Nữ ca sĩ nóng bỏng từng ở Hàn Quốc, vướng ồn ào tình ái với ViruSs là ai?

Những ngày qua, mạng xã hội dậy sóng trước ồn ào tình cảm liên quan đến streamer ViruSs và loạt mỹ nhân Việt, trong đó nổi bật là hot girl Ngọc Kem, rapper Pháo và Emma Nhất Khanh. Trong buổi livestream tối 28/3, Emma Nhất Khanh xác nhận từng hẹn hò với ViruSs, đồng thời tiết lộ bản thân từng bị lừa dối trong chuyện tình cảm.

"Hành động của tôi không phải trả đũa ai. Tôi chỉ muốn cảnh tỉnh những cô gái khác tránh xa những người như vậy. Chúng tôi đều là nạn nhân và muốn làm rõ mọi chuyện", cô chia sẻ.

Thời điểm ViruSs và hot girl Ngọc Kem xảy ra những mâu thuẫn hậu chia tay, Emma Nhất Khanh cũng gây chú ý khi phát hành ca khúc Fake It Up, nội dung xoay quanh sự phản bội trong tình yêu.

Động thái của cô tạo nên làn sóng bàn tán trong dư luận, nhất là khi ca khúc ra mắt không lâu sau bản rap Sự nghiệp chướng của Pháo. Nhiều ý kiến cho rằng cả hai sản phẩm này đều ngầm nhắm đến ViruSs.

Emma Nhất Khanh tên thật là Trương Phạm Nhất Khanh, sinh năm 1995. Cô từng là thành viên của nhóm nhạc LIME được thành lập năm 2015 gồm 4 thành viên: Liz Kim Cương (trưởng nhóm), Ivone Diệu Linh (rapper), May Thúy Vy (nhảy chính) và Emma Nhất Khanh (em út). Thời điểm ra mắt, nhóm được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn trong làng giải trí Hàn Quốc sau 2 năm được đào tạo bài bản.

Dù tham gia một số chương trình truyền hình nổi bật như I can see your voice (chương trình truyền hình Hàn Quốc) với hình ảnh trẻ trung, nhóm LIME vẫn không đạt được thành công lớn. Sau 3 năm hoạt động, nhóm chỉ ra mắt 5 sản phẩm âm nhạc dù được ê-kíp Hàn Quốc đầu tư.

Năm 2019, Emma Nhất Khanh rời nhóm nhưng vẫn kiên trì theo đuổi sự nghiệp âm nhạc và ra mắt vài sản phẩm như Chuyện tình căng đấy, Ngày em lên thành phố, Tất cả tại anh…. Tuy nhiên, những sản phẩm âm nhạc của cô không gây tiếng vang lớn.

Người đẹp sinh năm 1995 cũng tham gia các chương trình truyền hình thực tế như Cuộc đua kỳ thú hay Gương mặt thân quen nhưng vẫn chưa ghi dấu ấn đậm nét.

Ngược lại, trên nền tảng mạng xã hội, Emma Nhất Khanh lại có sức ảnh hưởng đáng kể với 1,4 triệu lượt theo dõi trên TikTok. Cô thường đăng tải các video hát, nhảy cover, làm đẹp, ăn uống, nhận được nhiều sự quan tâm.

Emma Nhất Khanh luôn ghi điểm với phong cách thời trang trẻ trung, năng động và hợp xu hướng. Cô chuộng những trang phục hiện đại, gợi cảm, giúp tôn lên vóc dáng cân đối và đôi chân dài.

Từ street style (thời trang đường phố) cá tính với áo crop-top (áo ngắn) và quần jeans đến váy đầm điệu đà, Emma đều có thể biến hóa linh hoạt. Cô không ngại thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau như nổi loạn, cá tính hay nữ tính, quyến rũ.

Về đời tư, năm 2024, Emma Nhất Khanh từng gây xôn xao khi lên tiếng xác nhận hẹn hò với hot TikToker Tun Phạm. Cả hai còn tung nhiều khoảnh khắc mùi mẫn bên nhau, nhưng lại vấp phải nghi vấn tự tạo chiêu trò thu hút sự chú ý.

Trước đó, nữ ca sĩ tham gia một show hẹn hò và được ghép đôi với Woossi - hot YouTuber người Hàn Quốc. Tuy nhiên, cả hai chỉ dừng lại ở mức tìm hiểu và trở thành bạn bè.

