Thí điểm dạy AI trong trường học từ cấp 1 đến cấp 3

Theo Dự thảo Hướng dẫn triển khai thí điểm nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo trong trường phổ thông, Bộ GD&ĐT đề xuất sẽ thực hiện từ tháng 12/2025 đến tháng 5/2026.

Sau giai đoạn này, Bộ sẽ tổng kết, đánh giá kết quả thí điểm, hoàn thiện Khung nội dung AI, từ đó triển khai rộng rãi trong các năm học tiếp theo.

Nội dung giáo dục AI được thiết kế theo 4 mạch kiến thức chính, tương ứng với 4 miền năng lực bao gồm: Tư duy lấy con người làm trung tâm, đạo đức AI, các kĩ thuật và ứng dụng AI và thiết kế hệ thống AI.

Ngày hội STEM của học sinh phổ thông tại Quảng Ngãi (Ảnh: BTC)

Việc thiết kế khung nội dung giáo dục AI theo các mạch kiến thức chính, ngoài kiến thức về AI còn giúp học sinh hiểu rõ ranh giới giữa việc sử dụng công nghệ và trách nhiệm xã hội, đảm bảo AI phục vụ cuộc sống con người an toàn và nhân văn.

Bên cạnh đó, khung nội dung cũng được thiết kế theo cấp học, tương ứng với hai giai đoạn giáo dục: Giai đoạn giáo dục cơ bản gồm cấp tiểu học và cấp THCS; giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp gồm cấp THPT.

Ở cấp tiểu học, chương trình giúp học sinh làm quen với AI như nhận biết AI qua các ứng dụng trực quan, hiểu rằng AI do con người tạo ra và bước đầu hình thành ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Ở cấp THCS, chương trình cung cấp hiểu biết cơ bản, như hiểu nguyên lý hoạt động (dữ liệu, thuật toán), thực hành sử dụng công cụ AI để giải quyết vấn đề học tập và nhận diện các rủi ro, thiên kiến của AI.

Mục đích kiến tạo và định hướng nghề nghiệp sẽ triển khai ở cấp THPT. Học sinh học thiết kế các hệ thống AI đơn giản, phát triển tư duy giải quyết vấn đề phức tạp và định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.

Về hình thức triển khai, Bộ đề xuất 3 hướng là lồng ghép vào môn tin học/STEM; thực hiện chuyên đề học tập lựa chọn; tổ chức dạy học tăng cường, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá nhằm “tận dụng xã hội hoá và hợp tác chuyên môn”.

Việc triển khai thí điểm dạy AI trong các trường phổ thông trên phạm vi cả nước là bước đi quan trọng nhằm thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá khoa học - công nghệ, chuyển đổi số quốc gia, cũng như Chiến lược quốc gia phát triển và ứng dụng AI đến năm 2030.

Bên cạnh giáo dục học sinh, Bộ GD&ĐT cũng sẽ thí điểm ứng dụng AI trong quản lý giáo dục, hỗ trợ giáo viên soạn bài, đổi mới kiểm tra đánh giá, góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học.

Bộ GD&ĐT xin ý kiến các Sở về dự thảo này đến hết 26/11.