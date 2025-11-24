Nhà trường bị chỉ trích vì bắt học sinh đứng chào giáo viên giữa trời lạnh

Sự việc diễn ra tại Trường Tiểu học Jianqiao ở TP Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Ngôi trường này đã hơn 100 năm tuổi, được xem là một trong những cơ sở giáo dục tiêu biểu của địa phương.

Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh 4 học sinh của trường này đứng nghiêm trước cổng. Mỗi khi có ô tô của giáo viên chạy vào, các em lập tức giơ tay chào theo nghi thức của Đội Thiếu niên Tiền phong và đồng thanh nói “chào buổi sáng”. Chỉ trong chưa đầy 1 phút, các em đã chào 10 chiếc xe. Một số giáo viên đã vẫy tay đáp lại, nhưng đa phần xe đi qua còn không hạ kính.

Học sinh đứng chào xe của giáo viên trong thời tiết giá lạnh khiến dư luận xôn xao (Ảnh: Douyin).

Video cho thấy có một học sinh khác đứng tại hành lang, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tác phong của các bạn.

Đoạn clip thu hút hơn 100.000 lượt tương tác trên mạng xã hội Trung Quốc, chia thành hai luồng ý kiến. Một phần dư luận cho rằng đây là phương pháp giáo dục lễ nghi, góp phần xây dựng tinh thần tôn trọng thầy cô cho trẻ nhỏ. Số còn lại thì chỉ trích, xem đây là hình thức giáo dục lố bịch, cảnh báo rằng hoạt động này có thể khiến trẻ nhầm lẫn giữa sự tôn trọng và phục tùng mù quáng, thay vì bình đẳng trong môi trường giáo dục.

Một tài khoản bình luận: “Tại sao giáo viên không đáp lại lời chào của học sinh? Trường có nhiều học sinh đi bộ, việc ô tô di chuyển ra vào cổng cũng gây nguy hiểm”.

Một nhân viên của nhà trường cho biết hành động chào hỏi này là tự nguyện. Song những ý kiến chỉ trích trên mạng sau vụ việc này đã gián tiếp ảnh hưởng đến tinh thần của học sinh.

Nhà trường hiện giao cho học sinh thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bao gồm kiểm tra an toàn khuôn viên, theo dõi hoạt động lễ nghi và hỗ trợ quản lý bữa trưa.

Một số phụ huynh bày tỏ sự không hài lòng về sự việc này. Trong đó, có người đã nộp đơn khiếu nại lên Phòng Giáo dục địa phương, cho biết con họ phải thức dậy sớm hơn 30 phút mỗi ngày để có mặt ở trường lúc 7h40.

“Việc đứng trong giá lạnh để làm hiệu lệnh chào mỗi khi xe giáo viên đi qua là rất vất vả. Thà để các con ngủ thêm mười phút còn hơn”, một phụ huynh nói.

Một phụ huynh khác đăng ảnh chụp màn hình nhóm chat của lớp học, cho thấy nhà trường thực tế đã yêu cầu học sinh có mặt sớm để chào giáo viên ở cổng.

Mới đây, Phòng Giáo dục địa phương đã ra thông báo nghiêm khắc phê bình hiệu trưởng và yêu cầu nhà trường chấn chỉnh. Nhà trường cũng cam kết sẽ lắp gờ giảm tốc và rào chắn tại cổng, đồng thời điều chỉnh nội dung giáo dục lễ nghi.

Những hoạt động được cho là khác thường như vậy không phải hiếm tại Trung Quốc. Trước đó vào tháng 10, một trường trung học ở tỉnh Hà Nam đã tổ chức “bài tập nhận lỗi” kỳ lạ, yêu cầu phụ huynh quỳ gối tạo thành “cầu người” để học sinh bước qua.