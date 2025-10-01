Bí thư Trần Lưu Quang: TPHCM cần ưu tiên xây trường học ở Dĩ An

Sáng 1/10, phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Ban thường vụ Đảng ủy phường Dĩ An, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chia sẻ với lãnh đạo phường về áp lực quy mô dân số của địa bàn.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu kết luận buổi làm việc (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, với số nhân khẩu nhiều nhất thành phố, vừa là cấp phường có dân số đông thứ hai cả nước, Dĩ An khó tránh khỏi những khó khăn, áp lực. Do đó, ông Trần Lưu Quang đề nghị phường Dĩ An xây dựng các quy định phải có tính phổ quát, để phù hợp với quy mô dân số trên địa bàn. Nếu phường Dĩ An gặp vướng mắc, hoặc vấn đề quá sức thì TPHCM sẽ hỗ trợ.

Bí thư TPHCM Trần Lưu Quang đề nghị lãnh đạo cơ sở chủ động phối hợp với các xã, phường lân cận, đồng thời chủ động thích ứng với đặc thù của địa phương.

Ngoài sự động viên, chia sẻ của thành phố, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ phải ưu tiên phân bổ biên chế cho phường Dĩ An, giải quyết những yêu cầu chính đáng của địa phương, đặc biệt ưu tiên xây dựng trường học để đáp ứng quy mô dân số, giảng dạy hiệu quả.

“Tôi ví dụ, tất cả lực lượng thanh tra xây dựng được biệt phái về xã, phường. Khi phân bổ mỗi xã, phường có 5-6 cán bộ, riêng phường Dĩ An phải nhiều hơn”, Bí thư Trần Lưu Quang nói.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cũng nhấn mạnh, những nội dung trước đây tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã làm tốt, phường Dĩ An phải tham mưu cho từng cấp thẩm quyền nghiên cứu, ban hành những quy định hợp lý để áp dụng chung cho TPHCM mới.

Đối với những kiến nghị của phường Dĩ An, Bí thư Thành ủy TPHCM đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan từng nội dung trả lời cụ thể, trực tiếp tại buổi làm việc.