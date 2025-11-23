Sinh viên sững người khi trường dùng AI dạy học

James và Owen, hai trong số 41 sinh viên tham gia học phần lập trình của Đại học Staffordshire (Anh) cho biết họ nhận thấy dấu hiệu sử dụng AI trong giáo trình giảng dạy ngay từ những buổi học đầu tiên.

Sinh viên Đại học Staffordshire đối chất giảng viên vì sử dụng bảng trình chiếu do AI tạo ra (Ảnh cắt từ video).

Sinh viên cho biết họ dễ dàng nhận ra dấu hiệu của nội dung do AI tạo ra trong các học liệu, từ các bảng trình chiếu kèm giọng đọc máy cho tới những chi tiết thiếu nhất quán. Trong một video thuộc khuôn khổ khóa học năm nay, phần lồng tiếng thậm chí đột nhiên chuyển sang tiếng Tây Ban Nha trong khoảng 30 giây rồi bất ngờ quay lại nói bằng tiếng Anh.

Một số sinh viên còn phát hiện các tệp bài giảng có tên bất thường, cùng những đoạn thông tin được đánh giá là chung chung và nông cạn, đôi khi đề cập một cách khó hiểu tới luật pháp Mỹ.

Tờ The Guardian cũng đã dùng hai công cụ phát hiện AI là Winston AI và Originality AI để kiểm tra tài liệu giảng dạy này. Cả hai công cụ đều đưa ra kết luận khả năng rất cao giáo trình giảng dạy được tạo bởi AI.

Nam sinh James cho biết anh cảm thấy mất niềm tin và lo ngại lãng phí hai năm học. Trong đoạn ghi âm một cuộc đối chất James bức xúc nói: “Nếu chúng tôi nộp bài do AI tạo ra, chúng tôi sẽ bị đuổi học, nhưng giờ chúng tôi lại đang được dạy bằng tài liệu được tạo bởi AI”.

Một sinh viên khác cũng lên tiếng: “Chỉ khoảng 5% nội dung là hữu ích, thậm chí chúng tôi cũng tự tìm được nếu hỏi ứng dụng Chat GPT”.

Dù sinh viên nhiều lần phản đối, Đại học Staffordshire vẫn tiếp tục triển khai việc giảng dạy bằng tài liệu do AI tạo ra.

Mâu thuẫn lớn nhất nằm ở quy tắc kép của nhà trường. Với sinh viên, chính sách học thuật nghiêm cấm sinh viên thuê AI làm việc hoặc nhận sản phẩm của AI tạo ra là của mình, coi đó là hành vi sai trái trong học tập.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhà trường cho phép giảng viên sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ trong khâu chuẩn bị tài liệu. Sự bất nhất này trở thành tâm điểm gây bức xúc trong cộng đồng sinh viên.

Trước những cáo buộc từ sinh viên, Đại học Staffordshire khẳng định các tiêu chuẩn học thuật và chất lượng đầu ra của khóa học vẫn được đảm bảo.

Nhà trường nêu rõ: “Các công cụ AI có thể được sử dụng trong giai đoạn chuẩn bị, nhưng không thể thay thế chuyên môn của đội ngũ học thuật và phải được vận hành theo cách tôn trọng liêm chính học thuật cũng như các chuẩn mực của ngành”.

Kiều Yên