầu ra nghề nghiệp, áp lực từ mong muốn sớm tự chủ tài chính, không trở thành gánh nặng cho gia đình.

Tương tự, Lê Hà Anh, sinh viên năm cuối ngành Ngôn ngữ Italia, Trường Đại học Hà Nội, đang trong “cuộc chạy nước rút” kéo dài nhiều ngày.

Hà Anh chia sẻ, thời điểm cận Tết trùng với giai đoạn các doanh nghiệp quốc tế cần quyết toán cuối năm, khiến lịch trình của một thực tập sinh dịch thuật như cô trở nên dày đặc.

Lê Hà Anh, sinh viên năm cuối ngành Ngôn ngữ Italia, Trường Đại học Hà Nội (Ảnh: NVCC).

Cùng lúc, Hà Anh đến doanh nghiệp thực tập 6 buổi mỗi tuần, trong khi vẫn phải theo học trên giảng đường và làm khóa luận. Việc học 3 ngôn ngữ cũng khiến khối lượng công việc phải hoàn tất nhiều gấp 3 lần các sinh viên khác.

“Có những lúc mình thực sự cảm thấy bị ngộp”, Hà Anh chia sẻ.

Sức khỏe tinh thần lẫn thể chất đều gặp vấn đề đẩy Hà Anh vào tình trạng mắc sai sót. Điển hình là trong một lần đi phiên dịch, do thiếu tập trung, mệt mỏi mà nữ sinh đã bị giảng viên phản ánh.

Thế nên, dù ngày Tết đang đến rất gần, Hà Anh vẫn chưa có cảm giác gì của sự nghỉ ngơi.

Một sự kiện của sinh viên Trường Đại học Hà Nội (Ảnh: NVCC).

Đối với Lê Thị Khánh Linh, sinh viên năm 4 ngành Quản trị Kinh doanh, Học viện Chính sách và Phát triển, kỳ nghỉ Tết năm nay không quá bận rộn nhưng tâm thế của nữ sinh hoàn toàn khác biệt.

Những ngày này, ngoài việc phụ giúp gia đình buôn bán và dọn dẹp nhà cửa, Linh tranh thủ ghi chú, tổng hợp những lưu ý khi làm khóa luận từ các anh chị khóa trước để chuẩn bị hành trang cho bản thân trước ngày tốt nghiệp.

“Vì là sinh viên năm cuối, khoảng thời gian cận Tết như vậy khiến mình thấy hồi hộp, lo lắng, hoang mang nhưng cũng nhiều mong muốn và hy vọng”, Linh chia sẻ.

Áp lực lớn nhất với nữ sinh viên hiện nay là sẽ làm gì và làm ở đâu, con đường phát triển nên bắt đầu như thế nào sau khi ra trường.

ThS Đinh Văn Minh, giảng viên một trường đại học, chia sẻ với tình cảnh đón Tết trong lo âu của các sinh viên năm cuối. Theo ông, đây là tâm trạng dễ hiểu, bởi bất kỳ ai trước cột mốc quan trọng của cuộc đời đều mang nhiều kỳ vọng, lo lắng và áp lực. Nhất là khi kỳ vọng càng lớn, áp lực càng nhiều.

Tuy nhiên, ông Minh cho rằng, thay vì để tâm trí mệt mỏi vì lo lắng, hoang mang, sinh viên nên tận dụng Tết để cho phép mình nghỉ ngơi thực sự.

“Trong 3-5 ngày Tết, mọi công việc nên tạm gác lại. Các bạn hãy dành thời gian cho gia đình, cho bản thân để nạp lại năng lượng. Làm như vậy, khi trở lại với thực tập và khoá luận, các bạn sẽ thấy sẵn sàng hơn và đôi khi sẽ nhìn thấy con đường mình đi sáng rõ hơn”, ThS Đinh Văn Minh tư vấn.

Đinh Gia Lợi