Nữ sinh “tí hon” tốt nghiệp loại giỏi chia sẻ gia cảnh đẫm nước mắt

Giải Nhì địa lý cấp tỉnh, “bẻ lái” tốt nghiệp loại giỏi CNTT

Sáng 27/8, kịch bản lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 2 năm 2025 cho sinh viên đại học chính quy Trường ĐH Thủy lợi thay đổi so với thông thường.

Thay vì trao bằng tốt nghiệp tuần tự cho sinh viên, nhà trường mở đầu bằng lễ vinh danh nữ sinh Nguyễn Thị Phương, lớp K63, CNTT3. Hiệu trưởng nhà trường đích thân xuống dắt em lên sân khấu để trao bằng tốt nghiệp.

Phương là sinh viên đặc biệt nhất trong số 1.541 sinh viên tốt nghiệp chính quy năm nay bởi mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Khác với những bạn đồng trang lứa, sức khỏe của em rất kém, chiều cao vỏn vẹn 1,08m- ngang học sinh mầm non. Mặc dù vậy, nữ sinh đã vươn lên trong học tập với điểm tốt nghiệp toàn khóa GPA 3,39, đạt loại giỏi.

GS Ngô Trung Việt, Hiệu trưởng nhà trường tặng quà tốt nghiệp cho cử nhân "tí hon" Nguyễn Thị Phương (Ảnh: H. Giang).

Nguyễn Thị Phương sinh ngày 3/10/2002 tại Kim Sơn, Ninh Bình. Em được miễn học phí 100% khi học đại học và là trường hợp đặc biệt từ trước đến nay khi hai lần được nhà trường trao học bổng Lê Văn Kiểm (học bổng này có giá trị rất cao và chỉ được trao duy nhất 1 lần/sinh viên trong suốt 4 năm học).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Phương cho biết, đầu năm lớp 10, do chưa định hướng được bản thân nên em chú tâm vào khối C và từng đoạt giải Nhì cấp tỉnh môn địa lý đầu năm lớp 12.

Nhưng cũng trong thời gian này, Phương bất ngờ “bẻ lái” sang định hướng ngành Công nghệ thông tin (CNTT). Một mặt nữ sinh vừa duy trì thành tích các môn khối C ở mức 9,10, mặt khác em tìm tài liệu trên mạng, hỏi bài các bạn đứng đầu trong lớp về khối A, hỏi thầy cô để chuyển khối.

Phương được bạn bè nhận xét là "cây hài" của lớp (Ảnh: NVCC).

Năm 2021, cô nữ sinh bé nhỏ trúng tuyển Khoa Công nghệ thông tin (CNTT), Trường ĐH Thủy lợi với số điểm rất cao.

“Những ngày đầu vào trường là khoảng thời gian khó khăn với em: Bạn mới, môi trường mới và cả những ánh mắt kỳ lạ của các bạn học xung quanh. Có lẽ vì từ bé em đã quen với điều này nên tự nhủ bản thân phải “bơ” đi mà sống”, Phương nhớ lại.

Theo nữ sinh, để đạt kết quả loại giỏi với sinh viên bình thường đã khó, với sức khỏe yếu, đi bộ 500m đã "thở bở hơi tai", em đã phải nỗ lực vượt 100% khả năng của bản thân.

Với môn học lý thuyết, Phương chăm chỉ nghe giảng từ thầy cô trên lớp, sau đó ghi lại những ý chính. Học ngày nào, em ghi nhớ kiến thức ngày đó. Gần thi, em sẽ quay lại ôn toàn bộ kiến thức một lượt để tổng hợp thành đề cương.

Với các môn thực hành, em bắt buộc bản thân phải thực hành liên tục mỗi ngày. Nhờ cách học này, Phương vừa đảm bảo mặt sức khỏe, vừa nhớ bài tốt.

Bay lên từ những ước mơ

Trong lễ tốt nghiệp sáng nay, khi các bạn đồng trang lứa được rất nhiều bạn bè, người thân chúc mừng, Phương nắm tay thầy cô và Linh - bạn thân cùng lớp của em. Ngay cả bộ lễ phục tốt nghiệp trên người Phương sáng nay, cũng do một cô giáo của nhà trường cất công đưa đi may đo phù hợp cơ thể để tặng em.

Vốn xuất thân từ nhà nông, bố Phương mất bởi bạo bệnh từ khi em còn ẵm ngửa. Một ngày cuối tháng 5 của năm lớp 10, sau buổi thi học kỳ về, cô học trò nhỏ không thấy mẹ ra đón như mọi ngày. Em bàng hoàng bởi mẹ vừa bị đưa lên viện vì đột quỵ. Gánh nặng chồng chất lên vai Phương - cô con gái duy nhất của gia đình. Mẹ liệt nửa người, mọi sinh hoạt cá nhân đều một tay em lo toan.

Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, người thân, họ hàng khuyên Phương nên ở nhà. Em suy nghĩ mất mấy tuần, cuối cùng trốn đi nhập học, muộn hơn các bạn cùng lớp.

Học được vài tháng, em đổ gục khi nhận tin mẹ qua đời vì lên cơn đột quỵ lần hai. Mọi cánh cổng dường như khép lại trước mắt cô tân sinh viên. Bằng sự động viên của cậu mợ, của các bạn và thầy cô, Phương quyết định quay lại trường.

Bộ lễ phục của Phương được cô giáo của trường tặng (Ảnh: M. Hà).

Phương cho hay, do bố mẹ đều mất nên ngay khi nhập học, một số nhà hảo tâm đã ủng hộ em, cộng với hai kỳ học bổng, em chi tiêu tằn tiện cho 4 năm đại học.

"Em ở ký túc xá của trường. Máy tính được cậu mợ mua tặng. Để tiết kiệm, em không có thói quen ăn sáng. Các bữa trưa và tối, lúc nào đói quá em mới ăn. Từ tiền ăn, sách vở, áo quần đến mọi chi tiêu, em phải căn làm sao trong khoảng 2 triệu mỗi tháng", Phương tâm sự.

Chia sẻ về ước mơ sắp tới, nữ sinh cho biết, lúc đầu em mơ làm bác sĩ. Sau này, khi nhận thức được căn bệnh thiếu hormon tăng trưởng của mình, em hy vọng sớm trở thành kĩ sư công nghệ thông tin.

Nhận xét về cô sinh viên đặc biệt Nguyễn Thị Phương, TS Nguyễn Văn Thẩm, chủ nhiệm lớp K63, CNTT 3 cho hay, dù sức khỏe yếu, gia đình khó khăn nhưng Phương rất cố gắng trong học tập. Em không chỉ đạt kết quả cao, tốt nghiệp loại giỏi mà còn nỗ lực tham gia nhiều hoạt động của lớp.

"Nhiều môn học khó để đạt kết quả cao hoặc phải dùng nhiều thời gian xử lý kỹ năng phức tạp nhưng nhiều bạn phải nể phục vì sự nỗ lực của Phương. Em cũng tự tìm nơi thực tập và được nhà trường giao trọng trách trưởng nhóm thực tập cuối năm với khoảng 10 sinh viên nhưng em đã quản lý và đạt kết quả tốt", TS Thẩm cho biết.