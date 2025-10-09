Chuyên gia NASA gốc Việt làm giáo sư thỉnh giảng tại TPHCM

Đại học Quốc gia TPHCM vừa thông qua danh sách 6 ứng viên đủ điều kiện tham gia chương trình Giáo sư thỉnh giảng đợt 4 năm 2025.

Các giáo sư thỉnh giảng đợt này đến từ Hoa Kỳ, Đan Mạch, Canada và Cộng hòa Séc, với chuyên môn trải rộng trên nhiều lĩnh vực như vật lý thiên văn, điện tử - viễn thông, công nghệ thông tin - trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật hóa học, khoa học vật liệu tiên tiến và nhân học xã hội.

Đáng chú ý, nhiều chuyên gia đang công tác tại những tổ chức nghiên cứu, đại học hàng đầu như Viện Công nghệ California (Caltech), IBM Research, Đại học Texas của Hoa Kỳ; Đại học Queen’s (Canada), Đại học Palacký Olomouc (Cộng hòa Séc), Đại học Aalborg, Đan Mạch.

TS Nguyễn Trọng Hiền, chuyên gia từ NASA tham gia thỉnh giảng cho đại học trong nước (Ảnh: T.L).

Đặc biệt, trong số các ứng viên đủ điều kiện làm giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Quốc gia TPHCM đợt này có TS Nguyễn Trọng Hiền, chuyên gia vật lý thiên văn từ Viện Công nghệ California (Caltech) và Phòng Thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA).

TS Nguyễn Trọng Hiền sẽ hợp tác với Trường Đại học Bách khoa và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

TS Nguyễn Trọng Hiền sinh năm 1963 tại Đà Nẵng. Năm 1981, sau khi tốt nghiệp THPT, ông sang Mỹ định cư khi vừa tròn 18 tuổi. Tại Mỹ, ông theo học ngành Vật lý tại Trường Đại học California tại Berkeley.

Sau khi tốt nghiệp, ông tiếp tục theo học và nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Princeton với chuyên ngành nghiên cứu bức xạ nền vũ trụ.

Trong thời gian làm luận án tiến sĩ ở Princeton, ông Nguyễn Trọng Hiền đến Nam cực nghiên cứu bức xạ nền của vũ trụ và trở thành nhà khoa học người Việt đầu tiên đặt chân tới Nam cực và cũng là nhà khoa học người Việt đầu tiên nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Princeton.

TS Nguyễn Trọng Hiền còn học nghiên cứu sinh sau tiến sĩ (post doc) chuyên ngành Vật lý thiên văn của đại học Chicago.

Năm 1993, TS Nguyễn Trọng Hiền cũng là người đã tự may lá cờ Việt Nam và cắm tại Cục Chào đón (Welcome Point) ở Nam Cực, bên cạnh các quốc kỳ của nhiều nước khác.

TS Nguyễn Trọng Hiền làm giảng viên đặc biệt tại Đại học Carnegie Mellon, sau đó chuyển sang làm việc tại Phòng Thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) của NASA.

Đặc biệt, TS Nguyễn Trọng Hiền còn là một trong 3 nhà khoa học người Việt thành lập nhóm nghiên cứu Vật lý thiên văn (SAGI) với mục tiêu đóng góp cho sự phát triển vật lý thiên văn tại Việt Nam.

Từ lâu, TS Hiền là đã chia sẻ mong muốn được về Việt Nam giảng dạy cho các sinh viên cũng như nghiên cứu khoa học tại nước nhà. Trước Đại học Quốc gia TPHCM, ông từng được mời về nước giảng dạy chương trình Vật lý tiên tiến tại Trường Đại học Sư phạm Huế.

Chương trình Giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Quốc gia TPHCM nhằm thu hút và hợp tác với các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu thế giới. Các giáo sư được bổ nhiệm theo cơ chế bán thời gian, tham gia giảng dạy, nghiên cứu và hỗ trợ phát triển học thuật tại các đơn vị thành viên và trực thuộc.

Tính đến nay, Đại học Quốc gia TPHCM đã mời và bổ nhiệm tổng cộng 55 giáo sư thỉnh giảng quốc tế qua bốn đợt, đến từ các quốc gia như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Singapore, Đan Mạch và Cộng hòa Séc.

Chương trình đặt mục tiêu bổ nhiệm 100 giáo sư thỉnh giảng giai đoạn 2025-2030.