Máy bay Nga chuyển 30 tấn hàng hóa hỗ trợ Việt Nam sau thiên tai
(Dân trí) - Máy bay Nga đã hạ cánh xuống Hà Nội chở theo 30 tấn hàng viện trợ nhân đạo nhằm giúp người dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi thiên tai gần đây.
Ngày 30/10, chiếc máy bay của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Nga (EMERCOM) đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), chở theo 30 tấn hàng viện trợ nhân đạo dành cho người dân các tỉnh miền Bắc và miền Trung Việt Nam bị ảnh hưởng bởi thiên tai gần đây.
Đại sứ quán Nga tại Việt Nam cho biết, hàng viện trợ bao gồm lương thực, lều bạt, các nhu yếu phẩm và thuốc men. Khoản hỗ trợ này được thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ Liên bang Nga, thể hiện tình hữu nghị và đoàn kết với nhân dân Việt Nam.
Vào tháng 9 năm ngoái, Nga cũng đã điều động máy bay chở theo 35 tấn hàng hóa tới Việt Nam gồm trạm điện di động, thực phẩm và nhu yếu phẩm để hỗ trợ ứng phó với những hậu quả của bão Yagi.
Theo Đại sứ quán Nga tại Việt Nam