Tuyển sinh 2026: Đại học Công nghiệp TPHCM áp dụng phương thức mới

Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TPHCM (Ảnh: IUH).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, cho biết năm 2026, ngoài phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, trường dự kiến chỉ dùng 1 phương thức là xét tuyển tổng hợp.

Phương thức này bao gồm các điểm thành phần: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực, kết quả học tập THPT và các thành tích nổi bậc khác.

TS Nhân nhấn mạnh, trong các thành phần trên, điểm thi tốt nghiệp THPT và đánh giá năng lực chiếm trọng số chủ yếu.

Mục tiêu của phương thức này là hướng đến sự đánh giá toàn diện và công bằng hơn trong công tác tuyển sinh. Phương án chính thức sẽ được trường công bố trong thời gian tới.

Tại TPHCM, phương thức xét tuyển tổng hợp đã được Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM, sử dụng trong vài kỳ tuyển sinh gần đây.

Theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, các cơ sở đào tạo sớm công bố các phương thức tuyển sinh từ năm 2026 ngay trong tháng 10 năm nay.

Bộ cho biết sẽ công bố Quy chế tuyển sinh sửa đổi bổ sung khắc phục triệt để vấn đề thiếu công bằng, tin cậy trong các phương thức, tiêu chí xét tuyển; bảo đảm phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Đồng thời, quy chế mới có tác động tích cực tới hoạt động dạy và học trong giáo dục phổ thông áp dụng cho năm 2026.

Bộ cũng ban hành chính sách mới về ưu tiên khu vực của thí sinh trong điều kiện sáp nhập các tỉnh.

Đồng thời, Bộ đang lấy ý kiến về bỏ xét tuyển học bạ, giảm số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển.