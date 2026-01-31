Hôm nay khánh thánh trường học “5 sao” đầu tiên của khu vực biên giới

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn được xây dựng tại bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên, cách đường biên giới Việt - Lào khoảng 13 km.

Đây là ngôi trường đầu tiên “về đích” trong chiến dịch xây 248 trường học vùng biên giới, đồng thời là công trình trọng điểm chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Toàn cảnh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự án được khởi công từ cuối tháng 7/2025 trên khu đất rộng 6,88 ha. Trường được đầu tư đồng bộ với 31 phòng học tiêu chuẩn, 14 phòng học bộ môn, 120 phòng nội trú cho học sinh, 15 phòng công vụ cho giáo viên, cùng đầy đủ các khối chức năng, đáp ứng nhu cầu học tập và lưu trú cho hơn 1.000 học sinh vùng biên giới.

Điểm đặc biệt của trường nằm ở mức đầu tư và chuẩn mực cơ sở vật chất. Hệ thống phòng học, phòng bộ môn - từ âm nhạc, mỹ thuật, STEAM, tư vấn học đường đến thư viện - được thiết kế theo tiêu chuẩn của các trường công lập hiện đại tại đô thị lớn, nhưng lại hiện diện ở một xã vùng cao, nơi điều kiện học tập còn nhiều thiếu thốn.

Dãy phòng bộ môn gồm các phòng STEAM, âm nhạc, mỹ thuật, thư viện... (Ảnh: Mạnh Quân).

Bên cạnh đó, trường còn được trang bị phòng đa năng, nhà văn hóa, sân bóng, bể bơi, khu bếp ăn, khu vệ sinh đạt chuẩn… tạo nên một không gian giáo dục toàn diện, giúp học sinh phát triển hài hòa cả trí tuệ, thể chất và kỹ năng sống.

Kiến trúc tổng thể của trường lấy cảm hứng từ văn hóa bản địa, đặc biệt là nhà ở của đồng bào Thái và H’Mông - hai dân tộc sinh sống chủ yếu tại xã Si Pa Phìn.

Với quy mô gần 7ha, khối lượng công việc lớn và địa hình vùng sâu, vùng xa, việc hoàn thành công trình chỉ sau hơn 5 tháng được xem là một kỳ tích về tiến độ xây dựng.

Dự án được triển khai ngay trong mùa mưa năm 2025, với đợt mưa kéo dài kỷ lục hơn 45 ngày, gây nhiều khó khăn cho công tác san lấp mặt bằng và thi công móng.

Trong điều kiện giao thông cách trở, xa nguồn cung vật tư, các đơn vị đã tổ chức thi công liên tục 2-3 ca/ngày. Nhiều thời điểm công trường có đến 600-800 kỹ sư, công nhân làm việc ngày đêm. Mục tiêu cao nhất là đưa dự án về đích đúng tiến độ để học sinh có thể bắt đầu học kỳ II năm học 2025-2026 trong ngôi trường mới.

Các học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn (Ảnh: Mạnh Quân).

Ngày 22/7/2025, Điện Biên là địa phương đầu tiên tổ chức lễ khởi công xây dựng trường học vùng biên sau khi Bộ Chính trị ban hành Thông báo số 81-TB/TW về chủ trương đầu tư 248 trường học cho các xã biên giới.

Phát biểu tại lễ khởi công, Tổng Bí thư Tô Lâm gọi đây là dự án của “lòng dân, vì tương lai thế hệ trẻ”, yêu cầu các cấp, ngành triển khai với tinh thần khẩn trương, hiệu quả nhất.

“Xây dựng trường lớp không chỉ để các cháu có điều kiện học tập tốt hơn, mà còn là hướng tới mục tiêu lâu dài để nâng cao chất lượng đời sống nhân dân vùng biên giới, góp phần giữ gìn chủ quyền lãnh thổ quốc gia từ gốc rễ, đó là con người, là cộng đồng dân cư gắn bó với đất, với rừng, với đường biên cột mốc”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Giáo viên Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn dẫn học sinh đi tham quan trường mới (Ảnh: Mạnh Quân).

Việc Trường Phổ thông nội trú liên cấp Si Pa Phìn hoàn thành sớm hơn dự kiến được kỳ vọng sẽ tạo động lực để các địa phương khác đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng 248 trường học vùng biên tại 17 tỉnh, thành trên cả nước.

Dự án do Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư, được thực hiện bởi liên danh Tập đoàn Sun Group và Công ty Thương mại và Xây dựng số 6, từ nguồn hỗ trợ của Thành phố Hà Nội và nguồn xã hội hóa. Công ty liên doanh Sunjin Việt Nam đảm nhiệm khảo sát và thiết kế xây dựng.