Máy bay Nga chuyển 30 tấn hàng hóa hỗ trợ Việt Nam sau thiên tai

Chuyến hàng viện trợ thể hiện tình hữu nghị giữa 2 nước Nga và Việt Nam (Ảnh: Đại sứ quán Nga tại Việt Nam).

Ngày 30/10, chiếc máy bay của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Nga (EMERCOM) đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), chở theo 30 tấn hàng viện trợ nhân đạo dành cho người dân các tỉnh miền Bắc và miền Trung Việt Nam bị ảnh hưởng bởi thiên tai gần đây.

Đại sứ quán Nga tại Việt Nam cho biết, hàng viện trợ bao gồm lương thực, lều bạt, các nhu yếu phẩm và thuốc men. Khoản hỗ trợ này được thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ Liên bang Nga, thể hiện tình hữu nghị và đoàn kết với nhân dân Việt Nam.

Máy bay Nga chở 30 tấn hàng viện trợ hỗ trợ Việt Nam sau thiên tai (Video: Andrey Kuznetsov).

Vào tháng 9 năm ngoái, Nga cũng đã điều động máy bay chở theo 35 tấn hàng hóa tới Việt Nam gồm trạm điện di động, thực phẩm và nhu yếu phẩm để hỗ trợ ứng phó với những hậu quả của bão Yagi.

Máy bay Nga trên đường băng sân bay Nội Bài (Ảnh: Andrey Kuznetsov).