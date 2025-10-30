Khu kinh tế ven biển 20.000ha - động lực bứt phá cho kinh tế Hải Phòng

Dự án 20.000ha và sức hút từ khu thương mại tự do

Với diện tích 20.000ha, đây không phải là một khu công nghiệp truyền thống. Theo định hướng đã được Thủ tướng phê duyệt, đây là một mô hình phát triển tổng hợp, đa ngành.

Trong đó, khu thương mại tự do (Free Trade Zone) với quy mô 6.292ha sẽ được hưởng những đặc quyền: miễn toàn bộ tiền thuê đất và mặt nước cho cả thời hạn thuê; được miễn, giảm sâu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cảng container quốc tế Hateco (Ảnh: Nguyễn Dương).

Quan trọng hơn cả, đây là những chính sách “trải thảm đỏ” trực tiếp cho nguồn nhân lực chất lượng cao: chuyên gia nước ngoài được miễn thị thực, cấp thẻ tạm trú lên tới 10 năm và được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân. Những chính sách này không chỉ thu hút vốn, mà đang kiến tạo dòng dịch chuyển cư dân chất lượng cao đến Hải Phòng.

Theo Cục Thống kê TP Hải Phòng, 8 tháng đầu năm, tổng vốn FDI thu hút từ đầu năm đạt 1,92 tỷ USD, nâng tổng vốn FDI còn hiệu lực lên con số khổng lồ 50,11 tỷ USD. Con số này được kỳ vọng sẽ còn tăng trưởng đột phá khi khu kinh tế ven biển phía Nam thu hút các dự án lớn đến đầu tư.

Vị trí kết nối - yếu tố quyết định trong chu kỳ tăng trưởng mới

Nhu cầu nhân sự chất lượng cao tại dự án 20.000ha cùng với khu thương mại tự do sẽ tạo lực phát triển bất động sản tại thành phố cảng. Những tài sản có vị trí chiến lược, đáp ứng được nhu cầu di chuyển của dân cư sẽ có nhiều tiềm năng tăng giá trong tương lai.

Nguồn chuyên gia và lao động chất lượng cao sẽ hình thành một tam giác di chuyển hàng ngày: Nơi làm việc (KKT phía Nam) - Trung tâm hành chính (Thủy Nguyên) - Trung tâm giải trí, văn hóa (khu vực trung tâm cũ). Một bất động sản nằm ở vị trí có khả năng kết nối dễ dàng đến tam giác này, hứa hẹn trở thành lựa chọn an cư và là điểm đến hút người thuê ở ngắn hạn.

Đây là lợi thế cạnh tranh của dự án Gem Park. Tọa lạc tại điểm giao thoa chiến lược, Gem Park sở hữu sự cân bằng khi từ dự án, chỉ mất khoảng 15 phút di chuyển để tiếp cận trung tâm hành chính mới Thủy Nguyên, nơi giải quyết các thủ tục công và là trung tâm đầu não của thành phố trong tương lai, mất khoảng thời gian tương tự để hòa mình vào nhịp sống văn hóa, giải trí sôi động của khu vực trung tâm cũ.

Dự án Gem Park trong tâm điểm kết nối (Ảnh: N.H.O).

Vị trí này giúp Gem Park trở thành lời giải đáp cho bài toán an cư của các chuyên gia, có thể dễ dàng đến nơi làm việc nhưng vẫn tận hưởng một môi trường sống chất lượng, gần gũi với các trung tâm hành chính và dịch vụ hàng đầu.

Sở hữu một bất động sản tại đây không chỉ là sở hữu một nơi ở, mà là sở hữu một giải pháp sống cân bằng, đáp ứng trọn vẹn nhịp sống năng động của một công dân toàn cầu tại thành phố Cảng.

Bên cạnh vị trí, chất lượng sống là yếu tố quyết định. Gem Park được phát triển bởi chủ đầu tư quốc tế N.H.O đến từ Hàn Quốc, mang đến một tiêu chuẩn sống quốc tế.

Vượt trên một căn hộ thông thường, dự án kiến tạo một hệ sinh thái tiện ích theo chuẩn resort, với tổng diện tích lên tới 15.000m² dành cho không gian trong nhà và ngoài trời. Hồ bơi điện phân muối, phòng xông hơi, công viên nội khu 10.000m²... tất cả được thiết kế không chỉ để ở, mà để sống và tái tạo năng lượng.

Tiện ích theo chuẩn resort tại dự án (Ảnh: N.H.O).

Sự thấu hiểu về lối sống của cộng đồng chuyên gia Hàn Quốc và quốc tế là lợi thế cạnh tranh giúp Gem Park trở thành lựa chọn an cư hàng đầu. Đối với các nhà đầu tư, điều này đồng nghĩa với việc sở hữu một tài sản có khả năng lấp đầy nhanh, đảm bảo nguồn khách thuê chất lượng và dòng tiền cho thuê ổn định.

Sự ra đời của Khu kinh tế ven biển phía Nam, với trái tim là Khu thương mại tự do, không chỉ là một sự kiện kinh tế, mà là một yếu tố kiến tạo tương lai, hứa hẹn thay đổi bộ mặt thị trường nhà ở Hải Phòng. Lực cầu sẽ không dàn trải, mà sẽ tập trung vào những dự án chất lượng cao, có vị trí kết nối chiến lược.

Đây là thời điểm thích hợp nhà đầu tư có thể đón đầu chu kỳ tăng trưởng được định hình bởi những quy hoạch mang tầm vóc quốc gia.

Thông tin dự án:

Gem Park

Địa chỉ: Khu đô thị mới 2A, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng

Website: gempark.vn