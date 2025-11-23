Lời nhắn của nam sinh khi đi cứu trợ gây sốt: “Có gì đưa con về với ba mẹ”

Sáng nay (23/11), một mẩu giấy nhỏ, bọc trong nilon, ghi vỏn vẹn mấy dòng trên đây, được lan truyền trên mạng xã hội. Cùng với đó là hai số điện thoại đi kèm, ghi rõ số của ba và của mẹ nhân vật.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Tạ Thị Thanh Thủy (ở Khánh Hoà), mẹ em Duy cho biết, đây đúng là mảnh giấy viết tay của con chị để lại trước khi đi cứu trợ bà con vùng lũ.

“Công việc của tôi không được cầm điện thoại nên sáng nay, sau khi kết thúc công việc tôi mở máy và thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Lúc ấy tôi mới tá hỏa khi biết con mình để lại giấy nhắn để đi cứu trợ ở khu vực ngập lụt.

Mặc dù con là dân vùng biển, biết bơi nhưng người làm cha mẹ như chúng tôi vẫn rất lo lắng. Có điều con đã quyết giúp đỡ mọi người, chúng tôi cầu mong con bình an chứ không cản trở”, chị Thủy lo lắng nói.

Nam sinh với tờ giấy nhắn "lỡ có chuyện gì, nhờ mọi người đưa con về với ba mẹ" khi đi cứu trợ (Ảnh: MXH).

Theo chị Thủy, Hoàng Bảo Duy là con trai duy nhất trong nhà. Duy hiện là sinh viên năm 3, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM.

“5 rưỡi sáng 19/11, con chạy xe máy từ TPHCM ra đến Nha Trang, tức đi suốt đêm với gần 400km”, chị Thủy cho hay.

Vừa về tới nhà, Duy đã chạy ngay đến nhà bà ngoại cách đó khoảng 7-8km để đưa bà đến nơi an toàn, khi nhà bị ngập sâu hết tầng 1. Xong xuôi việc gia đình, Duy xin ba mẹ đi cứu trợ luôn. Từ hôm đó đến nay, chàng trai chỉ mới về nhà một lần.

Tờ giấy nhắn của Hoàng Bảo Duy gây sốt mạng xã hội (Ảnh: MXH).

Khi đi cứu trợ, trong áo Duy lúc nào cũng đeo một sợi dây có mảnh giấy ghi tên và số điện thoại của ba mẹ.

“Con có gọi về cho ba mẹ, động viên chúng tôi yên tâm vì con đi với đoàn rất đông người nhưng tôi vẫn rất lo lắng vì trận lũ lụt này kinh hoàng, khoảng 40 năm tôi mới thấy”, chị Thủy cho biết.

Theo những người trong đoàn cho biết, nơi Duy đi cứu trợ là khu vực hẻm sâu, ngập nặng, các đội cứu hộ khó tiếp cận. Bảo Duy biết bơi và có giấy chứng nhận nên đoàn cho phép em đi cứu trợ bà con theo phân công. Duy rất nhiệt thành và đang an toàn.

Thống kê tới sáng nay, cho thấy lũ lụt ở các tỉnh miền Trung đã khiến 102 người chết, mất tích; thiệt hại kinh tế ước tính 9.035 tỷ đồng.