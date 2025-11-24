Mỹ thiệt hại 11 tỷ USD do chính phủ đóng cửa

Chính phủ Mỹ đã đóng cửa một phần 43 ngày kể từ ngày 1/10 (Ảnh: Bloomberg).

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent hôm 23/11 cho biết đợt đóng cửa chính phủ kéo dài 43 ngày đã gây thiệt hại vĩnh viễn 11 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, ông vẫn lạc quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế trong năm tới nhờ lãi suất hạ nhiệt và cắt giảm thuế.

Ông Bessent nói, các lĩnh vực của nền kinh tế Mỹ nhạy cảm với lãi suất, bao gồm thị trường nhà đất, đã rơi vào suy thoái, nhưng ông không thấy nguy cơ tăng trưởng âm đối với toàn bộ nền kinh tế.

Ông cho rằng lĩnh vực dịch vụ gây ra lạm phát, chứ không phải chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông cho biết ông kỳ vọng giá năng lượng thấp hơn sẽ kéo giảm mặt bằng giá nói chung.

Theo Bộ trưởng Bessent, việc giảm thuế quan đối với các mặt hàng thực phẩm nhập khẩu như chuối và cà phê vào tuần trước là kết quả của các thỏa thuận thương mại đã được đàm phán trong nhiều tháng. “Lạm phát là một chỉ số tổng hợp và chúng tôi xem xét mọi yếu tố, vì vậy chúng tôi đang cố gắng giảm những gì có thể kiểm soát được”, ông nói.

Ông cho biết giá năng lượng đã giảm trong tháng 10 trong khi doanh số nhà ở tăng. Ông đồng thời khẳng định chính quyền đang tiếp tục nỗ lực kiềm chế lạm phát, hiện ở mức 3%.

Bộ trưởng Bessent vẫn giữ quan điểm tích cực, bất chấp dữ liệu gần đây cho thấy hoạt động của các nhà máy Mỹ đang chậm lại khi giá cao do thuế nhập khẩu kìm hãm nhu cầu.

“Tôi rất, rất lạc quan về năm 2026. Chúng ta đã chuẩn bị cho một nền kinh tế tăng trưởng bùng nổ mà không gây lạm phát”, ông Bessent nói.

Ông Bessent tiết lộ, chính phủ Mỹ sẽ đưa ra thông báo trong tuần này nhằm giảm chi phí chăm sóc sức khỏe, nhưng không cung cấp chi tiết. Ông nói thêm, một loạt thỏa thuận thương mại mới sẽ hỗ trợ nền kinh tế, dự báo các nhà máy mới sẽ được mở trên khắp cả nước.

Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ Kevin Hassett cũng cho biết, ông kỳ vọng năm 2026 sẽ là “một năm bùng nổ thực sự”, dù sẽ có một vài “trục trặc” trong quý IV năm nay do đợt đóng cửa chính phủ dài nhất lịch sử. Theo ông, sự gia tăng việc làm trong ngành sản xuất sẽ tạo động lực cho triển vọng 2026.