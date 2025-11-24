Công an phường Ba Đình quyết tâm chấn chỉnh tình trạng buôn bán trên vỉa hè

Ngày 24/11, Công an phường Ba Đình, TP Hà Nội, cho biết những ngày qua, đơn vị đã huy động cán bộ, chiến sĩ thực hiện kế hoạch xây dựng phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị.

Theo đó, theo kế hoạch số 06/KH-BCĐ197 của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội, các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình được lựa chọn để thí điểm kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị.

Lực lượng chức năng nhắc nhở hàng quán lấn chiếm vỉa hè ở đường Phan Đình Phùng (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay sau khi việc thí điểm bắt đầu được từ ngày 15/11, Công an phường Ba Đình đã tham mưu cho UBND phường ban hành kế hoạch nhằm tập trung nguồn lực, nhân lực... trong công tác đảm bảo trật tự, văn minh đô thị, tạo sự chuyển biến rõ nét về bộ mặt đô thị trên địa bàn phường.

Theo Công an phường Ba Đình, kế hoạch đã đề ra các biện pháp, giải pháp đổi mới trong công tác bảo đảm trật tự, văn minh đô thị, đảm bảo bộ mặt phường Ba Đình “sáng, xanh, sạch đẹp”, qua đó góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; quảng bá hình ảnh "Thủ đô Hà Nội - Thành phố vì Hòa bình" trong mắt du khách và bạn bè quốc tế.

Đại úy Nguyễn Tiến Quang, Phó trưởng Công an phường Ba Đình, quán triệt việc triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng phường kiểu mẫu đến nhân dân, hộ kinh doanh, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong 2 ngày cuối tuần vừa qua, Công an phường Ba Đình đã tích cực xuống địa bàn vận động, nhắc nhở người dân không sử dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân ký cam kết, xử lý các trường hợp vi phạm…

Qua đó, bước đầu đã giải quyết được các điểm kinh doanh, buôn bán trên vỉa hè gây cản trở giao thông với tinh thần “làm đến đâu dứt điểm đến đó”.