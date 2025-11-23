Cô giáo tiểu học ở Đắk Lắk kêu cứu, tha thiết xin cứu trợ vào các thôn sâu

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, cô Nguyễn Thị Đông Trường cho biết khu vực Đồng Xuân là vùng núi hẻo lánh, bị ngập nặng. Bà con mất điện, mất sóng điện thoại nên rất khó để liên lạc với bên ngoài.

Nhà cô Đông Trường may mắn gần đường cái, khu vực cao ráo hơn cả nên chỉ bị ngập ngang bụng. Nhưng nhà bà con ở các khu dân cư phía trong thôn Phước Huệ đều ngập lút mái.

Hình ảnh ngập ở xã Đồng Xuân do cô Nguyễn Thị Đông Trường cung cấp.

“Bố mẹ tôi 2 ngày 2 đêm ngồi trên mái nhà dưới mưa lạnh”, cô Trường chia sẻ.

Đến sáng 23/11, nước lũ ở Đồng Xuân đã rút, cảnh hoang tàn hiện ra đau lòng. Rác vắt trên cột điện, nhà cửa đổ nát, đồ đạc chìm trong bùn lầy, thóc gạo không còn. Bà con không còn chăn màn, áo ấm để sử dụng, khát nước sạch và thèm miếng cơm nóng.

“Từ sáng nay đã có xe cứu trợ đến xã Đồng Xuân nhưng họ mới dừng ở đường cái và phát hàng theo danh sách, ai có phiếu mới được phát. Hiện, rất cần những đoàn đi sâu vào những khu vực phía trong, các hẻm và các thôn sâu.

Sợ bà con bị đói khát, tôi đã nhờ người quen lên mạng kêu cứu. Thứ bà con cần nhất bây giờ là gạo, chăn ấm và nước sạch. Mong báo Dân trí lan toả thông tin này để chia sẻ với bà con thôn Phước Huệ”, cô Trường bày tỏ.

Ngay tại thôn Phước Huệ, trẻ em không có quần áo sạch để thay. “Quần áo và chút sữa là đồ cứu trợ tốt nhất cho lũ trẻ lúc này”, cô Trường nói.

Hình ảnh hoang tàn, tang thương sau lũ ở xã Đồng Xuân (Ảnh: NVCC).

Cô Trường cũng cho biết thêm, khu vực Trường Tiểu học và THCS Cà Lúi - nơi cô đang công tác - ở vùng cao của xã Tây Sơn, nên tương đối an toàn. Tuy nhiên, một số học sinh sống ở vùng bị ảnh hưởng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân, cho biết xã đã thành lập tổ tiếp nhận cứu trợ của nhà hảo tâm để phân phối cho các địa bàn trực thuộc. Toàn xã có 20 thôn vùng trũng. Với thông tin phản ánh tại thôn Phước Huệ đang cần hỗ trợ, xã sẽ xác minh bà bổ sung ngay cho bà con.

Xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk bao gồm diện tích tự nhiên của thị trấn La Hai và các xã Xuân Sơn Nam, Xuân Sơn Bắc, Xuân Long, Xuân Quang 2 thuộc huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên cũ. Khu vực Đồng Xuân cách Tuy Hoà 45km về phía Đông, giáp với xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai (Bình Đình cũ).

Theo thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến sáng 23/11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn 4 xã, phường ngập gồm: Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh và Hòa Mỹ. Trong đó nhiều khu vực thuộc xã Hòa Thịnh, Hòa Xuân vẫn đang ngập sâu.

Tính đến đêm 22/11, xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) ghi nhận 23 người chết, 1 người mất tích do mưa lũ.

Tổng hợp số liệu sáng 23/11, mưa lũ ở Nam Trung bộ những ngày qua khiến 90 người chết (Quảng Trị có 1 người, Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 3, Đắk Lắk 63, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng có 5 người); 12 người mất tích (Đà Nẵng có 2 người , Đắk Lắk 8, Khánh Hòa có 2 người).