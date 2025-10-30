Fed hạ lãi suất nhưng phát tín hiệu lạ làm "chao đảo" thị trường toàn cầu

Kết thúc cuộc họp chính sách vào ngày 29/10, Fed đã quyết định cắt giảm lãi suất tham chiếu thêm 25 điểm cơ bản, xuống 3,75-4%. Quyết định này khớp với dự báo của thị trường và là lần thứ hai cơ quan này điều chỉnh chính sách tiền tệ trong năm nay.

"Rủi ro với thị trường việc làm đã tăng lên trong những tháng gần đây", Fed nhận xét trong thông báo sau phiên họp. Tuy nhiên, nền kinh tế đang phát đi các tín hiệu mâu thuẫn. Đầu tư kinh doanh tăng mạnh cho thấy nền tảng vững chắc, nhưng tốc độ tuyển dụng chậm lại.

Quan chức Fed thừa nhận việc ra quyết định của họ bị hạn chế do Chính phủ Mỹ đóng cửa. Dữ liệu họ sử dụng về tỷ lệ thất nghiệp mới được cập nhật đến tháng 8. Dù vậy, các chỉ số hiện có cho thấy nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ vừa phải.

Đáng chú ý, ông Powell ám chỉ nhà đầu tư không nên trông chờ vào việc giảm lãi suất trong tháng 12. "Tại cuộc họp lần này, có nhiều ý kiến khác biệt rõ rệt về hướng đi trong tháng 12. Việc tiếp tục cắt giảm lãi suất cuối năm nay không phải là điều chắc chắn", ông nói. Nhà đầu tư đặt cược xác suất giảm lãi suất vào tháng 12 giảm còn 71%, thay vì 90% như trước đó.

Diễn biến lãi suất của Fed (Ảnh: Reuters).

Sau khi Fed công bố quyết định lãi suất, thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận biến động mạnh. Kết phiên, chỉ số S&P 500 giảm nhẹ 0,3 điểm, Dow Jones (DJIA) mất 74,37 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng gần 131 điểm. Trong suốt phiên giao dịch, các chỉ số liên tục dao động với biên độ lớn.

Một số chuyên gia nhận định yếu tố chính trị đang tác động mạnh đến các bước đi của Fed.

“Điều kiện tài chính hiện đang rất dễ chịu, GDP tăng 3,5-4%, thị trường chứng khoán sôi động, còn lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu. Trong điều kiện bình thường, Fed sẽ không cắt giảm lãi suất”, ông Richard Bernstein - CEO của công ty đầu tư Richard Bernstein Advisors - chỉ rõ.

Tuy nhiên, nhóm ủng hộ chính sách nới lỏng lại cho rằng các rủi ro mới, đặc biệt là thị trường lao động suy yếu và nguy cơ suy thoái, đang khiến việc cắt giảm sớm là cần thiết.

Ông Allen Sinai - kinh tế trưởng của công ty tài chính Decision Economics - cho rằng “sự bùng nổ năng suất hiện tại là lý do chính giúp kinh tế Mỹ vẫn vững vàng và việc giảm lãi suất sớm có thể giúp ngăn suy thoái”.

Rủi ro lớn nhất đối với tăng trưởng, theo các chuyên gia, vẫn là chính sách thuế quan. Tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ cũng khiến nhiều dữ liệu bị gián đoạn, làm Fed thiếu cơ sở để ra quyết định chính xác.