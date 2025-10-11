Khi học sinh TPHCM trở thành người lính, nghệ sĩ trong giờ học

Học sinh không chỉ học kiến thức mà còn được hóa thân, trải nghiệm và tự mình tạo ra những sản phẩm giáo dục đầy ý nghĩa, từ đó nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử và văn hóa dân tộc một cách tự nhiên, sâu sắc nhất.

“Chiến trường không khói lửa” - bài học về lòng yêu nước của thế hệ trẻ

Tại Trường THPT Lê Quý Đôn, dự án học tập liên môn “Chiến trường không khói lửa” vừa khép lại sau 4 tuần triển khai, để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng hơn 1.450 học sinh.

Kết hợp kiến thức từ các môn ngữ văn, lịch sử, giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng - an ninh, dự án đã dẫn dắt học sinh bước vào một hành trình đặc biệt để tìm hiểu, thể hiện câu chuyện tình yêu Tổ quốc bằng ngôn ngữ của người trẻ.

Thay vì vũ khí là súng đạn như cha ông năm xưa, "vũ khí" của những "người lính" thế hệ mới chính là trang sách, ngòi bút và sức sáng tạo không giới hạn. Bằng kiến thức liên môn, các em đã cùng nhau thực hiện nhiều nhiệm vụ như làm tranh cổ động, dựng phim phóng sự, ra mắt tạp chí, biên đạo các điệu múa, vở kịch và sáng tác bài hát.

Học sinh cũng đã tái hiện lại màn diễu hành trang nghiêm, vào vai đại diện các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam như khối giải phóng quân, chiến sĩ hải quân, nữ du kích miền Nam, nữ du kích miền Bắc… đã mang đến niềm xúc động và tự hào cho toàn thể giáo viên và học sinh nhà trường.

Học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn tái hiện lại màn diễu hành trang nghiêm (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Mỗi sản phẩm đều là một trang “nhật ký chiến trường” độc đáo, ghi lại góc nhìn của thế hệ hôm nay về lịch sử dân tộc.

Đặc biệt, dấu ấn lớn nhất của dự án chính là chương trình trải nghiệm thực tế 2 ngày 1 đêm mang tên "Tiếp bước quân hành" tại Trung đoàn Gia Định.

Lần đầu tiên được sống trong môi trường quân đội, Hà Nguyễn Minh Khuê, học sinh lớp 11A12 được huấn luyện như những người lính thực thụ.

“Kỷ luật thép, ý chí bền bỉ và tình đồng đội thiêng liêng của người lính Cụ Hồ là những gì chúng em cảm nhận và thấm thía sâu sắc nhất”, Minh Khuê xúc động nói.

Học sinh trải nghiệm đời sống quân nhân tại Trung đoàn Gia Định (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp).

Đảm nhận vị trí trưởng ban thiết kế của dự án, Minh Khuê còn nhận được nhiều bài học về tinh thần đồng đội.

“Qua dự án này, chúng em mới thấy sức mạnh của tập thể lớn đến nhường nào. Cùng nhau, chúng em đã hoàn thành một dự án đầy ý nghĩa và nhận về những bài học vô cùng sâu sắc”, nữ sinh bày tỏ.

Bà Bùi Minh Tâm, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn, chia sẻ: “Dự án không chỉ tôi luyện tinh thần kỷ luật, ý chí vượt khó mà còn thắp lên niềm tự hào dân tộc cho mỗi học sinh. Qua đó, các em cảm nhận được giá trị của hòa bình, độc lập và nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình với Tổ quốc hôm nay”.

Các sản phẩm trong dự án do học sinh thực hiện được trưng bày trong buổi tổng kết (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Đồng tình với ý nghĩa của chương trình, Trung úy Phạm Hữu Đạt, Chính trị viên phó, Đại đội bộ binh 7, Tiểu đoàn bộ binh 2, Trung đoàn Gia Định, nhận định: “Chương trình đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước một cách hiệu quả. Ngành giáo dục cần nhân rộng những mô hình như thế này để học sinh hiểu rõ hơn về thực tế và có thêm kiến thức lịch sử”.

Đưa di sản văn hóa vào lớp học

Không chỉ làm sống lại lịch sử hào hùng, phương pháp dạy học liên môn còn đưa di sản văn hóa phi vật thể đến gần hơn với học trò thành phố. Tiết học giáo dục địa phương của học sinh Trường THCS - THPT Hai Bà Trưng đã diễn ra không phải ở lớp học, mà tại sân khấu C30 Hòa Bình.

Nhà trường phối hợp với Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Đờn ca tài tử tổ chức chuyên đề “Tìm hiểu văn hóa phi vật thể cải lương - đờn ca tài tử Nam Bộ” qua vở tuồng “Quỷ mẫu si nhi”.

Đây là sự tích hợp kiến thức của 3 môn ngữ văn, giáo dục địa phương và hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp.

Tiết học không bục giảng của học trò Trường THCS - THPT Hai Bà Trưng (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Với sự tham gia của NSƯT Tú Sương cùng các nghệ sĩ, thầy cô và học sinh, vở tuồng về tình mẫu tử thiêng liêng đã giúp các em hiểu sâu hơn về nghệ thuật cải lương, đờn ca tài tử - di sản được UNESCO công nhận.

Học sinh không chỉ học văn từ trang sách mà còn được "sống trong văn", cảm nhận và yêu thêm di sản văn hóa của dân tộc.

Theo cô giáo Vũ Thị Thu Trang, giáo viên của Trường THCS - THPT Hai Bà Trưng, chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là trong việc phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học.

“Môn ngữ văn không còn gói gọn trong sách vở mà đã mở rộng ra đời sống. Chuyên đề này đã mang đến cho học sinh cơ hội tiếp nhận môn học một cách tích cực, trực quan và sinh động”, cô Trang chia sẻ.

Học sinh chăm chú theo dõi và ghi lại video vở diễn (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Ông Hoàng Minh Huy, Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Hai Bà Trưng, cho biết đây không phải là hoạt động đơn lẻ. Suốt ba năm qua, trường đã liên tục tổ chức các chương trình ngoại khóa liên môn về diễn xướng dân gian Nam Bộ, lễ hội truyền thống…

Hiệu trưởng khẳng định: "Những chương trình như vậy khơi gợi trí tưởng tượng, sức sáng tạo và giúp các em gắn bó hơn với văn hóa nơi mình sinh sống”.

Cô Vũ Hải Song Quyên, giáo viên ngữ văn Trường THPT Marie Curie, chung nhận định. Theo cô Quyên, qua mỗi tiết học trải nghiệm thực tế, các kiến thức trong sách giáo khoa chưa bao giờ gắn kết với cuộc sống như thế này.

“Đặc biệt là ở mảnh đất phương Nam, nơi mà cải lương - đờn ca tài tử vẫn là yếu tố văn hóa đặc sắc mà chúng ta vô cùng tự hào", cô Quyên nhấn mạnh.

Ông Trần Văn Cường, cán bộ phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD&ĐT TPHCM, nhận xét việc sân khấu hoá, tích hợp liên môn là một mô hình tổ chức hiệu quả, cho thấy sự nỗ lực rất lớn và sự quan tâm sâu sắc của ban giám hiệu nhà trường trong việc mang đến cho học sinh những trải nghiệm tốt đẹp nhất.

“Việc tích hợp môn học đã nâng tầm tiết học, giúp các em cảm nhận nội dung một cách sâu sắc mà không có phương pháp nào hay hơn”, ông Cường nhận định.