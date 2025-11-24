Quảng Ninh trục xuất nữ bị can Trung Quốc trốn truy nã sang Việt Nam

Ngày 24/11, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, mới đây tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này phối hợp với các cơ quan liên quan trục xuất, bàn giao Xie Yan Na, 59 tuổi, trú tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, cho Công an Trung Quốc.

Theo cơ quan chức năng, Xie Yan Na là đối tượng bị Công an Trung Quốc truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bỏ trốn sang Việt Nam.

Lực lượng chức năng Việt Nam bàn giao Xie Yan Na cho Công an Trung Quốc (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận đề nghị phối hợp từ cơ quan chức năng Trung Quốc.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp các lực lượng triển khai biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ Xie Yan Na khi đối tượng này đang lẩn trốn tại phường Móng Cái 2.

Việc bắt giữ và bàn giao đối tượng truy nã thể hiện sự chủ động và hiệu quả phối hợp của Công an Quảng Ninh trong quản lý người nước ngoài và đấu tranh tội phạm xuyên biên giới.

Hoạt động này góp phần tăng cường hợp tác thực thi pháp luật và củng cố quan hệ hữu nghị giữa lực lượng công an hai nước Việt Nam - Trung Quốc.