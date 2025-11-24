Thủ khoa trường top có điểm GPA 4.0 kể bị nhiều nơi từ chối khi xin việc

Châu Hoàng Chí Tôn, tân cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng, Đại học Kinh tế TPHCM (UEH), là một trong những thủ khoa tại chương trình “Vinh danh thủ khoa” năm 2025 do Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM và Trung tâm Hỗ trợ học sinh - sinh viên TPHCM tổ chức.

Châu Hoàng Chí Tôn, một trong những gương mặt xuất sắc tại chương trình "Vinh danh thủ khoa" năm 2025 (Ảnh: NVCC).

Học bằng sự tò mò

Châu Hoàng Chí Tôn cho biết điểm số chưa bao giờ là mục tiêu trong học tập của mình. Trong suốt những năm học đại học, cậu luôn hướng đến việc học hỏi và trau dồi kiến thức từ thầy cô, cũng như tự nghiên cứu thông qua các môn học.

Điểm GPA (điểm trung bình tích lũy) tuyệt đối 4/4 với Tôn là kết quả của việc quản lý thời gian hiệu quả và những “đánh đổi”. “Mỗi người đều có 24 giờ mỗi ngày như nhau. Em đánh đổi thời gian dành cho bản thân để cân bằng giữa học và các hoạt động . Với em, điều đó hoàn toàn xứng đáng”, Tôn nói.

Trước mỗi mục tiêu, Tôn luôn tự hỏi: “Mình muốn trở thành người như thế nào trong 5 hay 10 năm tới?”. Từ đó, cậu xác định lộ trình học tập và chọn phương pháp phù hợp từng môn như môn tính toán thì làm thật nhiều bài tập, môn lý thuyết thì chắt lọc nội dung theo từng chương.

Châu Hoàng Chí Tôn tốt nghiệp thủ khoa Đại học Kinh tế TPHCM với điểm GPA 4.0/4.0 (Ảnh: NVCC).

Điều đặc biệt nhất trong cách học của Tôn là luôn giữ được sự tò mò về mọi thứ xung quanh và luôn đặt câu hỏi như: lý thuyết này áp dụng vào thực tế sẽ như thế nào, ở doanh nghiệp mọi người có sử dụng mô hình này không?

Điều này không chỉ giúp Tôn tìm hiểu sâu hơn bài giảng của thầy cô trên trường, mà còn giúp cho việc vận dụng được kiến thức đã học vào thực tiễn.

Cầm bằng xuất sắc đi xin việc, nhiều lần bị từ chối

Trên hành trình của mình, áp lực lớn nhất với Tôn đến từ chính bản thân. Trong năm đầu học đại học, em trăn trở về vấn đề học phí khi biết mỗi học kỳ của mình là cả năm làm việc và tích luỹ của gia đình. Tôn thường suy nghĩ mình đã 18 tuổi, không muốn phụ thuộc nhiều vào gia đình cùng trăn trở "liệu mình có phải là một khoản đầu tư tốt của ba mẹ?”.

Áp lực này phần nào được giải toả khi Tôn nhận được học bổng học tập từ trường. Trong suốt thời gian học, Tôn giành 6/6 học bổng khuyến khích học tập tại trường.

Ra trường với bảng điểm đẹp và tấm bằng xuất sắc, mọi người đều nghĩ Tôn sẽ nhanh chóng tìm được công việc tốt với mức lương cao.

Nhưng khi bước ra ngoài thực tế, Tôn tiết lộ: "Em nhận được rất nhiều thư từ chối hoặc không phản hồi trong quá trình nộp hồ sơ xin việc. Điều này làm em suy nghĩ rất nhiều và có lúc còn hoài nghi vào năng lực của bản thân".

Từ những trải nghiệm thực tế, Tôn hiểu rằng các công ty tuyển nhân viên không đi tìm người xuất sắc nhất mà tìm người phù hợp nhất. Qua những lần như vậy, Tôn có thời gian nhìn lại bản thân, xác định những điểm mạnh, điểm yếu để tìm cơ hội nghề nghiệp phù hợp với mình.

Nam thủ khoa thừa nhận nhiều lần muốn bỏ cuộc, nhất là khi đối diện với những hành trình mới. Năm đầu đại học hay những ngày đầu tìm việc chính là giai đoạn khiến Tôn lung lay niềm tin vào chính mình.

Nam thủ khoa từng nhiều lần bị nhà tuyển dụng từ chối trong quá trình tìm việc (Ảnh: NVCC).

Nhưng cũng chính những thời điểm khó khăn ấy giúp Tôn hiểu rõ bản thân hơn, buộc cậu trưởng thành và học cách dũng cảm hơn. Những bài học, khó khăn mở ra cho Tôn nhiều cơ hội để lớn lên, trở thành phiên bản tốt nhất và dám đặt bước chân lên những con đường mà cậu từng nghĩ mình không thể đi được.

Hiện tại, Tôn là kiểm toán tại PwC Việt Nam, 1 trong 4 tập đoàn kiểm toán lớn nhất thế giới. Một công việc trái ngành nhưng đang giúp cậu học được rất nhiều thứ từ chuẩn mực kế toán, các thủ tục kiểm toán, đến những kiến thức về hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Mục tiêu sắp tới của Tôn là trau dồi chuyên môn thông qua các chứng chỉ quốc tế về tài chính, từng bước thăng tiến trong sự nghiệp. Nam thủ khoa mong muốn được đóng góp vào sự phát triển của lĩnh vực tài chính Việt Nam trong tương lai.