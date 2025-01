Yến My của "Không thời gian" thấy may mắn khi đóng cùng NSND Trung Anh

Bộ phim của hai đạo diễn Nguyễn Danh Dũng và Bùi Đức Hiếu kể về cuộc sống của người lính thời bình và những hoài niệm về thời chiến với nhiều câu chuyện cảm động về tình quân dân, tình yêu Tổ quốc.

Trong phim, Yến My vào vai Hạnh, sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng với cả bố lẫn mẹ đều tham gia kháng chiến chống Mỹ. Cô có người yêu là Đại úy quân đội tên Hùng (Duy Khánh đóng) nhưng bị gia đình hai bên ngăn cản chuyện tình cảm.

Trong phim, Yến My có nhiều cảnh thân thiết với Duy Khánh. Khi làm phim, cô và bạn diễn có nhiều buổi gặp gỡ, nói chuyện trước ngày quay để thấy thoải mái hơn khi đóng vai yêu nhau. "Khi diễn, tôi cảm giác có nguồn năng lượng nào đó, nên tôi coi bạn diễn như người yêu của mình, dù ngoài đời tôi chưa có mảnh tình vắt vai", Yến My cho biết.

Khi tham gia phim Không thời gian, nữ diễn viên hạnh phúc khi có cơ hội được làm việc và học hỏi các nghệ sĩ gạo cội như NSND Như Quỳnh, NSND Trung Anh.

"Trong phim, tôi đóng con gái của cô Như Quỳnh. Khi xem cô diễn xuất, tôi học hỏi từ việc xử lý các tình huống đến cách cô chuẩn bị cho vai diễn. Tôi cũng được cô chia sẻ cho nhiều kinh nghiệm về nghề diễn. Tôi thấy hãnh diện lắm", Yến My nói.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Yến My cho biết, cô thấy may mắn khi đóng cùng NSND Trung Anh. Ngoài đời, Yến My gọi NSND Trung Anh là thầy, trong phim, ông là "bố chồng" của cô.

"Tôi quen diễn kịch nhưng khi đóng phim truyền hình không được cường điệu quá. Tôi biết là như thế nhưng không phải lúc nào cũng phân định được, tôi cần thời gian để trau dồi. Khi ấy, thầy Trung Anh lại kéo tôi ra một góc để phân tích nên tôi thấy mình tiến bộ hơn nhiều", cô tâm sự.

Khi phim lên sóng, Yến My vào mạng xã hội để xem bình luận của khán giả về mình. Cô thấy may mắn vì không có bình luận tiêu cực dành cho vai diễn của mình.

Yến My sinh năm 2000, là thủ khoa đầu ra của khoa Sân khấu Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Yến My nói, khi tốt nghiệp thủ khoa, cô từng nghĩ mình xuất sắc, nhưng cô đã phải chật vật đi casting (thử vai) và bị từ chối vai cũng nhiều.

"Lúc đầu, tôi cứ nghĩ, mọi thứ đều màu hồng nhưng đến khi không nhận được vai, tôi mới thấy rằng, cần nhìn vào thực tế, cần trau dồi kỹ năng diễn xuất thì mới có vai", cô bộc bạch.

Trước phim Không thời gian, Yến My từng đóng vai phụ trong Cuộc chiến không giới tuyến và Gặp em ngày nắng. Nữ diễn viên cho hay, mỗi chặng đường làm nghề, cô lại đặt cho bản thân một mục tiêu để cố gắng hết sức. Với cô, mỗi ngành nghề, mỗi đam mê đều có khó khăn riêng.

Nữ diễn viên cộng tác tại Nhà hát Tuổi trẻ từ khi là sinh viên năm thứ hai và tạo dấu ấn bằng các vai như: Xeo trong Tiếng giày đêm của đạo diễn Lê Mạnh Hùng; vai Cẩm Phô trong Trại hoa vàng của đạo diễn Lê Ánh Tuyết; vai Ngọc Huyền trong vở Tái sinh của đạo diễn Bùi Như Lai; vai Maria trong vở Quan Thanh tra của đạo diễn Lê Mạnh Hùng...

"Tôi muốn thử sức ở cả sân khấu và phim truyền hình. Là một diễn viên trẻ, tôi không ngại khổ, ngại khó mà muốn có nhiều trải nghiệm ở các dạng vai khác nhau. Dù được mời vào các vai ngắn, với điều kiện làm việc vất vả hay phải đi xa dài ngày, thì tôi cũng sẵn sàng nhận lời cộng tác để trưởng thành hơn", Yến My chia sẻ.

